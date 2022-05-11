Мы приблизили фото 19 звезд, которые с подросткового возраста расцвели, словно сакура по весне

Часто слава настигает знаменитостей в раннем возрасте. Пока их ровесники заучивают формулы за школьной партой, дети-звезды вовсю строят карьеру и растут у нас на глазах. Еще вчера герои нашей статьи были озорными подростками, а сегодня некоторые из них уже разменяли 4-й десяток.

Мы в AdMe.ru предлагаем взглянуть, как популярность и годы отразились на внешности знаменитостей, которых мы помним еще детьми.

Белла Хадид

Зак Эфрон

Деми Ловато

Зои Кравиц

Селена Гомес

Эшли Бенсон

Зои Дойч

Дуглас Бут

Эмма Робертс

Лиам Хемсворт

Ванесса Хадженс

Гарри Стайлз

Тейлор Свифт

Джо Джонас

Элизабет Олсен

Джастин Бибер

Джоуи Кинг

Эбигейл Бреслин

Эмма Уотсон