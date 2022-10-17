Мы узнали, как выглядели в молодости 15 знаменитостей. Теперь не можем поверить, что это те же самые люди

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Внешний вид некоторых знаменитых личностей может не меняться годами. Поэтому у нас складывается впечатление, что эти люди всю жизнь выглядели одинаково. К примеру, сложно представить героиню сериала «Секс в большом городе» иначе, чем отвязной блондинкой. Однако, если перенестись на десятилетия назад, то обнаружится, что в молодости эти звезды выглядели совсем иначе.

Тильда Суинтон в 61 год и в 26 лет

Ким Кэттролл в 65 лет и в 31 год

Джефф Голдблюм в 63 года и в 25 лет

Фиона Шоу в 64 года и в 35 лет

Майк Майерс в 59 и 29 лет

Джеффри Раш в 60 и 30 лет

Дженнифер Джейсон Ли в 56 лет и в 24 года

Faye Sadou / AdMedia / SIPA / East News , Studiocanal Films Ltd / Mary Evans Picture Library / East News

Сара Полсон в 47 лет и в 23 года

Кэти Бейтс в 68 и 30 лет

Дэвид Брэдли в 75 и 36 лет

Питер Капальди в 59 и 25 лет

Кристин Барански в 70 и 28 лет

CJ Rivera / Everett Collection / East News

Дэниел Стерн в 56 лет и в 22 года

Кевин Макнелли в 51 год и в 20 лет



Кит Ричардс в 76 и 20 лет

Кого из этих знаменитостей вы бы ни за что не узнали в молодом возрасте?