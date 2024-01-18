Как звучали бы фамилии 13 литературных персонажей, если бы издатели озаботились дословным переводом

Иногда нас тянет немного похулиганить и порассуждать на тему «что было бы, если...» Взять хотя бы фамилии известных литературных героев. Мы уже привыкли, как они звучат на языке оригинала. Но ведь для носителей языка в них часто скрывается особый смысл, который помогает дать правильную характеристику персонажу и объяснить его поступки. Поэтому мы рискнули перевести некоторые из фамилий на русский язык, и вот что из этого вышло.

Джульетта Капулетти

Одно из значений итальянского слова «capo» — это «глава», а «cappello» переводится как «шляпа». Поэтому мы рискнули предположить, что девушка с фамилией Capuleti вполне могла бы быть Шляпкиной. Некоторые поклонники трагедии «Ромео и Джульетта» отмечают, что в средневековом итальянском языке слово «cappello» могло означать еще и шлем, защищавший голову во время поединков.

Ромео Монтекки

Главная составляющая фамилии Ромео — слово «monte» — переводится с итальянского как «гора». Есть даже версия, что семья Монтекки называлась так, потому что получила в качестве феодального владения Montecchio Maggiore, деревню на холмах к востоку от Вероны. Так что возлюбленный Джульетты носил фамилию, которая в вольном переводе могла бы звучать как «Горкин» или «Утесов».

Уолтер Хартрайт

Для главного героя романа «Женщина в белом» Уилки Коллинз использовал фамилию Hartright. Создатели мини-сериала, созданного на основе этого произведения, расшифровывают ее так: «heart» — «сердце», «right» — «правильно». Иначе говоря, его сердце было открыто для любви и сострадания, поэтому мы рискнем предложить, что в переводе фамилия молодого учителя рисования звучала бы как «Милосердов».

Лора Фэрли

Еще одна «говорящая» фамилия из «Женщины в белом». Автор дал ее хрупкой и мечтательной героине, которая покоряла всех своей нежной красотой. По одной из версий имя Fairlie может означать «луг для овечек» или «луг для быков». Так что милая Лора Фэрли, выросшая в поместье на лоне природы, запросто могла бы оказаться «Лужайкиной», «Пастушкиной» или даже «Овечкиной».

Эбенизер Скрудж

Главный герой «Рождественской песни» Чарльза Диккенса стал настоящим символом жадности и скупердяйства. Недаром автор наделил его фамилией «Scrooge», что в переводе с английского означает — «скряга». Вот и мы полностью согласны с тем, что персонаж, который никак не мог понять, зачем людям отдых и праздники, вполне достоин зваться Скрягин или Скупцов.

Мэгги Клири

Семья главной героини «Поющих в терновнике» носила фамилию Клири, что в переводе с ирландского означает «сын священника». Нам кажется, что эта девушка вполне могла бы носить фамилию Попова. Кстати, по иронии судьбы и заодно по замыслу автора Мэгги умудрилась влюбиться в молодого священнослужителя и пронесла это чувство через всю жизнь.

Люциус Малфой

Фамилия отрицательного героя из серии произведений о Гарри Поттере происходит от французских слов «mal» и «foi». Первое означает «зло» или «вред», а второе — «вера» или «доверие». Получается, что это вероломный персонаж, который может легко обмануть чужое доверие. Так что мы рискнули присвоить Люциусу фамилию Предателев.

Бильбо Бэггинс

Согласно наставлениям Джона Рональда Руэна Толкина, перевод фамилии Baggins должен содержать элемент, означающий «мешок», или «сумка». Именно так переводится с английского слово «bag». Получается, что главный герой «Властелина колец» Фродо Бэггинс мог бы быть обладателем фамилии Мешков или Сумкин.

Сэмуайз Гэмджи

За основу фамилии для верного помощника Фродо из «Властелина колец» Толкин взял бирмингемское слово «gamgee», которое означало «вата». Оно, в свою очередь, произошло от фамилии врача, жившего в XIX веке и придумавшего специальную хирургическую повязку, которую стали называть «тканью Гэмджи». Выходит, что фамилия Сэма вполне могла быть Ваткин, Бинтиков или даже Повязкин. Немудрено, ведь он так заботился о своем друге.

Джен Эйр

Попробуем предположить, что фамилия главной героини романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» в вольном переводе звучала бы как «Правосудова». Дело в том, что «eyre» — это название маршрута, по которому путешествовал странствующий судья в средневековой Англии. На долю Джен тоже выпало немало странствий, а еще она не переносила несправедливость и всегда была честна с другими людьми.

Санчо Панса

Верный оруженосец Дон Кихота был обычным испанским крестьянином. Он повсюду следовал на своим хозяином на ослике и регулярно возвращал романтичного дворянина с небес на землю своими остроумными комментариями. А еще Санчо явно был любителем поесть, ведь «Panza» переводится как «брюхо» или «живот». Кажется, это созвучно нашей фамилии Животиков или Пузиков.

Бекки Шарп

В переводе с английского фамилия одной из главных героинь «Ярмарки тщеславия» означает «резкая», «смышленая» или «та, что все время начеку». Бекки приложила все силы, чтобы вырваться из бедности и войти в высшее общество. Она никогда не упускала своего шанса и все время влипала в интриги. Из-за активного характера этой барышни мы решили дать ей фамилию Шустрикова.

Уильям Доббин

Это еще один персонаж «Ярмарки тщеславия» с «говорящей» фамилией. В переводе с английского «dobbin» значит «фермерская лошадь». Автор романа Уильям Теккерей описывал его как высокого неуклюжего и не особо привлекательного человека. Зато Уильям был верным, честным и способным пойти на жертвы во имя дружбы. К примеру, он помог жениться своему приятелю на девушке, в которую был влюблен сам. Поэтому этот герой вполне мог бы носить фамилию Лошадкин или Клячин.