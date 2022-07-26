Кем была любовница Достоевского, которую одни называли бесстыжей соблазнительницей, а другие — Чацким в юбке

Говорят, за каждым великим писателем стоит муза, а то и не одна. И если речь идет о Достоевском, то эту роль в его жизни определенно играла Полина Суслова. Девушка стала возлюбленной Федора Михайловича, когда ей был всего 21 год, а ему — 40. И, по мнению критиков, черты Сусловой наблюдаются у многих героинь Достоевского.