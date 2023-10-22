«Лицо богатой женщины». Как выглядеть дорого и статусно, используя всего 4 простые фишки

Тренд «лицо богатой девушки» (rich girl face) получил популярность с легкой руки знаменитостей, которые постоянно заботятся о том, чтобы выглядеть здоровыми и сияющими. К услугам звезд все косметологи и пластические хирурги мира, а мы разобрались, можно ли выглядеть так же без радикальных методов и больших материальных затрат.

Сияющая гладкая кожа

Кожа без единого изъяна — один из главных признаков «лица богатой девушки». Но в большинстве случаев играет роль не дорогая косметика и даже не хорошая генетика, а ежедневный рутинный уход за кожей, который должен войти в привычку. Регулярные походы к косметологу хоть и недешевы, но со временем могут избавить от необходимости в принципе наносить на лицо тональный крем. Домашний уход тоже играет важную роль — главное, подобрать средства по уходу в соответствии с состоянием кожи и возрастом.

Высокие скулы

Высокие скулы делают лицо изящным и благородным. Но что делать, если природа не наградила подобной внешностью? Тут на помощь приходит старый добрый контуринг: стоит нанести под скулы скульптор с холодным подтоном, а на сами скулы хайлайтер, как вот они — те самые точеные черты лица.

Сочные губы

Пухлые аппетитные губы — один из основных признаков «богатого лица». Если губы небольшие от природы, а увеличивать их искусственным путем вы не планируете, то можно использовать блеск-плампер с тепловым эффектом: он стимулирует приток крови к губам и на время делает их чуть более объемными. Да и обычные блески и помады помогут визуально сделать губы немного больше.

Выразительные глаза