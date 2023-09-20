Мы выяснили, когда стоит расщедриться на чаевые, а когда это просто неприлично

Вопрос о том, оставлять чаевые персоналу или нет, далеко не нов. Еще в конце XIX века посетители ресторанов тревожились на этот счет и зачастую расходились во мнении. Более чем 100 лет спустя многие люди уверены, что от этой привычки давно пора отказаться, ведь никакой пользы от нее нет. Мы решили разобраться, так ли это.

Чаевые — это оскорбление или награда?

Чаевые до сих пор остаются неоднозначным явлением. Обычай давать чаевые распространился как способ поощрять слуг. Возник он еще в Англии во время правления Тюдоров (1485–1603). Тогда дворяне, владевшие крепостными, давали слугам дополнительные деньги за хорошую работу.

В конце XIX века для многих работников ресторанов чаевые были единственным источником дохода. Официантам не только не платили зарплату, но некоторые владельцы заведений еще и требовали от своих служащих деньги за доходное место. Правда, и чаевые в таких заведениях были более чем приличными.

Объем чаевых зачастую зависит не от того, насколько хорошо персонал справляется с обязанностями, а от возраста, пола и внешнего вида работника. Например, официантки, появляющиеся в красной одежде и пользующиеся алой помадой, чаще получают чаевые от мужчин и в большем количестве. А значит, клиенты скорее хотят завоевать симпатию приглянувшейся дамы, а не отметить высокое качество работы.

Не во всех странах принято давать чаевые. Так, персонал в Китае и Сингапуре не ждет денежного вознаграждения от гостей, а в Японии подобный ход вообще может оскорбить работников. Ведь, добавляя чаевые, гость как бы намекает на то, что персоналу не доплачивают, а японцы гордятся и своей работой, и своим начальством.

«Однажды в Китае в ресторане хотел по привычке дать чаевые. До сих пор помню обжигающий взгляд официантки, которая восприняла это как унижение». © Sergey Krututsky

«В Израиле нет обязательств давать чаевые, но если сервис хороший, то традиционно дают 10 %. И вот однажды я с семьей, приехав в отпуск в Германию, пообедал в ресторане. И по привычке добавил 10 %. Официантка, женщина средних лет, увидев это, остолбенела и сказала: „Мне приятно получить от вас чаевые. Но почему так много?“ Уже не помню, что я там пробормотал, но в Германии стал давать меньше, просто округляя счет в большую сторону». © Михаил Каганов

Стоит ли их вообще оставлять?

«Вот какие милые чаевые мне оставили сегодня во время двойной смены».

Во Вьетнаме многие заведения добавляют сервисный сбор в размере 5–10 % к счету за еду и напитки. К сожалению, далеко не всегда эти деньги достаются работникам. Поэтому, если официант действительно старался, лучше вручить чаевые ему лично. Правда, стоит учитывать, что в некоторых кафе и ресторанах все чаевые идут в одну банку и в конце месяца разделяются между членами коллектива поровну. Это не всегда справедливо, так как и хорошие работники, и те, кто особо не старается, получают одну и ту же сумму.

«Наши „офики“ делят свой чай с поварами, администраторами и барменами. Хотя у них самая маленькая зарплата. Сын с 15 лет подрабатывает официантом. Это его единственные карманные деньги, и они совсем не большие». © Анастасия Щербатых

Есть мнение, что чаевые скорее выгодны клиентам, а не персоналу, поскольку вдохновляют последних усерднее трудиться. Хотя, по некоторым данным, только в 4 % случаев более крупные размеры чаевых были связаны с качественной работой персонала. В основном же на денежное вознаграждение влияли другие факторы: внешность официанта или его пол. При этом сама убежденность в том, что от качества обслуживания зависит их выручка, мотивирует официантов работать лучше.

«В некоторых ресторанах чаевые включены в счет. Мы с подругой не хотели оставлять вознаграждение за их фиговый сервис, но пришлось. Такое меня ужасает. Официанты вели себя как короли, зная, что все равно чаевые получат, а обслуживать нам пришлось себя самим. Так мы посидели в самом хваленом ресторане в городе». © Елена Иванова

Как правило, мы приходим в ресторан не только для того, чтобы утолить голод, но и ради ярких впечатлений и воспоминаний. В этом случае задача официанта — сделать так, чтобы вечер прошел максимально приятно. И если он отлично справляется со своей работой, то возникает естественное желание поблагодарить его. Когда водитель такси прилагает все усилия в рамках разумного, чтобы вовремя доставить пассажира, это тоже заслуживает поощрения.

