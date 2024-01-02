Люди хвалят 41-летнюю Кейт Миддлтон за то, что она стареет «как нормальный человек»

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, недавно подверглась критике со стороны интернет-пользователей. Британский «Vogue» опубликовал фотографию герцогини, сделанную в Поминальное воскресенье. Комментаторов не устроило, что на лице Кейт появляются видимые признаки старения. Однако многие люди встали на ее защиту, похвалив герцогиню за то, что она не пытается остановить время.

Многие поддерживают желание Кейт стареть естественно

В одном из комментариев говорится: «40 — не такой уж и большой возраст. На ее лице явно виден стресс». В этом комментарии затрагивается деликатная тема: общество ожидает от женщин, особенно знаменитых, что они не будут стареть естественно. Другой пользователь пролил свет на вопиющую гендерную предвзятость, присутствующую в дискуссиях о старении: «Если бы это был мужчина ее возраста, никто бы не стал комментировать, насколько „старым“ он выглядит».

Комментаторы по другую сторону баррикад утверждали: «Каждый раз, когда на странице „Vogue“ появляется женщина старше 40 лет, все ноют, что она выглядит старой или некрасивой. Вот так должны выглядеть женщины, без нелепых процедур и фильтров. Хватит усугублять проблему». Это доказывает, что общество оказывает давление на женщин, ведь, по мнению многих, они должны соответствовать нереальным стандартам красоты. Однако, люди, которые пишут осуждающие комментарии не осознают негативного влияния такой критики.



«Приятно видеть, как кто-то стареет естественно. Она не накачана филлерами», — отмечает один из пользователей, который поддерживает Кейт. Он также похвалил отказ герцогини поддаться давлению общества, которое часто заставляет других идти по пути пластической хирургии. Многие встали на сторону герцогини: «Мне кажется, она выглядит потрясающе. Она же не в цирке, а на грустном мероприятии».

Критики были суровы

Однако многие критики смотрят на мир через лупу, которая часто преувеличивает «недостатки». «Должен сказать... Она выглядит усталой и не очень счастливой», — заявляет пользователь, критикующий внешность герцогини, не обращая внимания на сложности эмоций и обстоятельств. Другие же задаются вопросом: «Почему она выглядит такой старой?»

Stephen Lock / Avalon / Photoshot / East News

«Она выглядит старше своих лет. Ей нужен хороший уход за кожей», — пользователь подчеркивает неустанное стремление общества к безупречности и ожидание того, что женщины будут придерживаться строгих стандартов красоты. «Она явно очень несчастна», — это резкое суждение лишь показывает, как опасно делать выводы на основе отдельных фрагментов жизни человека.

Это не первый случай, когда герцогиню стыдят за возраст

Кейт Миддлтон уже не в первый раз становится объектом нападок критиков по поводу ее внешности. Однако поклонники Миддлтон неизменно вставали на ее защиту, осуждая насмешки в сети и подчеркивая необходимость ценить естественное старение как эталон красоты.

К счастью, в решении проблемы восприятия старения наметился сдвиг

GEORGE ROGERS/SIPA/Sipa Press/East News

Реакция людей на критику подчеркивает общественное мнение о стандартах красоты, эйджизме и отношении к публичным персонам. Многие осознают важность борьбы с нереальными идеалами красоты и принятия естественного старения как части жизни.

Поддержка Кейт Миддлтон отражает позитивный сдвиг в отношении общества к старению и стандартам красоты. Она служит напоминанием о том, что людей, независимо от их статуса, следует чествовать за изящное и естественное старение.