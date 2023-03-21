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Как на самом деле выглядели герои античных статуй, о которых так много говорят, но до сих пор непонятно, какая же у них была внешность

Культура
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Античные скульпторы постарались на славу и показали нам мифологических персонажей и реальных исторических личностей во всей красе. Только вот красок не хватало. Мы исправили это и с помощью искусственного интеллекта узнали, как бы все эти герои выглядели в жизни. И кажется, создатели мультфильма «Геркулес» попали в яблочко.

Амазонка — отважная представительница народа, в который не допускались мужчины

Дионис (Вакх) — древнегреческий бог вина и веселья

Амур — божество любви

Гермес — божественный посланник и защитник путешественников

Венера — древнeримская богиня красоты (у греков: Афродита)

Давид — царь народа Израиля, ветхозаветный герой

Гомер — древнегреческий поэт

Александр Македонский — правитель древнегреческого царства Македонии

Фавн — мифологическое существо, наполовину человек, наполовину козел

Аполлон считается самым красивым олимпийским божеством

Платон — древнегреческий философ и мыслитель

Гера (Юнона) — покровительница брака

Геракл — древнегреческий герой

Горгона Медуза — чудовище с женским лицом и змеями вместо волос

На что еще способен искусственный интеллект, вы можете увидеть в следующих статьях:

Фото на превью Ny Carlsberg Glyptotek / Wikimedia Commons, Alexander / Warner Bros. and co-producers, Stable Diffusion
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632512
AdMe/Культура/Как на самом деле выглядели герои античных статуй, о которых так много говорят, но до сих пор непонятно, какая же у них была внешность
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