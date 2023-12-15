Мы перевели имена 10 персонажей и опешили от неожиданности

Создатели фильмов и писатели часто дают своим персонажам оригинальные имена. Порой они вкладывают в них скрытые послания с глубоким смыслом, а иногда выбирают имена, опираясь на свое своеобразное чувство юмора. Мы же решили перевести некоторые необычные имена и фамилии киногероев и узнать их значения.

Китнисс — «Лучник»

Ни для кого не секрет, что главная героиня «Голодных игр» Китнисс была названа в честь растения с белыми лепестками, что обитает в водоемах. Имя Katniss может показаться невзрачным и непонятным набором букв. Но если обратиться к его латинскому варианту — Saggitaria, что в переводе означает «стрелец» или «лучник», начинаешь понимать, что подобное имя идеально подходит девушке с волевым характером. Это не только отсылка к знаку зодиака, но и к главному таланту Китнисс — стрельбе из лука.

Марвин Т. Милк — «Молоко матери»

Имя супергероя из сериала «Пацаны» переводится как «Молоко матери». Это имя может показаться комичным, но историю этого персонажа нельзя назвать радужной. Дело в том, что мать Марвина работала на заводе генной инженерии, где подверглась влиянию странного вируса. Впоследствии этот вирус передался ее сыновьям. Марвин родился со сверхъестественными способности, а еще у него обнаружилась зависимость от грудного молока. Он не может питаться никакой другой едой, из-за чего и появилось его прозвище «Грудное молоко». Бедному парню можно только посочувствовать.

Флер Делакур — «Цветок двора»

Многие персонажи писательницы Роулинг получили свои имена от названий цветов и растений. Флер Делакур тоже не стала исключением из правил. С французского ее имя и фамилия переводятся как «Цветок двора», что звучит очень символично, ведь девушка была лучшей ученицей в школе чародеек в Париже, а еще обладала очаровательной внешностью.

Тайлер Локвуд — «Тайлер Лесной замок»

Фамилия Локвуд кажется типичной для американского сериала, но если копнуть глубже, то в ней можно найти интересные пасхалки, связанные с историей персонажа. Она состоит из двух слов — lock и wood, которые переводятся как «замок» и «дерево». Что же может означать «лесной замок»? Дело в том, что Тайлер из «Дневников вампира» и вся его семья являются носителями гена оборотня, что стало для них настоящим проклятием. Поэтому можно предположить, что «замок» — это отсылка к тому, что они являются заложниками собственных генов. И «лес» — как напоминание о том, что каждое полнолуние они буквально заперты в лесу.

Барби — «Варя» или «Чужестранка»

Мало кто задумывался об этом, но Барби — это сокращенная форма от имени Барбара, которое переводится с греческого как «Чужестранка». Одним из вариантов имени Барбара является Варвара. А значит, мы со спокойной душой можем назвать Барби Варей и будем совершенно правы.

Форрест Гамп — «Болван»

В фильме юноша упоминает о том, что родители назвали его в честь Натаниэля Бедфорда Форреста. Если переводить его фамилию с английского дословно, то оно будет значить «болван». «Форрест Гамп» также созвучно с английским выражением forest gump, то есть «лесной болван». Дело в том, что имя Форрест пишется с двумя буквами r, поэтому оно очень похоже со словом forest по звучанию.

Катара — «Сокровище» или «Водопад»

Имя героини из фильма «Повелитель стихий» имеет множество переводов и значений. На японском это имя означает «сокровище». С испанского и португальского Катара переводится как «водопад». Кстати, Катару у нас называли бы Екатериной, ведь оба имени имеют греческое происхождение от слова «καθαρά» (чистая).

Изабель Лайтвуд — «Красивая Легкая древесина»

Дословный перевод имени героини из «Сумеречных охотников» вызывает много вопросов. Если имя Изабель, которое переводится как «красивая» и «симпатичная», кажется вполне логичным, ведь Иззи считалась первой красавицей среди охотников, то найти логичного объяснения фамилии мы не можем. Слово lightwood в переводе с английского означает «легкая древесина». Чему мы можем только улыбнуться. Возможно, автор книги не закладывала в фамилии героев тайный символизм.

Эммет — «Универсальный»

Сумасшедшего ученого из «Назад в будущее» зовут Эммет Браун. Имя Emmett, скорее всего, происходит от немецкого имени Emmit, которое переводится как «универсальный». Существует версия, что имя герою дали в честь киностудии Universal, которая также означает «универсальный».

Рон — «Помощник правителя»