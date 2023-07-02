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Мы сравнили 17 звезд с натуральным макияжем и без него, и теперь спорим, а стоит ли вообще краситься

Культура
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Часто, чтобы добиться эффекта естественного макияжа, требуется не меньше косметики и времени, чем на полноценный мейкап. Назревает вопрос: а стоит ли так усердствовать, если в итоге никто не заметит ваших стараний? Чтобы разрешить этот спор, мы сравнили лица знаменитых женщин с небольшим количеством косметики и без макияжа.

Хайди Клум

Мы сравнили 17 звезд с натуральным макияжем и без него, и теперь спорим, а стоит ли вообще краситься
Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Галь Гадот

Мы сравнили 17 звезд с натуральным макияжем и без него, и теперь спорим, а стоит ли вообще краситься
Charles Sykes/Invision/East News

Рианна

Мы сравнили 17 звезд с натуральным макияжем и без него, и теперь спорим, а стоит ли вообще краситься
Harper’s Bazarr/Ferrari Press/East News, Harper’s Bazarr/Ferrari Press/East News

Адриана Лима

Мы сравнили 17 звезд с натуральным макияжем и без него, и теперь спорим, а стоит ли вообще краситься
0000554/Reporter / East News

Лили Коллинз

Мы сравнили 17 звезд с натуральным макияжем и без него, и теперь спорим, а стоит ли вообще краситься
Cyril Pecquenard/KCS/East News, face to face/FaceToFace/REPORTER / East News

Эшли Грэм

Мы сравнили 17 звезд с натуральным макияжем и без него, и теперь спорим, а стоит ли вообще краситься
face to face/FaceToFace/REPORTER / East News

Диана Крюгер

Мы сравнили 17 звезд с натуральным макияжем и без него, и теперь спорим, а стоит ли вообще краситься
SOPA Images/SIPA/SIPA/East News

Джулианна Мур

Мы сравнили 17 звезд с натуральным макияжем и без него, и теперь спорим, а стоит ли вообще краситься
Invision/Invision/East News

Энн Хэтэуэй

Мы сравнили 17 звезд с натуральным макияжем и без него, и теперь спорим, а стоит ли вообще краситься
STEFANIE LOOS/AFP/East News

Приянка Чопра

Мы сравнили 17 звезд с натуральным макияжем и без него, и теперь спорим, а стоит ли вообще краситься

Алисса Милано

Мы сравнили 17 звезд с натуральным макияжем и без него, и теперь спорим, а стоит ли вообще краситься

Аманда Сейфрид

Мы сравнили 17 звезд с натуральным макияжем и без него, и теперь спорим, а стоит ли вообще краситься
MICHAEL TRAN/AFP/East News, face to face/FaceToFace/REPORTER/East News

Селена Гомес

Мы сравнили 17 звезд с натуральным макияжем и без него, и теперь спорим, а стоит ли вообще краситься

Гвинет Пэлтроу

Мы сравнили 17 звезд с натуральным макияжем и без него, и теперь спорим, а стоит ли вообще краситься

Эмилия Кларк

Мы сравнили 17 звезд с натуральным макияжем и без него, и теперь спорим, а стоит ли вообще краситься
face to face/FaceToFace/REPORTER / East News, face to face/FaceToFace/REPORTER / East News

Дженнифер Лопес

Сегодня знаменитые женщины не только свободно чувствуют себя без макияжа, но и не стесняются признаков старения. Ведь это совершенно нормально — принимать свой возраст с морщинами и сединой.

Фото на превью Jeffrey Mayer / Alamy Stock Photo
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AdMe/Культура/Мы сравнили 17 звезд с натуральным макияжем и без него, и теперь спорим, а стоит ли вообще краситься
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