Мы сравнили 17 звезд с натуральным макияжем и без него, и теперь спорим, а стоит ли вообще краситься

Часто, чтобы добиться эффекта естественного макияжа, требуется не меньше косметики и времени, чем на полноценный мейкап. Назревает вопрос: а стоит ли так усердствовать, если в итоге никто не заметит ваших стараний? Чтобы разрешить этот спор, мы сравнили лица знаменитых женщин с небольшим количеством косметики и без макияжа.