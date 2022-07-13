11 фактов о девушках-флэпперах, которые плюнули на все требования общества к женщинам и жили как хотели

Ревущие 1920-е ассоциируются не только с эпохой джаза. 20-е — это еще и абсолютно новая женская мода: платья выше колена, ультракороткие стрижки, красная помада и многое другое. Но мало кто знает, что все это атрибуты молодежной субкультуры, которая называлась флэпперы. Во многом благодаря им современные девушки одеваются свободнее, строят не только семью, но и карьеру и вообще сами решают, как им жить.

Мы в ADME решили узнать подробнее, каких девушек называли флэпперами и как своим внешним видом и поведением они бросили вызов всему обществу.

Слово «флэппер» сначала относилось к девочкам-подросткам, а позже к дерзким молодым женщинам

Изначально флэпперами называли бойких и энергичных юных леди лет 15–16, которые еще имели право носить короткие платья и не делать высокие прически. Часто девушки заплетали косички, которые болтались у них за спиной (дословно «хлопали» — от английского слова flap). Это слово также существовало в сфере искусства. В театре флэпперами называли молодых акробатичных артисток, а в танцевальной среде — девушек, танцевавших чарльстон и во время танца хлопавших руками, как птица.

Девушка-флэппер, 1927 год.

Однако чаще всего словом «флэппер» обозначали именно незрелых и импульсивных девочек-подростков. От них ожидали, что уже совсем скоро они станут женственными дамами, которые будут сдержанно вести себя в обществе и одеваться соответствующе. Но к 1920-м годам настроение общества поменялось, и зародилось движение флэпперов. Начало ему положила статья под названием «Будущее флэппера», опубликованная в газете The Times. В ней разбиралась проблема безработицы среди девушек​​. С тех пор так стали называть независимых и ищущих удовольствие молодых женщин.

Флэпперы отказывались от одежды, сковывавшей их тела

В это же время термин «флэппер» проник и в сферу моды. По одной из версий, так называли девушек, носивших модные в начале 1920-х годов незастегнутые галоши, которые хлопали во время ходьбы. По другой версии, это связано с тенденцией оставлять пальто расстегнутым, чтобы оно могло развеваться при ходьбе. Тем не менее оба тренда бросали вызов строгим общественным правилам. Так девушки избавлялись от неудобной одежды Викторианской эпохи и демонстрировали свою свободу.

Женщины стремились быть похожими на мальчиков

Стиль флэпперов был обращен к французской моде, особенно к моделям Коко Шанель. Женщины косили под мальчиков и стремились иметь короткие стрижки (например, боб-каре), плоскую грудь и прямую талию. Их главной фишкой в одежде были короткие прямые платья свободного кроя без рукавов.

Supplied by Capital Pictures / East News

Чтобы ноги при этом смотрелись выгодно, девушки часто румянили колени. Из обуви флэпперы предпочитали туфли «Мэри Джейн» с ремешками и на высоких каблуках. Из аксессуаров они особенно любили плотно облегающие шляпы, многослойные ожерелья из бисера и очки в роговой оправе. Образ девушки-флэппера популяризировали деятели искусства. Например, Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Так, Дейзи Бьюкенен и Джордан Бейкер из романа «Великий Гэтсби» выглядят типично для этого движения. А их беззаботное поведение — основа стиля жизни флэпперов.

Флэпперы вели активный и независимый образ жизни

akg / North Wind Picture Archive / East News , akg / North Wind Picture Archive / East News

Истоки образа флэппера кроются в популярных на рубеже веков изображениях «гибсоновской девушки» (на фото сверху). Американский иллюстратор Чарльз Дана Гибсон в своей серии портретов показывал современную, «новую женщину», во многом несущую идеи феминизма. Эта девушка работала вне дома, часто занималась спортом и вообще была независимой. Она добивалась равных с мужчинами прав, в том числе права голоса, считала важными образование и развитие интеллекта и в первую очередь заботилась о себе, своих желаниях, мечтах и целях.

