Мы взяли 9 героев из исторических фильмов и сравнили с тем, как они должны были одеваться в реальности

Когда мы смотрим кино, то подсознательно верим, что люди так и одевались. Но костюмеры далеко не всегда следуют исторической достоверности, и прямо сейчас вы в этом убедитесь. А в бонусе у нас — пример из любимой многими сказки.

Распахнутая куртка, «Влюбленный Шекспир»

Вероятно, в появлении этого клише в кино виноват Джозеф Файнс из «Влюбленного Шекспира». Файнс проводит большую часть фильма, бегая с распахнутым камзолом, показывая всем свою нижнюю рубаху и «декольте». Можно сказать, что в XVI веке это было бы равноценно расстегнутой ширинке.

Красивый Колин Фаррелл в «Новом Свете» тоже щеголяет распахнутой курткой и безволосой грудью.

Отсутствие нижней рубахи, «Королева Марго» (1994)

И если Шекспир, по версии киноделов, без стыда показывает всем свою нижнюю рубаху, то некоторые и вовсе обходятся без нее. Например, героиня Изабель Аджани в «Королеве Марго». Однако нижняя рубашка нужна для комфорта и соблюдения гигиены, иначе платье нещадно натирает тело. Также на ткани рубахи остается ороговевшая кожа и пот.

Крупная вышивка по центру лифа, «Тюдоры»

В «Тюдорах» у Анны Болейн платье декорировано двумя золотыми ветвями. Вероятно, костюмеры решили, что это будет смотреться эффектно. Однако, как вы можете видеть на музейном образце, на самом деле платье не украшали крупной вышивкой или аппликацией по центру лифа.

Угги, «Маленькие женщины»

Действие «Маленьких женщин» происходит в 1860-х, но эксперт по костюму Бернадетт Баннер задается вопросом, почему героиня фильма носит вполне себе современные угги? Что ж, спасибо, что не кроссовки.

Фасон платьев, «Царство»

«Царство» — сериал о молодой Марии Стюарт, действие происходит в Европе конца XVI века. С точки зрения исторической достоверности костюма это просто рассадник зла. Такое ощущение, что костюмеры позаимствовали наряды в магазине свадебного платья или со школьного выпускного.

Воротник как ожерелье, «Елизавета I»

В «Елизавете I» мы видим воротник на правительнице, которая носит платье с глубоким вырезом. Отдельный воротник как элемент фэнтезийного костюма на вечеринку сойдет, но это не вариант для фильма, претендующего на историческую достоверность.

Кожаные штаны, «Медичи»

Штаны из сериала «Медичи» больше подходят экстравагантному байкеру или рок-звезде. Ну уж никак не аристократу из Флоренции XV века. В те времена мужчины носили чулки.

Распущенные волосы, «Тюдоры»

Сериал «Тюдоры» — это триггер для искусствоведов. Ободок на голове Анны Болейн не просто так назывался «французский капюшон». Распущенные волосы Натали Дормер выставлены напоказ, но на самом деле к ободку крепилась ткань, закрывающая шевелюру, как на изображении справа. К тому же распущенные волосы девушки носили до свадьбы. Но как только женщина эпохи Тюдоров выходила замуж, распущенные волосы уже не считались благоразумными.

Бонус: открытая шея, «Красавица и Чудовище»

Текст сказки был записан во Франции в XVIII веке. А теперь сравним платье Белль, которое она носит в замке Чудовища, и визуально хоть немного похожий наряд 1770–1790 годов. На манекене жакет, стеганая юбка и фишю — платок, прикрывающий шею и зону декольте. Несмотря на то что музейный образец — английский, обращаем ваше внимание, что фишю был в моде у француженок из нижних и средних слоев общества, к которым, по идее, относится диснеевская Белль — дочь изобретателя.

