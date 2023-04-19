Мы вгляделись в лица девушек со всего мира и обомлели от того, как сильно они изменились за 100 лет
Мы всегда чувствуем притяжение к прошлому. Ведь так любопытно узнать, как люди жили раньше, как они выглядели, что носили, чем украшали себя. Порой мы задаемся вопросами, насколько сильно изменились женские черты с ходом времени. Поэтому мы решили сравнить женщин из разных уголков мира, чтобы понять, как поменялась их внешность за последние 100 лет.
Азербайджанки
Турчанки
Француженки
Марокканки
Албанки
Египтянки
Индонезийки
Индианки
Тайки
Британки
© Rotary Photo, London, E.C. / Private collection / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 4.0, LAURENT BENHAMOU / SIPA / EAST NEWS
Норвежки
Сербки
Маори
Нидерландки
Шведки
Полинезийки (Самоа)
100 лет — это большой срок, за который изменился не только внешний вид женщин, но и профессии, свадебные наряды, маникюрные тренды. И даже в кино за это время самыми красивыми женщинами считали множество актрис. Вы можете увидеть это в наших статьях:
- 16 профессий, представители которых сильно изменились за прошедшие 100 лет
- 15 наглядных примеров того, как за 100 лет изменился внешний вид молодоженов разных стран
- Мы посмотрели, как менялась мода на маникюр за 100 лет. Некоторые тренды постарше нас с вами будут
- Мы сравнили, как за 100 лет в кино изменился образ идеальной женщины. Хотим сказать лишь одно: «Верните нам 1950-е!»
Фото на превью Lucas Barioulet / AFP / East News, Eugène Appert / Wikimedia Commons, Depositphotos.com, United Archives / CarlSimon / East News
AdMe/Культура/Мы вгляделись в лица девушек со всего мира и обомлели от того, как сильно они изменились за 100 лет
Поделиться этой статьёй