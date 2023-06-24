Модель отказывается выщипывать монобровь и доказывает, что красота действительно в глазах смотрящего

София Хаджипантели — греческая модель, которая в 2017 году привлекла внимание общественности своей необычной внешностью. Девушка родилась на Кипре и еще в детстве переехала в США вместе с семьей. Там она решила изучать маркетинг, но параллельно работала моделью для брендов Hugo Boss и Guess.

София не только строит модельную карьеру, но и является бьюти-активисткой, которая нарушает общепринятые стандарты красоты. У нее более 500 тысяч подписчиков в соцсетях, где она делится фотографиями и видео о себе и своей работе.

Модель запустила движение «Unibrow Movement» (с англ. unibrow — «монобровь»). Пользуясь своей известностью и распространяя информацию в соцсетях и СМИ, девушка побуждает и других присоединиться к движению. София вдохновляет женщин не стесняться своих уникальных черт и чувствовать себя увереннее. С помощью хэштега #UnibrowMovement женщины могут найти единомышленников и стать увереннее.

Густые брови девушка унаследовала от матери. «У моих брата и папы тоже очень красивые брови, так что научилась не стесняться своих», — говорит Хаджипантели. Но, будучи натуральной блондинкой, она устала постоянно за ними ухаживать. А как-то раз София случайно покрасила брови в черный цвет. Брат сказал ей: «Вроде тебе идет». Тем не менее, по словам девушки, решение отрастить такие густые брови не было сиюминутным, к нему она пришла постепенно.

«У меня всегда была монобровь. Была она угольно-черной или обесцвеченной, люди в интернете либо ненавидели мою внешность, либо любили. Вообще, я постоянно слышу критику в свой адрес. Это задевает, но я привыкла стоять за себя и верить в себя. Мой „недостаток“ — главная причина моей сильной любви к себе», — говорит София.

В одном интервью девушка рассказала, что в комментариях под своими фото в соцсетях видит много негатива. И все из-за бровей. «Я получаю много угроз в свой адрес. Это ужасно. Как так получилось, что моя внешность для некоторых людей настолько отвратительна, что это приводит их в ярость и они начинают мне угрожать?»

«Я стараюсь не читать угрозы и негативные отклики, — продолжила она. — Но, когда хочется прочитать хорошие комментарии, то приходится пробираться через кучу плохих. Но я думаю, что оно того стоит».

Совсем недавно София блистала на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля. Модель посетила мероприятие в потрясающем платье с V-образным вырезом и инкрустированным кристаллами лифом от немецкого дизайнера Филиппа Плейна.