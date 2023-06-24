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Мы решили взглянуть, как изменились девушки разных народов за последние 100 лет

Культура
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За прошедшее столетие многие вещи в нашем мире изменились. Так, с начала XX века женщины смогли добиться права самостоятельно управлять собственной жизнью, выбирать работу исходя из своих желаний и открыто высказывать мнение по различным вопросам. Перемены затронули не только эти сферы и аспекты, но и женскую внешность.

Француженки

Вьетнамки

Сингалки

Жительницы Мадагаскара

Гречанки

Кенийки

Исландки

Алжирки

Итальянки

Сербки

Португалки

Норвежки

Шведки

Ирландки

Непалки

Боливийки

Индианки

Мы решили взглянуть, как изменились девушки разных народов за последние 100 лет
© Internet Archive Book Images / Flickr, Invision/Invision/East News

Инуитки

Мы решили взглянуть, как изменились девушки разных народов за последние 100 лет
© Inuit Woman 1907 / Wikimedia Commons, CHRISTIAN KLINDT SOELBECK/AFP/East News

За последние столетия изменилась не только внешность людей. Многое вещи, которые мы каждый день используем в быту, раньше выглядели совершенно иначе.

Фото на превью Photographia Guedes / Sociedade Harmonia Eborense / Wikimedia Commons, Internet Archive Book Images / Flickr, Invision/Invision/East News
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AdMe/Культура/Мы решили взглянуть, как изменились девушки разных народов за последние 100 лет
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