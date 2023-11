Мы посмотрели, как возраст меняет внешность знаменитых красавиц из разных стран

То, какой отпечаток оставит время на внешности людей, зависит от самых разных факторов. Но известно, что кожа представителей одних рас больше склонна к появлению морщин, дряблости и других признаков старения. Вместе с тем в каждой стране существуют свои стандарты красоты и способы ухода за собой. Наглядное тому доказательство — знаменитые женщины из разных стран.

Хема Малини (Индия)

Актриса, звезда фильма «Зита и Гита».

Сандра (Германия)

Певица, исполнительница таких хитов, как «(I’ll Never Be) Maria Magdalena» и «In the Heat of the Night».

Кароль Буке (Франция)

Актриса, звезда фильмов «Только для твоих глаз», «Бинго-Бонго» и «Слишком красивая для тебя».

Полина Поризкова (Чехия)

Модель, актриса, звезда фильмов «Аризонская мечта», «Ее алиби».

Кайли Миноуг (Австралия)

Певица, исполнительница таких хитов, как «Spinning Around», «Can’t Get You Out оf My Head» и «The Loco-motion».

Небахат Чехре (Турция)

Актриса, звезда сериала «Великолепный век».

Агнета Фельтског (Швеция)

Певица, участница группы ABBA, исполнительница таких хитов, как «Mamma Mia», «Dancing Queen» и «Thank You for the Music».

Мишель Йео (Малайзия / Китай)

Актриса, звезда фильмов «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Полицейская история — 3: Суперполицейский», «Мемуары гейши».

Гресия Кольменарес (Венесуэла)

Актриса, звезда сериалов «Гресия», «Мануэла», «Девушка по имени Судьба».

Орнелла Мути (Италия)

Актриса, звезда фильмов «Укрощение строптивого», «Безумно влюбленный».

Глория Эстефан (Куба)

Певица, исполнительница таких хитов, как «Conga», «Rhythm Is Gonna Get You».

Иман (Сомали)

Топ-модель.

Луселия Сантус (Бразилия)

Актриса, звезда теленовеллы «Рабыня Изаура».

Селин Дион (Канада)

Певица, исполнительница таких хитов, как «My Heart Will Go On», «Falling into You» и «The Power of Love».

Лусия Мендес (Мексика)

Актриса, звезда теленовеллы «Никто, кроме тебя».

Кэтлин Тёрнер (США)

Актриса, звезда фильмов «Роман с камнем», «Пегги Сью вышла замуж» и «Война Роузов».

Шарлотта Рэмплинг (Англия)

Актриса, звезда фильмов «Ночной портье», «Вердикт» и «Под песком».

Кэтрин Зета-Джонс (Уэльс)

Актриса, звезда фильмов «Маска Зорро», «Западня», «Чикаго» и «Терминал».

Бригитта Нильсен (Дания)

Модель и актриса, известная ролью в фильме «Рыжая Соня».

Оливия Хасси (Аргентина)

Актриса, звезда фильмов «Ромео и Джульетта», «Смерть на Ниле» и «Иисус из Назарета».