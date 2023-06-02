Мы перевели 11 названий городов — оказалось, они не менее интересны, чем местные достопримечательности

Мы привыкли к устоявшимся названиям городов и для нашего уха они звучат обыденно. Но у каждого названия есть своя этимология и история происхождения, и нам стало любопытно узнать, почему города называются именно так, а не иначе. И некоторые факты нас изрядно удивили.

Осло — «Луг богов»

Название норвежской столицы состоит из 2 слов, которые на норвежском выглядят как Ás и Lo. Вторая часть, Lo, переводится как «луг», а первая, вероятнее всего, пришла из древнескандинавского языка и означает «Божество». Таким образом, соединив 2 части, получим «Луг богов». Впрочем, есть и другое мнение. Слово Ás в «божественном» значении не так часто встречается в географических названиях, а вот другой его перевод, который означает «хребет» или «холм», попадается гораздо чаще. Так что многие ученые склонны переводить название Осло как «Луг под хребтом».

Рио-де-Жанейро — «Январская река»

Все началось с того, что португальские исследователи, впервые высадившись в этом месте, увидели залив (сейчас он называется заливом Гуанабара). На дворе стоял январь 1502-го. Дальше есть 2 версии: либо они приняли залив за устье реки, либо же, как предполагают ученые, слово «Рио» в португальском языке XVI века могло означать не только реку, но и любое углубление в береговой линии — в том числе и залив.

Гонконг — «Ароматная гавань»

История гласит, что британские колонисты, пристав к берегу в 1840-х, почуяли дивный аромат. А дело в том, что этот город всегда славился производством благовоний — в частности, драгоценной смолы агарового дерева.

Чикаго — «Лук» или «Скунс»

Считается, что название города произошло от слова «Shikaakwa», что в переводе с алгонкинского языка означает «Лук» (или «Полосатый скунс»). Согласно заметкам исследователей, вокруг Чикаго действительно были заросли лука. А при чем тут скунс? Просто тамошние жители использовали одно слово и для этого животного, и для лука — все из-за резкого запаха.

Париж — «Люди с копьем»

Название города происходит от его первых жителей, племени паризиев. По поводу этимологии самого этого слова ученые долго спорили: значений у него могло быть несколько, но в конце концов был предложен вариант «Люди с копьем». А вот к древнегреческому герою Парису название города не имеет никакого отношения.

Рейкьявик — «Дымящаяся бухта»

В основе названия города лежит 2 слова, происходящих из старонорвежского: «Reykja» и «Vik», переводящиеся как «дымиться» и «бухта» соответственно. Такое название городу дали первые поселенцы из-за природных горячих источников.

Дублин — «Черная заводь»

Как и у многих других городов, у Дублина в названии тоже 2 слова, которые переводятся как «Черная заводь». Такая заводь там действительно есть — в месте, где река Поддл впадает в реку Лиффи.

Стокгольм — «Остров, укрепленный бревнами»

Шведские слова «Stock» и «Holme» означают «Бревно» и «Остров» соответственно. А произошло такое название благодаря тому, что когда-то жители выставляли за пределы берега бревна, чтобы сдержать набеги пиратов.

Киото — «Столица»

Само слово «Кио» в переводе с японского означает «Столица», а «Киото» — «Город Кио», что можно перевести как «Столичный город». И Киото действительно был столицей Японии на протяжении многих сотен лет. Когда его место занял город Эдо, император решил назвать его более привычно, и переименовал город из Эдо в «Восточный Кио» — а это по-японски звучит как «Токио». Вот и ответ, почему названия «Токио» и «Киото» выглядят анаграммами друг друга.

Дубай — «Базар» (а может, и «Саранча»)

Вокруг происхождения этого слова существует множество споров. Кто-то считает, что оно может означать «Базар в Ба» — есть такая пословица «Daba dubai», что в переводе с арабского означает «Они пришли с большими деньгами». А вот арабский поэт и ученый предполагает, что это слово может означать «Детеныши саранчи» — до заселения в этом районе действительно было множество насекомых.

Сингапур — «Город льва»

И еще одно название, созданное из 2 слов: «Singa» и «Pura», и означают они «Лев» и «Город». Стало быть, перед нами «Город льва» или «Львиноград», если не только перевести название, но и адаптировать. Львы по Сингапуру никогда не бродили, но по легенде один суматранский принц, высадившись на острове после грозы, увидел доброжелательное животное, и ему сказали, что это не кто иной, как лев.