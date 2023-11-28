Мы посмотрели, как возраст меняет внешность знаменитых красавиц из разных стран

То, какой отпечаток оставит время на внешности людей, зависит от самых разных факторов. Но известно, что кожа представителей одних рас больше склонна к появлению морщин, дряблости и других признаков старения. Вместе с тем в каждой стране существуют свои стандарты красоты и способы ухода за собой. Наглядное тому доказательство — знаменитые женщины из разных стран.