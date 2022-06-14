Кем на самом деле были компаньонки — девушки, которые сопровождали богатых дам
Частенько в кино благородные одинокие дамы путешествуют вместе с компаньонками. Эти женщины проводят с дамами время, ухаживают за ними, исполняют их просьбы. Но на самом деле их работа гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Мы в ADME изучили быт компаньонок, их обязанности, правила поведения, а также подводные камни такой работы.
- Вплоть до конца XIX века у женщин, занимавших высокое положение в обществе, было не так много способов заработать себе на жизнь, не потеряв при этом свой классовый статус. К примеру, они могли пойти работать гувернантками, управлять частной школой. Если по какой-то причине эти варианты не подходили, оставался лишь один путь: найти более богатую и знатную даму и наняться к ней в компаньонки.
- Компаньонку нельзя назвать слугой или горничной. Но и ровней светские женщины ее не считали. Как правило, компаньонка — девушка более низкого ранга. Она жила и путешествовала, составляя компанию благородной одинокой даме.
- Компаньонок нанимали вдовы, незамужние и замужние дамы, лишенные женской компании, а также молодые леди, которые уже слишком выросли, чтобы иметь гувернантку, но по какой-то причине не имели родственников женского пола.
- Именно компаньонки были так называемым буфером между дамами и их ухажерами. Ведь по правилам приличия того времени женщине не следовало оставаться наедине с мужчиной без сопровождения.
- Главная задача компаньонки — составлять компанию. Это подразумевало постоянное совместное времяпрепровождение: беседы, занятие рукоделием, прием гостей, сопровождение дамы на светские мероприятия.
- При этом компаньонка не только могла, но и должна была выполнять различные домашние обязанности. Разливать чай, подавать предметы, отдавать приказы слугам, расставлять цветы, заботиться о собаке.
- Компаньонки также развлекали своих нанимательниц: читали им вслух, играли на музыкальных инструментах. За это работницы не получали зарплату. В качестве платы они получали небольшую сумму — пособие.
- Обычно пособие составляло около $ 62 в год. Если перевести сумму на современные деньги, выйдет около $ 2 500. Для сравнения, дворецкий, слуга высшего ранга, получал в год $ 87. Все зависело от щедрости работодателя.
- В компаньонки брали женщин благородного происхождения. Как правило, у них было образование, хорошие манеры. Они умели держать себя в обществе, иначе попросту не смогли бы ходить на приемы вместе с нанимательницей.
- Работу находили либо по личной рекомендации от знакомых, либо с помощью объявления в газете. Также существовали специальные агентства, которые сводили нанимателей и работниц.
- Может показаться, что такая работа — подарок судьбы. Компаньонки трапезничали, гуляли, одевались наравне со своими нанимательницами. Они также спали в той части дома, которая была предназначена для хозяев, а не для слуг.
- Но, как правило, компаньонки чувствовали себя одиноко. Не ровня для хозяйки, но и не ровня слугам, они не могли свободно чувствовать себя нигде. При этом слуги положению девушек завидовали.
- Если компаньонке удавалось найти себе жениха, она уходила со службы. В таком случае знатная дама могла обеспечить девушке приданое.
- Этот образ частенько использовался в произведениях того времени. К примеру, в романах Агаты Кристи компаньонка — часто встречающийся персонаж. Главная героиня романа «Ребекка» также вначале была компаньонкой.
- В романе Джейн Остин «Эмма» мисс Тейлор сопровождает Эмму, но затем выходит замуж и поселяется недалеко от бывшей нанимательницы. Еще один пример: в романе Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» Джозефина Марч, а позже ее младшая сестра Эми работают компаньонками у своей богатой двоюродной тети.
- В романе «Ярмарка тщеславия» Бекки Шарп нанимает компаньонку с одной-единственной целью: чтобы, когда муж оставляет ее одну, она могла спокойно флиртовать с мужчинами.
Как считаете, как чувствовала себя компаньонка в окружении богатых вещей, которые ей не принадлежали?
Фото на превью Vanity Fair / Focus Features and co-producers
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