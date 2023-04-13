Мы посмотрели, какой маникюр делают в разных странах мира. И это любопытно
Сегодня мы поговорим о маникюре в разных точках планеты и в том числе покажем вам красивый, но совершенно безумный дизайн, который делают в Японии. А в бонусе расскажем о нетривиальном китайском сервисе.
Англия
В целом маникюр в Туманном Альбионе можно описать 2 словами: «качественно» и «дорого». Причем за массаж, нанесение крема и другие приятные процедуры с клиента возьмут дополнительную плату. В Англии при удалении кутикулы используют европейский подход: кожу у ногтя размягчают и отодвигают специальной палочкой. Кусачки и ножницы для кожи не используются. Многие модницы подражают Виктории Бекхэм и делают себе такой же маникюр.
Один из трендов, продемонстрированных на Лондонской неделе моды весной 2023 года, — это черные ногти с эффектом омбре: сам ноготь прозрачный, а кончик затемнен.
Эта форма ногтей называется stiletto, что можно перевести и как «шпилька», и как «кинжал». К слову, дизайн придумала мастерица японского происхождения по имени Юика.
Испания
- Маникюр «аура» с наклейками. Делаю впервые! © ncxtne / Reddit
В Испании в 2023 году модно делать маникюр под названием «аура» (на фото сверху) и «бархат».
- Сделала себе бархатные ногти. © poohg1994 / Reddit
А еще испанкам нравятся ногти в мелкий цветочек.
- Теперь у меня есть весенние цветы, сделанные с помощью акриловой пудры. © PLA_beauty / Reddit
Франция
В основном женщины ходят без маникюра, а если и делают его, то сами и дома. Маникюрных салонов мало, и они безумно дорогие. Француженки делают педикюр на лето, а маникюр — по особым случаям, таким как Рождество и свадьбы. Женщины предпочитают лак бежевого и розового цвета. В целом француженка скорее вложит деньги в уход за волосами, чем потратит их на маникюр.
Большинство мастеров специализируются на спа-маникюре, который занимает не более получаса и стоит от € 30. Эта быстрая процедура предполагает пилинг, использование питательных кремов, массаж. Найти мастера, который удалит кутикулу, — сложно.
Германия
Местные женщины редко пользуются услугами мастеров, предпочитая, как и француженки, самостоятельно ухаживать за ногтями и кожей рук. К тому же в Германии еще не прошел тренд на естественность, поэтому встретить немку с яркими ногтями или необычным рисунком практически невозможно. Женщины предпочитают натуральные оттенки, френч или прозрачный лак.
Южная Корея
В Южной Корее ногтям уделяют большое внимание. Для определения маникюра в этой стране хочется использовать слова «игрушечный» и «немного сумасшедший».
Если вы фанат маникюра, возможно, вам известно имя мастера Пак Ын Кён. В ее соцсетях можно найти массу идей по дизайну ногтей. К ней, к слову, на маникюр ходит известная исполнительница из Blackpink — Лиса.
В общем, корейский маникюр совершенно не похож на европейский.
Япония
Мастера не работают в перчатках. Впрочем, в Японии даже суши в перчатках не лепят. Считается, что поддержание чистоты рабочего места и дезинфекция рук — это лучше, чем перчатки. Здесь практически везде делают только сухой маникюр и только машинкой. Кутикулу убирает аппарат, кожу кутикулы не отодвигают вверх палочками, потому что это считается вредным.
Обычно ногти красят не одним цветом, а разными, используя блестки, градиент, стразы. Девушки любят рельефные рисунки. Вот так выглядит типичный маникюр в Японии.
Офисным работницам нельзя носить длинные ногти — лишь среднюю длину неяркого цвета или френч. Очень длинные ногти с камнями могут позволить себе девушки творческих профессий: к примеру, фрилансеры и дизайнеры.
Некоторые девушки ходят с длинными ногтями, усыпанными стразами.
Интересно, как хозяйка таких ногтей моет голову.
Бонус: Китай
По сравнению с другими азиатскими странами в Китае маникюр не такой вычурный. К примеру, девушки делают полупрозрачный френч с объемными капельками. Или с наклеенными «жемчужинами».
Иностранки, которые делали маникюр у китайских мастериц, не раз отмечали, что те довольно сильно спиливают ногтевую пластину и ногти потом приходится долго восстанавливать. Среди мастеров есть и мужчины, и это не редкость. А на 8 Марта в одном из салонов маникюр дамам делали накачанные красавцы без футболок. Такой вот необычный сервис.
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