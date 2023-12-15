Мы перевели имена 10 персонажей и опешили от неожиданности
Создатели фильмов и писатели часто дают своим персонажам оригинальные имена. Порой они вкладывают в них скрытые послания с глубоким смыслом, а иногда выбирают имена, опираясь на свое своеобразное чувство юмора. Мы же решили перевести некоторые необычные имена и фамилии киногероев и узнать их значения.
Китнисс — «Лучник»
Ни для кого не секрет, что главная героиня «Голодных игр» Китнисс была названа в честь растения с белыми лепестками, что обитает в водоемах. Имя Katniss может показаться невзрачным и непонятным набором букв. Но если обратиться к его латинскому варианту — Saggitaria, что в переводе означает «стрелец» или «лучник», начинаешь понимать, что подобное имя идеально подходит девушке с волевым характером. Это не только отсылка к знаку зодиака, но и к главному таланту Китнисс — стрельбе из лука.
Марвин Т. Милк — «Молоко матери»
Имя супергероя из сериала «Пацаны» переводится как «Молоко матери». Это имя может показаться комичным, но историю этого персонажа нельзя назвать радужной. Дело в том, что мать Марвина работала на заводе генной инженерии, где подверглась влиянию странного вируса. Впоследствии этот вирус передался ее сыновьям.
Марвин родился со сверхъестественными способности, а еще у него обнаружилась зависимость от грудного молока. Он не может питаться никакой другой едой, из-за чего и появилось его прозвище «Грудное молоко». Бедному парню можно только посочувствовать.
Флер Делакур — «Цветок двора»
Многие персонажи писательницы Роулинг получили свои имена от названий цветов и растений. Флер Делакур тоже не стала исключением из правил. С французского ее имя и фамилия переводятся как «Цветок двора», что звучит очень символично, ведь девушка была лучшей ученицей в школе чародеек в Париже, а еще обладала очаровательной внешностью.
Тайлер Локвуд — «Тайлер Лесной замок»
Фамилия Локвуд кажется типичной для американского сериала, но если копнуть глубже, то в ней можно найти интересные пасхалки, связанные с историей персонажа. Она состоит из двух слов — lock и wood, которые переводятся как «замок» и «дерево». Что же может означать «лесной замок»?
Дело в том, что Тайлер из «Дневников вампира» и вся его семья являются носителями гена оборотня, что стало для них настоящим проклятием. Поэтому можно предположить, что «замок» — это отсылка к тому, что они являются заложниками собственных генов. И «лес» — как напоминание о том, что каждое полнолуние они буквально заперты в лесу.
Барби — «Варя» или «Чужестранка»
Мало кто задумывался об этом, но Барби — это сокращенная форма от имени Барбара, которое переводится с греческого как «Чужестранка». Одним из вариантов имени Барбара является Варвара. А значит, мы со спокойной душой можем назвать Барби Варей и будем совершенно правы.
Форрест Гамп — «Болван»
В фильме юноша упоминает о том, что родители назвали его в честь Натаниэля Бедфорда Форреста. Если переводить его фамилию с английского дословно, то оно будет значить «болван».
«Форрест Гамп» также созвучно с английским выражением forest gump, то есть «лесной болван». Дело в том, что имя Форрест пишется с двумя буквами r, поэтому оно очень похоже со словом forest по звучанию.
Катара — «Сокровище» или «Водопад»
Имя героини из фильма «Повелитель стихий» имеет множество переводов и значений. На японском это имя означает «сокровище». С испанского и португальского Катара переводится как «водопад». Кстати, Катару у нас называли бы Екатериной, ведь оба имени имеют греческое происхождение от слова «καθαρά» (чистая).
Изабель Лайтвуд — «Красивая Легкая древесина»
Дословный перевод имени героини из «Сумеречных охотников» вызывает много вопросов. Если имя Изабель, которое переводится как «красивая» и «симпатичная», кажется вполне логичным, ведь Иззи считалась первой красавицей среди охотников, то найти логичного объяснения фамилии мы не можем.
Слово lightwood в переводе с английского означает «легкая древесина». Чему мы можем только улыбнуться. Возможно, автор книги не закладывала в фамилии героев тайный символизм.
Эммет — «Универсальный»
Сумасшедшего ученого из «Назад в будущее» зовут Эммет Браун. Имя Emmett, скорее всего, происходит от немецкого имени Emmit, которое переводится как «универсальный».
Существует версия, что имя герою дали в честь киностудии Universal, которая также означает «универсальный».
Рон — «Помощник правителя»
Имя Рональд происходит от древнескандинавского слова rögnvaldr, что буквально означает «помощник правителя». Не удивительно, что Роулинг решила выбрать именно это имя для рыжего непоседы, ведь именно он стал для Гарри лучшим другом и буквально правой рукой в борьбе против темных сил.
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