Модель, которая наделала шуму, когда кормила грудью на подиуме, снова всех удивила. Ее новое дефиле бесконечно прекрасно

В последние несколько лет многие знаменитости выкладывают фотографии, на которых они кормят своих детей грудью, как способ нормализации этого процесса. Но 37-летняя модель Мара Мартин сделала еще один шаг вперед, появившись на модном показе с ребенком у груди. Спустя 5 лет Мартин снова оказалась в центре внимания: женщина вдохновляет людей очередным выходом на подиум.

Мара Мартин впервые попала в заголовки газет в 2018 году после того, как покормила грудью своего ребенка на подиуме

37-летняя Мара Мартин — успешная модель из Майами (США). В 2018 году она стала знаменитой, когда прошла по подиуму на показе Sports Illustrated, кормя грудью свою дочку. Модель шла с яркой улыбкой на лице, в сверкающем бикини и с очаровательной 5-месячной малышкой на руках.

Многие похвалили модель за этот поступок, но в социальных сетях Мартин написала, что ее поступок следует считать нормальным, а не экстраординарным. «Я не могу поверить, что вижу заголовки, в которых фигурирую я и моя дочь, из-за того, что сделала на подиуме то, что делаю каждый день», — написала она. Она добавила, что очень благодарна за возможность поделиться этим посланием к миру и надеется нормализовать грудное вскармливание и показать другим, что женщины могут все.

Спустя 5 лет Мара Мартин вновь вышла на подиум, находясь на 8-м месяце беременности вторым ребенком

Прошло 5 лет с момента модного показа, сделавшего Мартин знаменитой. И вот в 2023 году модель снова обсуждает весь интернет. На этот раз на показе купальников для Lain Snow, Мара вышла на подиум, будучи на 8-м месяце беременности вторым ребенком. Мартин также сопровождала ее теперь уже 5-летняя дочь. Именно ее модель кормила грудью на подиуме в 2018 году.

Мартин пытается нормализовать материнство в индустрии моды

После того как Мартин вышла на подиум, будучи беременной вторым ребенком, в сопровождении дочери в июне 2023 года, она рассказала, какие изменения она надеется увидеть в будущем: «Я помню, как в 2018 году я сказала: „Надеюсь, когда моим детям будет столько же лет, сколько и мне сейчас, люди уже будут нормально воспринимать все аспекты материнства и это станет обычным делом“».

«Мы должны показывать разных женщин. Я думаю, что это очень хороший сдвиг, потому что женщины, да и мужчины, хотят видеть таких же, как они», — продолжила модель.

Она также поделилась, что сначала было отказалась от выхода с дочерью для Lain Snow, потому что стеснялась своего тела, будучи в положении. «Находясь на 8-м месяце беременности, я видела, как сильно изменилось мое тело, и мне порой было тяжело. Но потом меня осенило: наши тела прекрасны в любом виде и, если бы я упустила эту возможность пройтись с моей Арией из-за того, что моя фигура изменилась, я бы очень сожалела об этом».

Модель родила свою вторую дочь 4 августа. Она надеется и дальше вдохновлять других мам, а также изменить мир моды, сделав его открытым для людей всех форм и размеров.