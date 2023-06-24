Мы решили взглянуть, как изменились девушки разных народов за последние 100 лет

За прошедшее столетие многие вещи в нашем мире изменились. Так, с начала XX века женщины смогли добиться права самостоятельно управлять собственной жизнью, выбирать работу исходя из своих желаний и открыто высказывать мнение по различным вопросам. Перемены затронули не только эти сферы и аспекты, но и женскую внешность.