Мой сын женат. И я готова кричать каждой свекрови: «Отвали от жены своего сына!»

Когда знакомые узнают, что я не трясусь над внуками и не стремлюсь вникать в семейную жизнь сына, все округляют глаза. Если суммировать все выпады, то в их глазах я безразличная эгоистка. Ведь, возможно, невестка недостаточно хороша и сыночке нужны мои советы и уход. У меня на этот счет другое мнение. И, как оказалось, я в этом не одинока.

Одна женщина опубликовала крик души, в котором обратилась ко всем свекровям

Будучи свекровью, я хочу дать вам ценный совет. Его когда-то дала мне моя мама, и он крайне прост. Смотрите, ваш сын выбрал женщину. Он взял на себя обязательство поддерживать ее и ставить выше всех — в том числе и вас. Вы были на свадьбе, сидели там и не возражали. По сути, вы дали свое благословение и признали их союз. Поэтому придерживайтесь простого правила: «Держи язык за зубами, это не твое дело!» Я серьезно. Дальше — больше: дети, которых они воспитывают, — не ваши дети. Поэтому то, что они с ними делают и как, по факту не ваше дело. Вы можете сказать что-то, только если имеет место, например, какое-то жестокое обращение. В противном случае просто держите рот на замке.

В первый раз я вспомнила об этом совете моей матери на репетиционном ужине. Мы с невесткой и ее отцом сидели за столом и мило болтали. В какой-то момент сват добродушно вздохнул: «Не могу дождаться, когда у меня появятся внуки!» Невестка заметно напряглась и покраснела. И вдруг спросила, что я думаю об этом. «Хочешь честного ответа?» Она кивнула. Тогда я сказала: «Если честно, это вообще не мое дело. Это ваш брак, и только вам двоим решать, когда заводить детей. Так что не позволяйте никому давить на вас». Она тут же расцвела и улыбнулась.

Сейчас у них двое детей, я много с ними нянчусь. Делают ли сын с женой что-то по-своему, не так, как я привыкла и считаю нужным? Ну конечно! Времена меняются. Но я ничего им не выговариваю. Я могу проговорить сыну что-то важное наедине. Но что он дальше будет делать с этой информацией — лишь его дело. Он может проигнорировать мое мнение, может обсудить с женой, а может сделать по-своему. И я уже не слежу за этим и больше не поднимаю тему.

В результате у меня прекрасные отношения с очаровательной, талантливой, умной и красивой женой моего сына. Мне рады в их доме. Честно говоря, она даже сама дала мне ключ и сказала приходить в любое время. Так что, если вы хотите, чтобы для вас нашлось местечко в семье ваших детей, запомните лишь одно: много не болтайте!

Этот пост вызвал бурные эмоции у пользователей. Однако практически все комментаторы сошлись в одном — подход этой свекрови действительно правильный и адекватный. Хотела бы я такую же свекровь, как вы. К сожалению, моя — полная противоположность. © Crystal Gillis / Quora

Моя свекровь возненавидела меня с первого взгляда без какой-либо веской причины. Но она не знала, что мы уже живем вместе и планируем свадьбу. Поженились без ее ведома. Мы вместе уже 20 лет, и она до сих пор меня ненавидит. © Shelley Foxwell-Brenneman / Quora

Спасибо. Я тоже считаю свою невестку прекрасной девушкой. Я счастливая свекровь, и моему сыну очень повезло. © Ann McConnell / Quora

У меня такая же мудрая свекровь! Однажды она дала мне ценный совет — приходить к ней, если я поссорюсь с ее сыном. Сказала, что моя семья запомнит о нем все плохое, а она будет на моей стороне и при этом, конечно же, не перестанет его любить. Я так и делала. Мы с ним вот уже 42 года вместе. © Gwen Croom / Quora

Мне бы такую свекровь! Но, увы, моя отказалась прийти на нашу свадьбу, устроила истерику в больнице сразу после того, как я родила, и капала моему мужу на мозги, чтобы он не брал ипотеку, иначе ему будет тяжело со мной разойтись. © Adri Hardie / Quora

Как говорил один мудрец: «Никогда не упускайте хорошую возможность заткнуться». © Steve Dutch / Quora