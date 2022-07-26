Кем была любовница Достоевского, которую одни называли бесстыжей соблазнительницей, а другие — Чацким в юбке
Говорят, за каждым великим писателем стоит муза, а то и не одна. И если речь идет о Достоевском, то эту роль в его жизни определенно играла Полина Суслова. Девушка стала возлюбленной Федора Михайловича, когда ей был всего 21 год, а ему — 40. И, по мнению критиков, черты Сусловой наблюдаются у многих героинь Достоевского.
Мы в ADME беремся поведать историю непростой любви между гением литературы и дочерью бывшего крепостного крестьянина.
Тайна знакомства Полины и Федора Михайловича
- Аполлинария Суслова родилась в семье бывшего крепостного крестьянина, который сумел стать управляющим имениями графа Шереметева. Суслов стремился дать детям образование, потому Полина отучилась в пансионе благородных девиц. А когда семья перебралась в Петербург, девушка часто посещала лекции в университете.
- Ни Федор Достоевский, ни Полина не оставили потомкам дневниковых записей, в которых упоминали бы обстоятельства первой встречи. Но дочь писателя, Любовь Федоровна, после кончины родителя решила поведать общественности о личности Сусловой и ее появлении в жизни Достоевского.
- Она назвала Полину бесстыжей бунтаркой, которая ходила в университет якобы учиться, а сама лишь флиртовала направо и налево. Дочь Достоевского заявляла также: «Тогда в моду вошла свободная любовь. Молодая и красивая Полина усердно следовала веянию времени, служа Венере. Услышав об успехе Достоевского, она поспешила разделить новую страсть. Она вертелась вокруг Достоевского и всячески угождала ему. Достоевский не замечал этого. Тогда она написала ему письмо с объяснением в любви. Достоевский с жадностью ухватился за то утешение, которое ему было послано судьбой».
- Меж тем биографы Достоевского рекомендуют оценивать слова Любови Федоровны критически, ведь сама она не была знакома с Сусловой. О Полине дочь писателя могла слышать от матери — жены Федора Михайловича, которая была склонна рисовать в своем воображении карикатурный образ соперницы-соблазнительницы.
Предосудительный и болезненный роман
- В противовес словам Любови Федоровны современница Сусловой описала ее так: «Девушка с обстриженными волосами, в костюме, издали похожем на мужской, девушка, везде являющаяся одна, посещающая университет, пишущая... Суслова, открывшая целый хаос в себе, слишком занята этим хаосом, она наблюдает за ним, за собой; за другими наблюдать она не может, не умеет. Она — Чацкий, не имеющий соображения». Вслед за наблюдательницей и биографы Достоевского называют Полину Чацким в юбке.
- На тот момент, когда Федор Михайлович в 1861 году опубликовал в своем журнале рассказ девушки под названием «Покуда», они явно уже успели познакомиться лично. Работа Сусловой была очень слабой. Определенно, Федор Михайлович имел виды на Полину, а потому необъективно оценил ее творчество.
- О том, что общение Достоевского и Сусловой перетекло в роман, позволяют судить письма девушки писателю. В них она говорила: «Ты просишь не писать, что я краснею за свою любовь к тебе. Никогда не писала и не думала писать... Я могла тебе писать, что краснела за наши прежние отношения». Она также упрекала гения: «Они, отношения, для тебя были приличны. Ты вел себя как человек серьезный, занятой, который не забывает и наслаждаться».
- И даже если поначалу Суслова разделяла идеи свободной любви, то, вступив в подобного рода связь, она почувствовала себя униженной. Полине были несвойственны дамские хитрости, а потому она положила на алтарь романтических чувств свою репутацию.
Новое увлечение Полины
- Есть основания полагать, что девушка просила Достоевского развестись. Однако он не хотел бросать больную чахоткой жену. Позднее Полина говорила, что разлюбила писателя как раз по той причине, что он не смог принести их любви жертву, по величине сопоставимую с той, что принесла она.
- Несмотря на душевные терзания Сусловой, точка в ее романе с Достоевским еще не стояла. Они собирались ехать вместе в Италию, однако дела вынудили Федора Михайловича задержаться. Полина решила ехать одна в Париж. И хотя писатель собирался к ней присоединиться, ее самостоятельное путешествие напоминало бегство.
- Во Франции Суслова познакомилась с молодым испанцем Сальвадором, чья деятельность была связана с медициной. Девушку пленил этот мужчина, пусть и не одаренный творчески, но простой в общении. Она бросилась в чувства как в омут с головой.
- Новые отношения Полины продлились недолго: всего несколько месяцев. Сальвадор очень быстро охладел к девушке, в то время как она хваталась за их союз как за спасительную соломинку. Ей приходилось унижаться в надежде сохранить любовь.
