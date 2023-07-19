Как выглядят возлюбленные 10 знаменитых мужчин, которые покорили не один миллион женских сердец

Знаменитые мужчины не испытывают нехватки женского внимания. Их окружают толпы девушек: от привлекательных коллег до многочисленных поклонниц. Поэтому всегда интересно посмотреть, кого же в конечном счете звезды выбирают себе в спутницы.

Брэд Питт и Инес де Рамон

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Пара была впервые замечена на публике в ноябре 2022 года, на концерте. О спутнице актера известно не так много. Девушка является дизайнером ювелирных украшений и три года была замужем за звездой сериала «Дневники вампира» Полом Уэсли.

Александр Скарсгард и Тува Новотны

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О романе экранного Тарзана и шведской актрисы Тувы Новотны мир узнал в начале 2022 года. Пара предпочитает не афишировать личную жизнь, однако в недавнем интервью Александр подтвердил, что они с Тувой стали родителями.

Джеймс Марсден и Эмма Дейгман

Сердце актера пленила британская певица и автор песен Эмма Дейгман, известная под псевдонимом Edei. Влюбленные встречаются с 2015 года и оберегают личную жизнь, хотя нередко появляются вместе на публике.



Себастиан Стэн и Аннабелль Уоллис

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В начале карьеры некоторые время актер встречался со звездой «Сплетницы» Лейтон Мистер. Новой избранницей Себастиана является британская актриса Аннабелль Уоллис, наиболее известная по роли в сериале «Острые козырьки».



Малума и Сусанна Гомес

Несмотря на то, что колумбийский актер и певец не любит распространяться о своей личной жизни, известно, что с 2020 года он встречается с дизайнером Сюзаной Гомес, которая также родом из Колумбии. Пара вместе путешествует по миру, а еще девушка знакома с семьей Малумы.

Гарри Стайлз и Тейлор Расселл

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Кажется, еще недавно все обсуждали бурный роман звезды с Оливией Уайлд, а затем их не менее громкое расставание. Спустя несколько месяцев после разрыва Гарри заметили в компании канадской актрисы Тейлор Расселл. Судя по тому, что девушка сопровождает возлюбленного во время гастрольного тура, пара настроена на серьезные отношения.

Джейсон Момоа и Эйса Гонсалес

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В январе 2022 года Момоа расстался с Лизой Боне после 17 лет отношений. Но, кажется, актер недолго успел побывать в статусе холостяка. Спустя месяц после расставания Джейсон был замечен с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес. За год с небольшим влюбленные успели разойтись и сойтись несколько раз. Последний раз актеров видели вместе летом 2022 года.



Генри Кавилл и Натали Вискузо

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Генри обнародовал свои отношения с продюсером и телеведущей Натали Вискузо в апреле 2021 года. Влюбленные вместе работают над общим проектом, занимаются благотворительностью, а также воспитывают собаку по кличке Бэггинс.

Дэн Стивенс и Сьюзи Хэриет

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Избранницей актера является южноафриканская певица Сьюзи Хэриет. Будущие влюбленные встретились в 2006 году, а в 2009 году они официально оформили отношения. Супруги воспитывают троих детей.

Крис Эванс и Альба Баптиста

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В вопросах личной жизни актер руководствуется принципом «счастье любит тишину». Известно, что почти год Капитан Америка счастлив в отношениях с 26-летней португальской актрисой Альбой Баптиста. Девушка наиболее известна по роли в супергеройском сериале «Монахиня-воин». Помимо актерства Альба занимается благотворительностью, а также говорит на пяти языках.

Как можно заметить, далеко не все героини статьи имеют отношение к шоу-бизнесу. К слову, многие знаменитости связывают жизнь с самыми обычными людьми. Джулия Робертс более 20 лет счастлива в браке с оператором Дэнни Модером, а Джессика Альба вышла замуж за скромного помощника продюсера.