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Мы вгляделись в лица девушек со всего мира и обомлели от того, как сильно они изменились за 100 лет

Культура
48-7

Мы всегда чувствуем притяжение к прошлому. Ведь так любопытно узнать, как люди жили раньше, как они выглядели, что носили, чем украшали себя. Порой мы задаемся вопросами, насколько сильно изменились женские черты с ходом времени. Поэтому мы решили сравнить женщин из разных уголков мира, чтобы понять, как поменялась их внешность за последние 100 лет.

Азербайджанки

Турчанки

Француженки

Марокканки

United Archives / CarlSimon / East News, © Depositphotos.com

Албанки

Египтянки

Индонезийки

Индианки

Тайки

Британки

Норвежки

Сербки

Маори

Нидерландки

Шведки

Полинезийки (Самоа)

100 лет — это большой срок, за который изменился не только внешний вид женщин, но и профессии, свадебные наряды, маникюрные тренды. И даже в кино за это время самыми красивыми женщинами считали множество актрис. Вы можете увидеть это в наших статьях:

Фото на превью Lucas Barioulet / AFP / East News, Eugène Appert / Wikimedia Commons, Depositphotos.com, United Archives / CarlSimon / East News
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AdMe/Культура/Мы вгляделись в лица девушек со всего мира и обомлели от того, как сильно они изменились за 100 лет
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