- Суслова пыталась прельстить Сальвадора деньгами отца, писала ему сентиментальные или грубые письма, а также выслеживала его на улице. Однако мужчина был непреклонен. Наигравшись с девушкой, он ушел, оставив в ее сердце неизгладимый след.
Горечь раскаяния возлюбленной Достоевского
- Полина тяжело переживала разрыв с испанцем. Порой она просыпалась среди ночи и начинала плакать. Она испытывала также жгучее чувство стыда перед Федором Михайловичем. Приближалась дата их встречи, и Суслова хотела избежать ее.
- Девушка поспешила написать Достоевскому письмо с укором: «Ты едешь немножко поздно... Все изменилось в несколько дней». В то же время она описывала его в дневнике как великодушного и благородного человека, с которым ей грустно прощаться.
- Однако Федор Михайлович не успел получить то письмо: он уже был на пути к Сусловой. Когда бывшие возлюбленные встретились, Полина рассказала все о своем несчастливом романе. Писатель упал к ногам девушки и зарыдал: «Я потерял тебя, я это знал!» Затем он предложил поехать вместе в Италию в качестве друзей.
- Во время их путешествия Суслова пребывала в горестных мыслях, а Федор Михайлович был жизнерадостен как никогда. Биографы считают, что измена возлюбленной не оттолкнула Достоевского, а, напротив, разожгла огонь еще больше. Он даже говорил, что Полина «загрязнилась, но это случайность».
Сомнительная дружба бывших возлюбленных
- В Италии Полина играла с чувствами Федора Михайловича, то отдаляясь, то проявляя нежность. Когда Достоевский снова увидел в ней родного человека, он поведал ей о своем новом литературном начинании, которое в дальнейшем стало известно миру как роман «Преступление и наказание».
- Обещание быть «просто другом» писателю держать не удавалось. В своем дневнике Полина писала, что Федор Михайлович не единожды пытался перейти грань между товариществом и романтическими отношениями.
- В итоге Полина сбежала от Достоевского, снова в Париж. Однако очень скоро она получила весточку от бывшего возлюбленного. Федор Михайлович жаловался, что пустился во все тяжкие и остался без средств к существованию. Просил помощи. Суслова не отказала ему: заложила часы, украшение и выслала писателю деньги.
- Жизнь во Франции разочаровала молодую женщину, и спустя некоторое время она решила вернуться в Петербург. Федор Михайлович, который к этому времени уже носил статус вдовца, сделал Полине предложение руки и сердца. Суслова же писала, что писатель только рассердил ее этим.
Несчастливая любовь, породившая сильнейших героинь
- Так и не добившись утвердительного ответа от Сусловой, Достоевский женился на Анне Сниткиной, однако продолжал общение с первой с помощью корреспонденции. Вскоре молодой супруге довелось узнать о неразделенной любви мужа: она нашла письмо от Полины. «Прочитав письмо, я так была взволнована, что просто не знала, что делать. Я дрожала и даже плакала», — вспоминала Анна.
- Супруга Достоевского ничего никому не сказала. Но наблюдала за писателем, когда тот читал послание от бывшей любовницы. «Прочел и весь покраснел. Я спросила его, что пишет Сонечка. Он ответил, что письмо не от Сонечки, и как бы горько улыбался. Такой улыбки я еще никогда у него не видала. Это была улыбка презрения или жалости, право, не знаю, но какая-то жалкая потерянная улыбка».
- Полина же впервые вышла замуж незадолго до смерти гения. Избранником 40-летней женщины стал 24-летний литературный критик Василий Розанов. Но брак счастливым не был. Спустя 6 лет Суслова ушла от супруга, и он долго печалился из-за разрыва.
- Именно Розанов, анализируя творчество Достоевского, нашел черты Полины в его героинях. Дочь писателя также об этом свидетельствует. Настасья Филипповна и Аглая в «Идиоте», Катерина Ивановна в «Братьях Карамазовых», Дуня в «Преступлении и наказании», Ахмакова в «Подростке», Полина в «Игроке», Лиза в «Бесах» — все эти женские персонажи отчасти напоминают Суслову.
- Сама же Полина вспоминала об отношениях с Достоевским так: «Я его просто ненавижу. Он так много заставлял меня страдать, когда можно было обойтись без страдания. Теперь я чувствую и вижу ясно, что не могу любить, не могу находить счастье в наслаждении любви...»
Очевидно, присутствие Полины Сусловой в жизни Федора Достоевского повлияло на его творчество, хоть и не подарило счастья никому из них. А что думаете об этой истории вы?
Фото на превью unknown author / Wikimedia Commons
AdMe/Культура/Кем была любовница Достоевского, которую одни называли бесстыжей соблазнительницей, а другие — Чацким в юбке
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