Кристин Дэвис рассказала об экспериментах с «уколами красоты» и о том, как трудно ей было принять свой возраст

Звезда сериала «Секс в большом городе» без стеснения говорит о том, что колола филлеры и ботокс. Сейчас же она решила отказаться от инъекций и стареть естественным образом.

Кристин Дэвис рассказала, что поначалу ей было трудно смириться с возрастными изменениями внешности. Актриса непроизвольно сравнивала себя с собой в молодости, и это было неприятно: «Трудно, когда тебя постоянно сравнивают с тобой в молодости. Помнить о том, что необязательно так выглядеть,— это настоящий вызов».

Ситуацию усугубляло отношение публики — люди словно не могли нормально воспринять тот факт, что Кристин тоже стареет. Когда стало известно о выходе продолжения сериала «Секс в большом городе», многие интернет-пользователи негодовали. Они критиковали внешность и возраст актрис. «Проблема социальных сетей в том, что люди, которых ты вообще не знаешь, бросают в тебя камни», — подметила Дэвис.

Знаменитость решила бороться с растущей неуверенностью в себе с помощью «уколов красоты». Она начала с инъекций ботокса в лоб и долгое время ограничивалась только ими. После первых экспериментов с ботоксом актриса ждала возможности опробовать филлеры. Увы, не все процедуры оказались удачными: «Я колола филлеры. Порой казалось, что все прекрасно, но иногда результат получался просто отвратительный».



В одном интервью Дэвис рассказала и о негативном опыте увеличения губ: «Очень долго никто не говорил мне, что мои губы выглядят ужасно. Благо нашлись хорошие друзья, которые открыли мне глаза. Я ведь сама себе в зеркало не улыбаюсь».

Из-за неудачных экспериментов с филлерами и последующего отказа от них Кристин снова столкнулась с негативной реакцией общественности: «Мне пришлось растворить филлеры. И надо мной просто безжалостно смеялись. Я пролила много слез».

Но Дэвис решила больше не обращать внимания на чужое мнение и полностью отказалась от инъекций. Кристин больше не хочет бороться с естественными признаками старения и решила принять свой возраст. «Публика требует, чтобы вы всегда выглядели молодыми и горячими, но в то же время она этого не хочет. Пользователи в интернете сами себе противоречат», — считает женщина.

Lev Radin / PACIFIC PRESS / SIPA / SIPA / East News

Актриса призналась, что ей было очень сложно смириться с тем, что она стареет, поскольку общество вынуждает женщин стараться выглядеть моложе. «Я не могу продолжать в том же духе. У меня нет времени на это. Вот вы доверяете врачу, а потом, если что-то идет не так, обвиняют во всем вас. Будто это вы собственноручно воткнули иглу в свое лицо», — говорит Кристин.