Мастер маникюра показывает, какой дизайн нравится клиенткам разных профессий. Такого мы точно не ожидали увидеть
Девушка расписывает ногти и показывает, какой дизайн предпочитают ее клиентки в зависимости от их карьерных путей. Посмотрев на это разнообразие, можно точно сказать, что яркость не чужда даже самым строгим профессионалам своего дела.
Юрист
Медсестра
Бармен
Мастер маникюра
Косметолог
Офис-менеджер
Парикмахер
Секретарь
Врач
Мастер по наращиванию ресниц
Учитель
Инфлюэнсер
Реставратор мебели
Стоматолог
Швея
Турагент
Лаборант
Бухгалтер
Сомелье
Физиотерапевт
Если вам интересна тема маникюра, то узнайте, как он менялся на протяжении 100 лет и какой дизайн предпочитают модницы разных стран.
Фото на превью emsnails_ / TikTok, emsnails_ / TikTok, emsnails_ / TikTok
AdMe/Культура/Мастер маникюра показывает, какой дизайн нравится клиенткам разных профессий. Такого мы точно не ожидали увидеть
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