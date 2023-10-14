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Как 16 героев ностальгических мультфильмов выглядели бы в нашем мире. Некоторым лучше оставаться по ту сторону экрана

Культура
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Если вы знаете, что скрыло луч солнца золотого и кем станет мальчик, если останется с нами, то вам поскорее нужно заглянуть в эту подборку. Ведь тут персонажи наших любимых с детства мультфильмов превратились в реальных людей!

Шамаханская царица — «Сказка о золотом петушке», 1967

Старуха Шапокляк — «Шапокляк», 1974

Антошка — «Рыжий, рыжий, конопатый», 1971

Маугли — «Маугли», 1973

Госпожа Белладонна — «Приключения поросенка Фунтика», 1986

Русалочка — «Русалочка», 1968

Принц — «Русалочка», 1968

Дюймовочка — «Дюймовочка», 1964

Трубадур — «Бременские музыканты», 1969

Сыщик — «По следам бременских музыкантов», 1973

Золушка — «Золушка», 1979

Принц — «Золушка», 1979

Синяя Борода — «Очень синяя борода», 1979

Иван — «Волшебное кольцо», 1979

Женщина — «Дарю тебе звезду», 1974

Дочь морского царя — «В синем море, в белой пене...», 1984

Хочется продолжения? Загляните в еще одну статью, где персонажи мультфильмов стали реальными людьми. Вы также можете узнать, как выглядели те, с кого рисовали наших любимых героев.

Фото на превью Сказка о золотом петушке / Союзмультфильм, В синем море, в белой пене… / Арменфильм
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71917
AdMe/Культура/Как 16 героев ностальгических мультфильмов выглядели бы в нашем мире. Некоторым лучше оставаться по ту сторону экрана
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