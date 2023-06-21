Легендарной Джоан Коллинз уже 90 лет и, кажется, она смогла обмануть само время

Джоан Коллинз снялась в более чем 50 фильмах, приняла участие в десятках спектаклей и даже создала собственное шоу. Но именно персонаж Алексис Кэррингтон в сериале «Династия» сделал ее знаменитой. Глядя на Джоан сейчас, даже сложно поверить, что этой неотразимой женщине уже исполнилось 90 лет.

Джоан удалось найти настоящую любовь, когда ей было почти 70 лет

23 мая Коллинз исполнилось 90 лет. На публике она много раз появлялась вместе со своим мужем Перси Гибсоном, который моложе актрисы более чем на 30 лет. Они никогда не переживали из-за большой разницы в возрасте, а в прошлом году отпраздновали 20-ю годовщину свадьбы. Перси — пятый муж актрисы. Похоже, она действительно нашла того самого. Джоан даже пошутила однажды, что ее нынешний брак длится столько же, сколько все предыдущие 4 брака вместе взятые.

«Он заботится обо всем», — говорит Коллинз. «Он заботится о моих детях и обо всех наших финансах. Он — любовь всей моей жизни. У нас прекрасный брак».



Конечно, как и у любой другой пары, у них есть небольшие разногласия, признается актриса. Но Джоан твердо уверена в том, что им обоим очень повезло, что они есть друг у друга.

Актриса всегда была оптимистичной, веселой и невероятно умной

Знакомые Коллинз отмечают ее доброту и острый ум. Актриса никогда не теряла своего оптимизма. Например, когда ее спросили о 4 неудачных браках, она просто сказала: «Если жизнь подсовывает вам лимон, сделайте лимонад».

Возраст для нее действительно не имеет значения

В свой день рождения Джоан выглядела как всегда превосходно. Немного ранее она поделилась, что до сих пор чувствует себя на 40. Для актрисы возраст не имеет значения, так как она сосредоточена на том, как она выглядит и как себя чувствует. Хотя, конечно, она по-прежнему считает, что спрашивать у женщины ее возраст «неприлично».

Безукоризненный внешний вид — это не магия макияжа

Ее друзья, которые проводили время с актрисой на ее вилле, говорят, что утром за завтраком она выглядит так же прекрасно. Коллинз никогда не верила в диеты и никогда себя не ограничивала.

Сама актриса и ее легендарный персонаж из «Династии» в реальности не имеют ничего общего

ABC / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Близкие актрисы говорят, что настоящая Коллинз совсем не похожа на ее персонажа из «Династии». Неудивительно, ведь, как говорят, лучше всего злодеев играют актеры с совершенно противоположным типом характера. Зрители просто влюбились в ее персонажа. Несмотря на то, что актриса привлекла к себе много внимания, в реальной жизни она никогда не вела себя как стереотипная голливудская дива.

Она остается простым человеком

Ее друзья уверяют, что когда актриса разговаривает с людьми, она не только вежлива с ними, но и искренне интересуется их жизнью. Одной журналистке Джоан при встрече сказала, что обожает ее колонку в газете. Актриса процитировала статью, которую та написала неделю назад, улыбнулась и повторила слова, которые уже сказала девушке много лет назад: «Продолжай писать». Когда пришло время для фотографий, Коллинз остановила фотографа и отвела журналистку в сторону: «Дорогая, тебе немного не хватает цвета. Тут не обойтись без помады». Неожиданно актриса достала из сумки свою собственную помаду с маленьким зеркальцем и протянула ее девушке. Эта помада так и хранится у журналистки.

Несмотря на свой возраст, Джоан полна энергии

Актриса по-прежнему выступает и пишет. В ее коллекции работ есть колонки для журнала «Spectator», несколько романов-бестселлеров и несколько автобиографий. Однажды она пошутила по этому поводу: «Когда все остальное исчезает, женщина все еще может продолжать писать». Если бы существовал черный пояс по шопингу, Джоан была бы первой, кто его получил. Кроме того, она регулярно появляется на вечеринках и по-прежнему считается иконой стиля. Воистину, она — звезда, которая продолжает ослеплять своим светом.

Фото на превью ABC / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News