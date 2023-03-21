Как на самом деле выглядели герои античных статуй, о которых так много говорят, но до сих пор непонятно, какая же у них была внешность
Античные скульпторы постарались на славу и показали нам мифологических персонажей и реальных исторических личностей во всей красе. Только вот красок не хватало. Мы исправили это и с помощью искусственного интеллекта узнали, как бы все эти герои выглядели в жизни. И кажется, создатели мультфильма «Геркулес» попали в яблочко.
Амазонка — отважная представительница народа, в который не допускались мужчины
Дионис (Вакх) — древнегреческий бог вина и веселья
Амур — божество любви
Гермес — божественный посланник и защитник путешественников
Венера — древнeримская богиня красоты (у греков: Афродита)
Давид — царь народа Израиля, ветхозаветный герой
Гомер — древнегреческий поэт
Александр Македонский — правитель древнегреческого царства Македонии
Фавн — мифологическое существо, наполовину человек, наполовину козел
Аполлон считается самым красивым олимпийским божеством
Платон — древнегреческий философ и мыслитель
Гера (Юнона) — покровительница брака
Геракл — древнегреческий герой
Горгона Медуза — чудовище с женским лицом и змеями вместо волос
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