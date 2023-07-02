Мы сравнили 17 звезд с натуральным макияжем и без него, и теперь спорим, а стоит ли вообще краситься
Часто, чтобы добиться эффекта естественного макияжа, требуется не меньше косметики и времени, чем на полноценный мейкап. Назревает вопрос: а стоит ли так усердствовать, если в итоге никто не заметит ваших стараний? Чтобы разрешить этот спор, мы сравнили лица знаменитых женщин с небольшим количеством косметики и без макияжа.
Хайди Клум
Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News
Галь Гадот
Charles Sykes/Invision/East News
Рианна
Harper’s Bazarr/Ferrari Press/East News, Harper’s Bazarr/Ferrari Press/East News
Адриана Лима
0000554/Reporter / East News
Лили Коллинз
Cyril Pecquenard/KCS/East News, face to face/FaceToFace/REPORTER / East News
Эшли Грэм
face to face/FaceToFace/REPORTER / East News
Диана Крюгер
SOPA Images/SIPA/SIPA/East News
Джулианна Мур
Invision/Invision/East News
Энн Хэтэуэй
STEFANIE LOOS/AFP/East News
Приянка Чопра
Алисса Милано
Аманда Сейфрид
MICHAEL TRAN/AFP/East News, face to face/FaceToFace/REPORTER/East News
Селена Гомес
Гвинет Пэлтроу
Эмилия Кларк
face to face/FaceToFace/REPORTER / East News, face to face/FaceToFace/REPORTER / East News
Дженнифер Лопес
Сегодня знаменитые женщины не только свободно чувствуют себя без макияжа, но и не стесняются признаков старения. Ведь это совершенно нормально — принимать свой возраст с морщинами и сединой.
Фото на превью Jeffrey Mayer / Alamy Stock Photo
AdMe/Культура/Мы сравнили 17 звезд с натуральным макияжем и без него, и теперь спорим, а стоит ли вообще краситься
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