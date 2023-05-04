Красавица-мама Екатерина Климова опубликовала фото в окружении детей и получила море лайков и комплиментов

В конце апреля Екатерина Климова опубликовала в соцсетях совместную фотографию со всеми своими детьми. Фото собрало более 80 тысяч лайков и чуть больше 600 комплиментов. Подписчики с восторгом отметили, что 45-летняя актриса выглядит практически ровесницей ее старшей дочери Лизы.

На снимке звезда фильмов «Мы из будущего» позирует с 7-летней Изабеллой, 15-летним Корнеем, 17-летним Матвеем и 21-летней Лизой. Все они вместе пришли на школьный бал, устроенный Ломоносовской школой, в которой учатся сыновья Екатерины. Это ежегодное мероприятие, проводимое для старшеклассников и выпускников. Парни и старшая сестра блистали на танцполе, а Белла следила за ними, сидя рядом с улыбающейся мамой.

Популярная актриса театра, кино и дубляжа своих четверых детей воспитывает в одиночку. Дети появились на свет от 3 ее мужей. Во время брака с первым мужем, ювелиром Ильей Хорошиловым, на свет родилась Лиза. В 2004 году супруги развелись. Во втором браке с актером театра и кино Игорем Петренко Екатерина родила сыновей Матвея и Корнея. Пара распалась в 2014 году. В третий раз Климова вышла замуж за актера Гелу Месхи, от которого родила дочь Беллу. Но в 2019 году по инициативе Климовой брак был расторгнут.

Климова в одном из своих интервью подчеркнула, что прежде всего она чувствует себя мамой, а лишь затем — актрисой. Важными качествами для женщины, по ее мнению, являются мудрость, сообразительность, умение доверять интуиции и в первую очередь слушать голос своего сердца, а не разума. Кроме того, она признается, что «ревнива до умопомрачения».

Актриса продолжает сниматься в кино, получает награды за свою работу и вполне счастлива своей жизнью.