Как на самом деле выглядели герои античных статуй, о которых так много говорят, но до сих пор непонятно, какая же у них была внешность

Античные скульпторы постарались на славу и показали нам мифологических персонажей и реальных исторических личностей во всей красе. Только вот красок не хватало. Мы исправили это и с помощью искусственного интеллекта узнали, как бы все эти герои выглядели в жизни. И кажется, создатели мультфильма «Геркулес» попали в яблочко.