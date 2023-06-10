Мег Райан впервые появилась на публике после длительного перерыва и заставила всех говорить о себе

Мег Райан вышла в свет впервые за 6 месяцев. Актриса решила поддержать старого друга и посетила показ документального фильма Майкла Джей Фокса. Фанаты заметили, что с момента последнего появления на публике знаменитость сильно изменилась.

Мег Райан отрицает, что ложилась под нож, но на фотографии поклонники заметили некоторые изменения: кожа актрисы выглядит гладкой, а губы стали пухлее.

Когда актрису спросили, что она думает по поводу слухов о пластических операциях, она заявила : «Если честно, я не обращаю внимания на сплетни».

Сосредоточившись на своей семье, Райан почти не появляется на публике. Она усыновила ребенка и в одиночку воспитывает двоих детей.

Актриса не обращает внимания на осуждение людей и не дает общественному мнению влиять на ее жизнь.