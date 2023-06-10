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Мег Райан впервые появилась на публике после длительного перерыва и заставила всех говорить о себе

Культура
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Мег Райан вышла в свет впервые за 6 месяцев. Актриса решила поддержать старого друга и посетила показ документального фильма Майкла Джей Фокса. Фанаты заметили, что с момента последнего появления на публике знаменитость сильно изменилась.

Мег Райан отрицает, что ложилась под нож, но на фотографии поклонники заметили некоторые изменения: кожа актрисы выглядит гладкой, а губы стали пухлее.

За прошедшие годы внешность номинантки на премию «Золотой глобус» значительно изменилась.

Когда актрису спросили, что она думает по поводу слухов о пластических операциях, она заявила: «Если честно, я не обращаю внимания на сплетни».

Сосредоточившись на своей семье, Райан почти не появляется на публике. Она усыновила ребенка и в одиночку воспитывает двоих детей.

Актриса не обращает внимания на осуждение людей и не дает общественному мнению влиять на ее жизнь.

Мег Райан — не единственная, кто сталкивается с хейтерами. Например, Паулину Поризкову, 57-летнюю модель, недавно обсуждал весь интернет. А поводом стало то, что она опубликовала в социальных сетях всего пару фотографий.

Фото на превью Tristar / Collection Christophel / East News, Michael Simon / Shutterstock
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AdMe/Культура/Мег Райан впервые появилась на публике после длительного перерыва и заставила всех говорить о себе
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