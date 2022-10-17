Мы узнали, как выглядели в молодости 15 знаменитостей. Теперь не можем поверить, что это те же самые люди
Внешний вид некоторых знаменитых личностей может не меняться годами. Поэтому у нас складывается впечатление, что эти люди всю жизнь выглядели одинаково. К примеру, сложно представить героиню сериала «Секс в большом городе» иначе, чем отвязной блондинкой. Однако, если перенестись на десятилетия назад, то обнаружится, что в молодости эти звезды выглядели совсем иначе.
Тильда Суинтон в 61 год и в 26 лет
Ким Кэттролл в 65 лет и в 31 год
Джефф Голдблюм в 63 года и в 25 лет
АС-ВЕГАС - 14 АПР: Джефф Голдблюм на гала-концерте CinemaCon Awards в Caesars Palace 14 апреля 2016 года в Лас-Вегасе, Калифорния / Jean_Nelson, © Annie Hall / Jack Rollins & Charles H. Joffe Productionsand co-producers
Фиона Шоу в 64 года и в 35 лет
Майк Майерс в 59 и 29 лет
John Nacion / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, © Wayne's World / Paramount Pictures and co-producers
Джеффри Раш в 60 и 30 лет
Дженнифер Джейсон Ли в 56 лет и в 24 года
Сара Полсон в 47 лет и в 23 года
Кэти Бейтс в 68 и 30 лет
Chris Pizzello / Invision / AP / East News, © The Love Boat / Aaron Spelling Productions and co-producers
Дэвид Брэдли в 75 и 36 лет
John Rainford / WENN.com / agefotostock / East News, © The Professionals / Screenbound International Pictures and co-producers
Питер Капальди в 59 и 25 лет
Кристин Барански в 70 и 28 лет
Дэниел Стерн в 56 лет и в 22 года
Кевин Макнелли в 51 год и в 20 лет
Кит Ричардс в 76 и 20 лет
Кого из этих знаменитостей вы бы ни за что не узнали в молодом возрасте?
Фото на превью Invision / Invision / East News, Law & Order / Universal Television and co-producers
AdMe/Культура/Мы узнали, как выглядели в молодости 15 знаменитостей. Теперь не можем поверить, что это те же самые люди
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