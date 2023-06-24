Мы решили взглянуть, как изменились девушки разных народов за последние 100 лет
За прошедшее столетие многие вещи в нашем мире изменились. Так, с начала XX века женщины смогли добиться права самостоятельно управлять собственной жизнью, выбирать работу исходя из своих желаний и открыто высказывать мнение по различным вопросам. Перемены затронули не только эти сферы и аспекты, но и женскую внешность.
Француженки
Вьетнамки
Сингалки
Жительницы Мадагаскара
Гречанки
Кенийки
Исландки
Алжирки
Итальянки
Сербки
Португалки
Норвежки
Шведки
Ирландки
Непалки
Боливийки
Индианки
Инуитки
За последние столетия изменилась не только внешность людей. Многое вещи, которые мы каждый день используем в быту, раньше выглядели совершенно иначе.
Фото на превью Photographia Guedes / Sociedade Harmonia Eborense / Wikimedia Commons, Internet Archive Book Images / Flickr, Invision/Invision/East News
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