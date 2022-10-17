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Мы узнали, как выглядели в молодости 15 знаменитостей. Теперь не можем поверить, что это те же самые люди

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Внешний вид некоторых знаменитых личностей может не меняться годами. Поэтому у нас складывается впечатление, что эти люди всю жизнь выглядели одинаково. К примеру, сложно представить героиню сериала «Секс в большом городе» иначе, чем отвязной блондинкой. Однако, если перенестись на десятилетия назад, то обнаружится, что в молодости эти звезды выглядели совсем иначе.

Тильда Суинтон в 61 год и в 26 лет

Ким Кэттролл в 65 лет и в 31 год

Invision / Invision / East News, © Harry Langdon / Archive Photos / Getty Images

Джефф Голдблюм в 63 года и в 25 лет

АС-ВЕГАС - 14 АПР: Джефф Голдблюм на гала-концерте CinemaCon Awards в Caesars Palace 14 апреля 2016 года в Лас-Вегасе, Калифорния / Jean_Nelson, © Annie Hall / Jack Rollins & Charles H. Joffe Productionsand co-producers

Фиона Шоу в 64 года и в 35 лет

Майк Майерс в 59 и 29 лет

John Nacion / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, © Wayne's World / Paramount Pictures and co-producers

Джеффри Раш в 60 и 30 лет

Дженнифер Джейсон Ли в 56 лет и в 24 года

Faye Sadou / AdMedia / SIPA / East News, Studiocanal Films Ltd / Mary Evans Picture Library / East News

Сара Полсон в 47 лет и в 23 года

Кэти Бейтс в 68 и 30 лет

Chris Pizzello / Invision / AP / East News, © The Love Boat / Aaron Spelling Productions and co-producers

Дэвид Брэдли в 75 и 36 лет

John Rainford / WENN.com / agefotostock / East News, © The Professionals / Screenbound International Pictures and co-producers

Питер Капальди в 59 и 25 лет

Кристин Барански в 70 и 28 лет

CJ Rivera / Everett Collection / East News

Дэниел Стерн в 56 лет и в 22 года

Кевин Макнелли в 51 год и в 20 лет


Кит Ричардс в 76 и 20 лет

Кого из этих знаменитостей вы бы ни за что не узнали в молодом возрасте?

Фото на превью Invision / Invision / East News, Law & Order / Universal Television and co-producers
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AdMe/Культура/Мы узнали, как выглядели в молодости 15 знаменитостей. Теперь не можем поверить, что это те же самые люди
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