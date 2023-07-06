Моника Беллуччи призналась, что снова влюблена. И эту пару можно назвать претендентами на звание «самый неожиданный союз года»

Далеко не все знаменитости стремятся афишировать свои отношения. Вот и Моника Беллуччи долгое время держала имя своего избранника в величайшем секрете, хотя журналисты почти сразу заподозрили, что в личной жизни актрисы происходит что-то интересное. В этом году жгучая итальянка вместе с новым возлюбленным наконец-то решили выйти из тени.

Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News

Имена Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя, казалось, так и будут всю жизнь идти в связке друг с другом. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Оба они создали себе по отдельности очень громкую репутацию, а уж связь двух столь популярных звезд и вовсе произвела в свое время фурор. Их брак продлился целых 14 лет, и в нем у них появились 2 дочери — Дева и Леони Кассель. В конце лета 2013 года Моника и Венсан расстались по обоюдному согласию.

East News

После развода актриса состояла в отношениях с французским скульптором и бывшей моделью Николя Лефевром. Они встречались с 2017 года, официально объявили об отношениях в марте 2019, но уже в начале июля того же года общественности стало известно о разрыве. С тех пор о личной жизни Моники не было ничего известно, пока в конце 2022 года не поползли слухи о связи актрисы с почитаемым режиссером Тимом Бертоном.

На тот момент в личной жизни Бертона, по крайней мере в публичной плоскости, тоже долгое время было тихо. Cамыми известными его отношениями было 13-летнее партнерство с Хеленой Бонем Картер. Они познакомились в 2001 году на съемках фильма «Планета обезьян». До сих пор доподлинно не известно, были ли они в браке, однако у них родились двое детей: сын Уильям и дочь Нелл. В 2014 году пара мирно рассталась.

Jon Furniss/Invision/AP/East News

Впервые Беллуччи рассказала подробности о своих новых романтических отношениях в интервью для Elle France. Формулировки, которые подобрала актриса, описывая их чувства, напоминали объединение поистине родственных душ: «В первую очередь я рада, что встретила настоящего мужчину. Такая удача редко случается в жизни... Я знаю его как человека, я люблю его как мужчину, и теперь еще поработаю с ним как с режиссером. Это новая глава моего приключения».

Упоминая съемки, Моника имеет ввиду производство фильма «Битлджус-2», выход которого запланирован на 2024 год. Работая с Бертоном, актриса, кажется, лишь еще больше убедилась в правильности своего выбора. Она с неподдельным восхищением говорила о том, какой волшебный и трогательный мир грез он создает на экране, где даже монстры излучают доброту. Искра между влюбленными пробежала в рамках волшебной атмосферы кинофестиваля «Люмьер» в Лионе в октябре 2022 года. Моника была на нем почетным гостем и лично вручила Бертону награду за вклад в историю мирового кино.

История их отношений однозначно доказывает, что у любви нет возраста. 58-летняя актриса и 64-летний режиссер, кажется, проживают свою лучшую жизнь и полны позитивных воззрений на будущее. К слову, как и пара Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, чьи чувства вспыхнули с новой силой спустя 18 лет после расставания и даже привели к свадьбе.