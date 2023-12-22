Мы перевели на русский язык 18 фамилий западных звезд. И по дороге растеряли всю романтику

Иногда читаешь титры, где перечисляется, кто из известных западных актеров сыграл в этом фильме, и думаешь: «Эх, какая звучная фамилия, мне бы такую». А вот для соотечественников голливудских звезд ситуация обстоит иначе: они видят обычных «Флажкова», «Кузнецова» и даже «Вялоложкину». Вот и мы рискнули похулиганить и сделать зарубежных звезд чуть-чуть ближе к нашему зрителю.

Сильвестр Жеребцов

Актер сам рассказывает, что его фамилия «Сталлоне» («Stallone») переводится с итальянского как «жеребец» или «лошадь». И кстати, семья Сильвестра всегда была связана с лошадьми. Предки актера были крестьянами и разводили этих животных, а сам Сталлоне любит играть в конное поло.

Николь Малышова

Звучная фамилия Николь Кидман (Nicole Kidman) состоит из двух слов «kid» — «малыш» и «man» — «человек». Поэтому ее вполне можно перевести как «Малышкина» или «Малышова».

Мишель Расторгуева

Мишель Мерсье (Michèle Mercier) столь прекрасна и возвышенна, что ее прозаичная фамилия вызывает легкий диссонанс. Ведь с французского mercier переводится как «продавец». Кстати, во Франции это очень распространенная фамилия, которую с гордостью носили многие известные личности.

Кристиан Тюков

Invision / Invision / East News

Только вслушайтесь, как хорошо звучит: «Кристиан Тюков в роли Бэтмена». Далекий голливудский актер Кристиан Бейл (Christian Bale) сразу становится таким родным.

Шон Фасолькин

Брутальному Шону Бину (Sean Bean) часто достаются роли суровых мужчин со сложной судьбой: взять хотя бы Боромира из «Властелина колец» или Эддарда Старка из «Игры престолов». Зато в жизни у мужчины довольно веселая фамилия, которая переводится как «фасоль» или «горох».

Кейт Мох

Казалось бы, между подиумом и споровыми растениями нет ничего общего. Но связующее звено все же нашлось: это Кейт Мосс (Kate Moss).

Брэдли Бондарев

Invision / Invision / East News

Этот мужчина с хитрыми голубыми глазами часто играет утонченных красавцев, а вот в жизни у него простая ремесленническая фамилия. Теперь очень хочется увидеть фильм, в котором герой Брэдли Купера (Bradley Cooper) зарабатывает на жизнь изготовлением бочек.

Эмили Дуракова

Invision / Invision / East News

У английского слова blunt не самое возвышенное значение, так что актриса Эмили Блант (Emily Blunt) в наших краях стала бы Дуровой или Дураковой. И в этом нет ничего оскорбительного. Первая фамилия имеет дворянское происхождение, а вторая берет свое начало от имени Дурак, которое на Руси считалось охранительным.

Джонни Дураков

Поклонники актера однажды задались вопросом, знает ли Джонни Депп (Johnny Depp), что в переводе с немецкого его фамилия означает «простофиля», «дурак» и даже «идиот». Конечно же, он в курсе и даже не упускает случая пошутить над этим. И вот вам очередное доказательство того, что завоевать популярность и получить зрительское признание можно под любой фамилией. Главное — талант и обаяние, а уж это у Джонни никак не отнимешь.

Уилл Кузнецов

Shooting Star / Sipa USA / East News

Кто бы мог подумать, что мужчина с такой ремесленнической фамилией станет звездой голливудских блокбастеров. Впрочем, Уилл Смит (Will Smith) наверняка будет убедителен и в роли кузнеца.

Дэвид Буйков

Evan Agostini / Invision / AP / East News

С немецкого фамилию Дэвида Швиммера (David Schwimmer) можно перевести по-разному: Пловцов, Поплавков, Буйков. Мы остановились на последнем варианте, поскольку Росса Геллера, персонажа Швиммера в сериале «Друзья», часто заносило за буйки.

Розамунд Щукина

Invision / Invision / East News

Именно это имя могло быть на афише «Исчезнувшей», «Аферистки» и других фильмов с участием Розамунд Пайк (Rosamund Pike). Ее фамилия означает щуку или пику, но «рыбный» вариант нам нравится больше.

Антонио Флажков

У Антонио Бандераса (Antonio Banderas) фамилия не просто звучная, а знаменательная. В прямом смысле этого слова: с испанского bandera переводится как «знамя» или «флаг».

Пенелопа Плюсикова

Или Крестова, Перекрестная, Тяжелодолева: варианты перевода испанского слова cruz не самые позитивные. Но Пенелопа Крус (Penelope Cruz) ассоциируется с чем-то более радостным, поэтому мы выбрали вариант со знаком плюс.

Риз Вялоложкина

Мы разбили фамилию главной блондинки Голливуда Риз Уизерспун (Reese Witherspoon) на 2 слова: wither (увядать, вянуть) и spoon (ложка). Получилась Вялоложкина. Благо, сама актриса продолжает цвести и активно работать.

Оливия Петухова

Luiz Rampelotto / Sipa USA / East News

Актрису, известную как Оливия Уайлд, при рождении звали Оливией Кокберн (Olivia Cockburn). Эта фамилия появилась в XIII веке от слияния слов cock (петух) и burn (гореть). Если дать волю фантазии, то получится даже Оливия Жарптицева.

Том Неморозов

AP / East News

Hardy можно перевести как «тяжелый» или «выносливый», но у слова есть и другое значение — «морозоустойчивый». То есть тот, кому никакой мороз не страшен. Мы уверены, что Тому Харди (Tom Hardy) охлаждение зрителей не грозит и он еще не раз порадует нас своими горячими ролями.

Эмма Каменева

Steve Sands / Bauergriffin.com / East News