«Нашли с мужем милый семейный ресторанчик. Еда и обслуживание были просто супер. Так что оставили приличную сумму на чай — просто запихнули под чашку. Возвращаемся туда через неделю, заказываем и тут к нам прибегает шеф повар, который несет огромную пиццу и мясную тарелку в качестве комплимента. Оказывается работников настолько впечатлили чаевые, что они всей командой решили нас отблагодарить». ADME

Сколько давать?

Чтобы чаевые не выглядели слишком скудными или, наоборот, излишне щедрыми, стоит выяснить заранее, какую сумму оставлять. Эксперты по этикету советуют следовать следующим правилам: На банкете, оформленном как шведский стол, официантам можно оставить 10 % от счета. За обычное обслуживание столика обычно вручают чуть больше: 15–20 % от суммы чека.

Если вы ужинаете большой компанией и каждый платит за себя, стоит проследить, чтобы все оставили чаевые. При этом неважно, как кто расплачивается — наличными или картой.

Если вы заказываете в кафе или ресторане еду навынос, то без чаевых можно вообще обойтись. Правда, если список блюд внушительный, лучше оставить хотя бы 10 %.

Курьеру можно оставить 10–15 % от счета.

Парикмахеру, мастеру маникюра или другому работнику салона красоты можно оставить до 15–20 % от счета (если, конечно, вы довольны результатом).

В путешествии таксистам рекомендуется оставлять до 15–20 % чаевых, но никак не меньше $ 1. Если таксист, коридорный или носильщик помогли донести ваш багаж, им стоит выдать по $ 2 за чемодан и по $ 1 за каждую дополнительную сумку. Швейцара, если он не помогал вам с багажом, можно поблагодарить за распахнутую перед вами дверь только улыбкой и словом «спасибо».

Горничным в гостиницах стоит оставлять примерно по $ 2 и лучше это делать каждый день, ведь в больших отелях в номерах могут убирать разные смены. Если вы отдыхаете с маленькими детьми, сумму стоит увеличить.

Когда можно не давать?

Если вы сомневаетесь, принимают ли в том или ином заведении чаевые, лучше заранее уточнить у администратора, насколько приемлемой у них считается эта практика.

Не принято давать чаевые учителям, юристам, врачам, бухгалтерам. Если вы искренне желаете поблагодарить профессионала, можно сделать недорогой подарок или вручить подарочную карту.

Услуги сантехников, электриков и прочих специалистов, как правило, имеют оговоренную стоимость и не требуют дополнительных трат. Но если вы вызываете человека в нерабочее время, стоит накинуть денег за срочность.

Если услуга оказана некачественно: прическа безнадежно испорчена, а заказанного блюда пришлось ждать час, — лучше не оставлять чаевых. Возможно, на место людей, которые работают спустя рукава, придут более трудолюбивые и ответственные. Или можно оставить мелкую монетку, которая покажет, что вы бы оставили вознаграждение, но только если работа была бы достойна его.

«Обедали в прибрежном кафе и официант принес не то блюдо, что заказали. Решили не скандалить, съели то, что получили, — вроде даже вкусно. Оставили 10% на чай, а официант, когда это увидел, просто швырнул на стол деньги. Настроение порядком испортил». © Виктор Гаврилов

Но если вы всем довольны, лучше оставить чаевые. Так вы поощрите тех, кто действительно находится на своем месте. Тем более что в большинстве случаев клиенты прижимисты и, возможно, вы в этот день окажетесь чуть ли не единственным человеком, который оставил официанту на чай.

«Отмечали свадьбу в хорошем ресторане, в котором как-то были на мероприятии. Нам тогда понравилась и кухня, и работа официантов — вот и пригласили их на работу. Официанты на свадьбе отработали на отлично, и мы решили оставить ребятам хорошие чаевые. И тут свекровь заявляет, что она сама с ними расплатится. Со спокойной душой мы уехали из ресторана. А спустя месяц с лишним узнали, что вместо чаевых она вручила им корзину с фруктами, которую, между прочим, подарили нам на свадьбу от самого ресторана. Было и стыдно, и смешно». © Мама Дорогая / ADME