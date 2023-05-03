Путь Киану Ривза к счастью — настоящая драма, но, кажется, он вновь нашел свою любовь

Актер Киану Ривз и художница Александра Грант встречаются уже довольно долго. Они не предавали свои отношения огласке, и о том, что Киану и Александра вместе, стало известно только в 2019 году. До этого они работали над книгой Киану, для которой Александра делала иллюстрации. А позже даже вместе основали издательство. В 2019-м пара впервые появилась на публике. Ривз и Грант, держась за руки, шли по красной ковровой дорожке гала-концерта в Лос-Анджелесе. С тех пор поклонники начали пристально следить за развитием их отношений.

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Предыдущие серьезные отношения актера, известные публике, закончились аж в 2000 году. Киану Ривз встречался с актрисой Дженнифер Сайм, с которой познакомился в 1998-м на вечеринке, устроенной для своей рок-группы. Это была любовь с первого взгляда, они буквально сразу начали жить вместе. Влюбленные встречались больше года и уже ждали появления на свет малыша. К сожалению, роды прошли неудачно и пара потеряла ребенка. Они очень тяжело переживали горе, расстались в 2000 году, но продолжали поддерживать теплые отношения, а потом опять сошлись. Но в 2001-м Киану пережил новый удар: Дженнифер трагически погибла в автокатастрофе. Ее похоронили рядом с их мертворожденной дочерью. С тех пор Ривз на долгие годы погрузился в траур.

Со своей новой возлюбленной актер не часто появлялся на публике. Поэтому все здорово удивились, когда Киану закатил шикарную вечеринку в честь Александры и пригласил на нее свою семью и друзей. Само собой, люди сразу решили, что он вот-вот сделает своей подруге предложение руки и сердца. Моментально поползли слухи о том, что Ривз вскоре может жениться.

Richard Shotwell / Invision / East News



Друзья уверены, что Киану и Александра — отличная пара: они во многом похожи, им нравятся одни и те же вещи, и они по-настоящему наслаждаются обществом друг друга. Долгое время актер жил в одиночестве и ни с кем не встречался, поэтому все были рады узнать, что он вновь обрел свое счастье с Александрой. Быть может, это начало новой главы его жизни, которую они напишут вместе.

Мало кто знает о том, что Джулия Робертс побывала в роли сбежавшей невесты не только в кино, но и в реальной жизни. Буквально перед свадьбой она бросила своего жениха Кифера Сазерленда и укатила в Ирландию с его лучшим другом Джейсоном Патриком.