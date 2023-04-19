Мы вгляделись в лица девушек со всего мира и обомлели от того, как сильно они изменились за 100 лет

Мы всегда чувствуем притяжение к прошлому. Ведь так любопытно узнать, как люди жили раньше, как они выглядели, что носили, чем украшали себя. Порой мы задаемся вопросами, насколько сильно изменились женские черты с ходом времени. Поэтому мы решили сравнить женщин из разных уголков мира, чтобы понять, как поменялась их внешность за последние 100 лет.