Мег Райан впервые появилась на публике после длительного перерыва и заставила всех говорить о себе
Мег Райан вышла в свет впервые за 6 месяцев. Актриса решила поддержать старого друга и посетила показ документального фильма Майкла Джей Фокса. Фанаты заметили, что с момента последнего появления на публике знаменитость сильно изменилась.
Мег Райан отрицает, что ложилась под нож, но на фотографии поклонники заметили некоторые изменения: кожа актрисы выглядит гладкой, а губы стали пухлее.
За прошедшие годы внешность номинантки на премию «Золотой глобус» значительно изменилась.
Когда актрису спросили, что она думает по поводу слухов о пластических операциях, она заявила: «Если честно, я не обращаю внимания на сплетни».
Сосредоточившись на своей семье, Райан почти не появляется на публике. Она усыновила ребенка и в одиночку воспитывает двоих детей.
Актриса не обращает внимания на осуждение людей и не дает общественному мнению влиять на ее жизнь.
Мег Райан — не единственная, кто сталкивается с хейтерами. Например, Паулину Поризкову, 57-летнюю модель, недавно обсуждал весь интернет. А поводом стало то, что она опубликовала в социальных сетях всего пару фотографий.