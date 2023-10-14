Как 16 героев ностальгических мультфильмов выглядели бы в нашем мире. Некоторым лучше оставаться по ту сторону экрана
Если вы знаете, что скрыло луч солнца золотого и кем станет мальчик, если останется с нами, то вам поскорее нужно заглянуть в эту подборку. Ведь тут персонажи наших любимых с детства мультфильмов превратились в реальных людей!
Шамаханская царица — «Сказка о золотом петушке», 1967
Старуха Шапокляк — «Шапокляк», 1974
Антошка — «Рыжий, рыжий, конопатый», 1971
Маугли — «Маугли», 1973
Госпожа Белладонна — «Приключения поросенка Фунтика», 1986
Русалочка — «Русалочка», 1968
Принц — «Русалочка», 1968
Дюймовочка — «Дюймовочка», 1964
Трубадур — «Бременские музыканты», 1969
Сыщик — «По следам бременских музыкантов», 1973
Золушка — «Золушка», 1979
Принц — «Золушка», 1979
Синяя Борода — «Очень синяя борода», 1979
Иван — «Волшебное кольцо», 1979
Женщина — «Дарю тебе звезду», 1974
Дочь морского царя — «В синем море, в белой пене...», 1984
Хочется продолжения? Загляните в еще одну статью, где персонажи мультфильмов стали реальными людьми. Вы также можете узнать, как выглядели те, с кого рисовали наших любимых героев.
AdMe/Культура/Как 16 героев ностальгических мультфильмов выглядели бы в нашем мире. Некоторым лучше оставаться по ту сторону экрана
Поделиться этой статьёй