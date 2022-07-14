«Мы все еще ходим на свидания». История отношений Джессики Бил и Джастина Тимберлейка

Если при первой встрече у мужчины получается рассмешить женщину, она с большей вероятностью проявит к нему интерес. На самом деле юмор помогает сохранить и поддерживать отношения. Конечно, на пути будет много взлетов и падений, но, если вы подойдете к ситуации с юмором, пережить падения будет легче. Джастин Тимберлейк и Джессика Бил доказывают правдивость этой теории.

Мы в ADME решили рассказать о нетипичной для Голливуда истории отношений.

Все началось с танца и простой шутки

2007 год

Тимберлейк и Бил впервые встретились на вечеринке по случаю дня рождения. Певец, по его словам, как-то неудачно пошутил, и Бил была единственной, кто рассмеялся. Позже они танцевали под «Lucky Star» Мадонны. Однако не торопитесь — эта история не про любовь с первого взгляда.

«В том, как мы начали встречаться, нет ничего романтичного. Вообще даже как-то не по-голливудски», — вспоминал Тимберлейк. Вот что Джастин рассказал Us Weekly: «Я предложил ей встречаться очень старомодным способом — по телефону». Но Бил не хотела заводить роман с Тимберлейком, «плохим мальчиком», романы которого не обсуждал только ленивый: сначала с Бритни Спирс, а вскоре после этого с Кэмерон Диас.

Их тайные отношения недолго оставались тайной

Весной 2007 года Скарлетт Йоханссон спросили, встречается ли она с Тимберлейком. На эти слухи актриса ответила Seventeen: «Неужели, если два одиноких человека проводят время вместе, это значит, что они обязательно встречаются? На этой неделе одна, на следующей уже другая. Кто там еще был? Либо я, либо Джессика Бил, да?» И Тимберлейк, и Бил пытались сохранить свои отношения в тайне, но в компании друзей у них не получалось не держаться за руки. Об их союзе стало известно вскоре после их знакомства, когда The Daily Mail опубликовал первые фотографии, на которых они целуются.

Пара то расставалась, то сходилась

С самого начала отношений Тимберлейка и Бил ходили слухи и предположения о том, что пара была близка к расставанию, пока это не произошло на самом деле. В марте 2011 года представители Джастина и Джессики опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили, что певец и актриса расстались. «Они остаются друзьями и продолжают друг друга поддерживать».

Но влюбленным было тяжело друг без друга. Всего через несколько месяцев Тимберлейк смог вернуть Бил, и тем летом их несколько раз видели вместе. Появились слухи о том, что эти двое снова сошлись.

И это были не слухи, они сошлись и даже поженились

В конце 2011 года, вскоре после того Джастин и Джессика снова сошлись, они обручились. Певец сделал предложение, когда они были на каникулах в Монтане. Согласно The Knot, он сказал: «У меня было кольцо на мизинце, и я указал им на горы и сказал: „Посмотри, как красиво солнце на горы падает“, а она такая: „Да, вид просто потрясающий“, а я такой: „Заметила?“»

Примерно год спустя пара наконец связала себя узами брака. Церемония прошла в Италии. Актриса была одета в ставшее культовым сшитое на заказ розовое платье от Джамбаттиста Валли. Когда девушка шла к алтарю, Тимберлейк спел ей серенаду, которую написал специально для церемонии.

Когда певец узнал, что Джессика беременна, он поспешил вернуться домой

В 2014 году, когда начиналось мировое турне Тимберлейка 20/20 Experience, Бил сообщила ему, что у них будет ребенок. «Я только закончил шоу, сел в машину и достал телефон, — написал он Hindsight. — Там было сообщение от Джесс: „Срочно позвони мне“. Я сразу же ей позвонил по видеосвязи. По ее выражению лица я сразу понял, что она собиралась сказать. Она просто показала тест на беременность, и мы оба начали рыдать. Я закончил тур пораньше, чтобы приехать домой и заботиться о своей семье». Мальчик родился 8 апреля 2015 года. 5 лет спустя Бил родила второго ребенка, о котором почти до последнего никто не знал.

Совет Тимберлейка для успешного брака — дать ей все

Джастин заявил, что в их отношениях есть два правила. Правило № 1: у жены должно быть все. Второе правило заключается в том, что правило № 1 нужно приводить в действие. Певец говорит: «Пока что работает».

Тимберлейк признается, что брал пример с мамы и отчима. Благодаря им певец понял, что брак — это командная работа.

Кроме того, Бил рассказала журналу Marie Claire, что у них одинаковые ценности и интересы: для обоих партнеров важны честность и преданность, и им обоим нравится веселиться. Она счастлива, что встретила партнера, который разделяет те же ценности, что и она.

Более того, Бил рассказала E! News: «Мой муж всегда говорит: „Мы все еще ходим на свидания“». И актрисе это нравится. Она также рекомендовала: «Каждый раз придумывайте что-то необычное и захватывающее».