Как следствие, флэпперы стремились к полному социальному равенству. Теперь женщины появлялись в общественных местах без сопровождения, позволяли себе внебрачные отношения, отстаивали право на индивидуальность, финансовую независимость, возможность занимать традиционно мужские должности, такие как врач, юрист, пилот и т. д.

Они отказывались от жестких корсетов и утягивали грудь

Вместо жестких корсетов прошлых эпох, утягивавших талию и подчеркивавших бедра и бюст, флэпперы носили более мягкие и гибкие модели без изгибов, способные создать прямой мальчишеский силуэт. Корсеты доходили до бедер. Также женщины отказались от панталон в пользу трусов модели step-in. Они представляли собой шортики с широкими штанинами.

Бюстгальтер 1920-х годов.

Чтобы грудь не мешала во время танцев, девушки пытались сделать ее как можно более плоской. Для этого они пользовались корсажами или бюстгальтерами, которые сзади утягивались.

Флэпперы предпочитали выразительный макияж с акцентом и на глазах, и на губах

East News

В эпоху флэпперов в моду вошел очень выразительный макияж, который до этого был приемлем только в театральной среде. Девушки густо обводили глаза подводкой, а губы красили яркой помадой. Особенно они любили красный цвет. Брови флэпперы старались делать тонкими, рисовали их темным карандашом. Также женщины активно пользовались румянами.

Девушки рисовали на коленях целые картины и носили спущенные чулки

Чтобы показать свою независимость, девушки носили чулки не как все: они не просто спускали их, но даже рисовали на коленях различные узоры. Рисунки могли изображать все что угодно: цветы, бабочек, даже корабли и собачек.

Таким способом флэпперы привлекали внимание к своим ногам, которые теперь не нужно было скрывать под пышными юбками.

Динамичные танцы задвинули вальсы на второй план

Пара танцует чарльстон.

В 1920-е годы танцы стали гораздо более раскрепощенными, чем на балах прошлых эпох. Для флэпперов это было не просто вариантом досуга, а способом бросить вызов культурным нормам общества. Во-первых, парные танцы, как, например, чарльстон, представляли собой чересчур активные движения руками и ногами. А во-вторых, для того чтобы было удобнее танцевать, женщины и надевали более открытую и облегающую одежду.

Женщины вели себя раскованно с мужчинами

Постоянные вечеринки, неотъемлемой частью которых были раскрепощенные танцы, привели к тому, что девушки перестали стесняться мужчин. Они открыто флиртовали с представителями мужской половины человечества и даже сами приглашали их на свидания. Развитие отношений необязательно приводило к браку. Более того, девушки вполне могли крутить романы сразу с несколькими. При этом флэпперы не отрицали идею брака. Они считали семью и детей полноценной частью жизнью, но отстаивали право оставаться самостоятельными личностями.

Флэпперы многим обязаны развитию производства, технологий и потребительства

На мировоззрение и образ жизни флэпперов повлияло многое. Например, исторический фон первой четверти XX века, в целом сделавший общество более вольным, несдержанным и не доверяющим социальным правилам прошлого.

East News

Рост потребительства позволил людям больше средств тратить на гардероб, отдых и развлечения. Постепенно женщины стали приобретать более разнообразную одежду, часто облегающую. Она делала доступнее активный досуг вроде вечеринок или спортивных занятий. Крайне важным для культуры флэпперов оказалось появление автомобилей. Машины подарили женщинам свободу передвижения. Теперь они могли ездить куда и когда захотят. Женщины даже стали заниматься автогонками. Например, миссис Виктор Брюс (на фото выше) была британской рекордсменкой по автогонкам в 1920–1930-х годах.

Флэпперы создали современную женщину

Emiley Schweich / Everett Collection / East News

Флэпперы не были просто беззаботными тусовщицами. Они помогли женщинам добиться тех прав, которых раньше у них не было. Благодаря флэпперам девушки получили возможность одеваться более свободно, не посвящать себя только семейному быту, строить карьеру и вообще проводить время так, как самим захочется. Право голоса, право на высшее образование — все это стало гораздо доступнее женщинам с приходом эпохи флэпперов. А их неповторимый стиль девушки продолжают копировать до сих пор.