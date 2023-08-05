Непослушные дети портили отпуск всей семье, и мама решила преподать им незабываемый урок

Не так давно одна многодетная мать написала о том, как ей пришлось проучить своих непослушных детей. Они портили отдых всей семье, и женщина решила действовать и показать им последствия такого поведения. Вот только ни муж, ни мама ее не поддержали.

Вот как сама героиня описывает ситуацию: "У нас с мужем 3 детей: совершенно неуправляемые мальчишки-погодки 8 и 9 лет и трехлетняя дочь. Мальчики просто сводят нас с ума. Они постоянно дерутся, живут хуже, чем кошка с собакой. Мы не раз уже беседовали с ними о том, что нужно уважать друг друга, но результата ноль. Я понимаю, что между братьями и сестрами часто идет соперничество, но оно приняло такой масштаб, что страдают все, причем каждый день. На прошлой неделе я сказала мужу, что отпуск с ними уже не кажется мне такой хорошей идеей. Но он даже слушать меня не захотел, и поездке суждено было случиться. Естественно, 3,5-часовая поездка в машине была настоящим кошмаром. Сыновья каждую минуту ругались и дразнили друг друга. Мы с мужем пытались друг друга убедить, что, как только мы приедем на место, все сразу наладится.

Как же мы ошибались. Сколько мы не талдычили им о том, как нужно себя вести в съемном доме, они сразу же начали делать именно то, что было запрещено. Запрыгнуть на белую мебель в обуви? Сделано. Носиться по дому? Готово. А стоило мне отвернуться на 2 секунды, как один из них бросил коробку с мелом в бассейн, чтобы она не досталась брату. Потом мы пошли обедать, и в ресторане они тоже были неуправляемы. Старший еще и убежал от нас, потому что не получил желаемого. Наконец, мы пошли на пляж, и они стали себя вести еще хуже. Отказывались от крема для загара. Ссорились из-за игрушек. Постоянно заходили в воду все дальше и дальше разрешенного. Кошмар.

Когда мы вернулись в дом, я была сыта всем этим по горло. Они испортили все, что можно. Ничего не помогло, и я сказала мужу, что нам нужно ехать домой. И не только из-за их ужасного поведения, но и в основном для того, чтобы они увидели его реальные последствия. Муж пытался меня убедить, что все еще наладится. Но мне уже совершенно не хотелось там находиться, и я сказала, что все равно уеду, с ними или без. Он очень разозлился, заметил, что это нелепо и несправедливо по отношению к нашей дочери. Да, я с ним согласна, но в тот момент у меня не было другого выхода. Конечно, когда я поставила детей перед фактом, что отпуск закончен и мы едем домой, они тут же разревелись и стали умолять остаться, обещая, что будут хорошо себя вести.

Моя мама, которая приехала с нами, тоже чуть ли не рыдала. Она считала, что ее драгоценные внуки не делали ничего плохого. Она спорила со мной, уговаривая «оставить все как есть», но я не поддавалась. Итак, мы уехали, не проведя там и одного дня из 4. Половину пути домой дети плакали, а муж всю дорогу со мной не разговаривал. Мама решила остаться, а потом начала писать мне, что вообще-то приехала провести время с детьми, а я испортила всем настроение и «детство бывает только раз». Сейчас вечер следующего дня, и никто меня сейчас не любит, кроме моего трехлетнего ребенка. Они правы?"

Вот как прокомментировали ситуацию люди в интернете:

Скажи своей маме: «Детство бывает только раз, поэтому у меня есть только один шанс исправить их ужасное поведение и не дать им превратиться в ужасных взрослых». © ItsAboutResilience / Reddit

Сразу видно, что они еще ни разу не сталкивались с последствиями, когда были помладше. Ну, либо ваш муж или мама саботировали это. © TheFilthyDIL / Reddit

Надо было сразу показывать им последствия. Но последствия не могут появиться из ниоткуда. Чтобы добиться хорошей дисциплины, нужно сказать: «Если ты сделаешь то-то, произойдет вот то-то», и затем каждый раз выполнять это предупреждение. Если вы не предупреждаете об этом, а просто придумываете последствия из ниоткуда, они могут и не научиться слушаться. © OrindaSarnia / Reddit

Мамочка, возьми с собой младшую, а с мальчишками пусть папа с бабушкой разбираются. Или предложите отдельные поездки (отстой, я знаю, но ведь нужно преподать ценный урок). Держу пари, как только ты вернешься, они будут говорить о дисциплинарных мерах. © sinny_sphynx / Reddit

Я не понимаю, когда родители жалуются на то, что их маленькие дети ведут себя ужасно. Почему вы позволяете им вести себя ужасно? Там было 3 взрослых. Почему они не могли разделить мальчиков? Один бросил мел в бассейн? Все, ваше время в бассейне закончено. Возвращайтесь в комнату. Слишком далеко зашел в воду? Говорили тебе один раз, ты проигнорировал. Возвращаемся в комнату. Ругаетесь на людях? Снова в комнату. © WhichWitchyWay / Reddit

Возможно, если бы они действительно воспитывали своих детей, то и проблем бы не было. Почему дети вели себя так плохо в ресторане? Как так могло получится, что ребенок убежал? Там было достаточно взрослых, что бы этого не произошло. Все это следствие их ужасного воспитания. © Dazzling-Landscape41 / Reddit

У меня сложилось впечатление, что в этой поездке мама выполняла большую часть работы по уходу за детьми и поэтому вынуждена была справляться с каждым их проступком самостоятельно. Мне бы это тоже надоело. © Immortal_in_well / Reddit

Возможно, на какое-то время им придется поменьше общаться с бабушкой. Ее семье нужна терапия, потому что дети не должны быть такими дикими. © delorf / Reddit