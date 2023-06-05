На примере 8 звезд мы выяснили, что означает поза, в которой любит фотографироваться человек

В объективах фотокамер опытные знаменитости всегда выглядят сногсшибательно. Секрет прост — звезды принимают правильные позы, в которые, кстати, часто заложен определенный посыл. Мы отследили, как чаще всего фотографируются популярные женщины на красной дорожке, и узнали, что означают их фирменные позы.

Леди Гага

MARK RALSTON/AFP/East News , VALERIE MACON/AFP/East News , VALERIE MACON/AFP/East News

Певица часто позирует перед фотографами, поднеся руку к лицу и чуть приоткрыв рот. Специалисты оценивают человека, который выбирает подобную позу, как высоко эрудированного. Кроме того, звезда будто посмеивается над ритуалом позирования. Возможно, это самоирония, а Леди Гага не воспринимает себя слишком серьезно. Но есть и еще одна трактовка. Нет, у женщины не разболелся зуб, как может показаться по фото. Это демонстрация нового статуса. Впервые Леди Гага сфотографировалась в такой позе вскоре после помолвки. По сути, женщина привлекает внимание к кольцу на пальце.

Зендея

ANGELA WEISS/AFP/East News , Pool AP/Associated Press/East News

На красной дорожке Зендея чувствует себя как рыба в воде. Она с легкостью принимает различные позы, демонстрируя свою эффектную внешность. Актриса часто держит руки возле живота, так она привлекает внимание к своим нарядам и идеальной фигуре.

Виктория Бекхэм

STEPHANE DE SAKUTIN/AFP/East News , JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News

Любимая поза знаменитости — чуть выставленная вперед нога и откинутое назад противоположное плечо. Вероятно, источником вдохновения для Виктории послужили модные журналы 1950-х годов. Вообще, Бекхэм позиционирует себя как представительницу люксового бренда. Возможно, и ее поза призвана продемонстрировать это.

Кейт Миддлтон

AFP/EAST NEWS , Dubreuil Corinne/ABACA/Abaca/East News

Часто можно увидеть, как Кейт крепко сжимает перед собой клатч, используя его в качестве барьера, будто защищаясь. Если сумочки нет, она соединяет выпрямленные руки, обхватив пальцами одной руки другую. Поза говорит о том, что Кейт довольно практичная, покладистая и уступчивая личность.

Холли Берри

LISA O'CONNOR/AFP/East News , Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

Холли часто машет поклонникам. Это говорит о том, что она чувствует связь с публикой. Еще вертикально поднятая рука с выпрямленной ладонью может означать, что актриса любит контролировать ситуацию.

Ким Кардашьян

Anthony Behar/Sipa USA/East News , Invision/Invision/East News

Взгляд через плечо — любимый прием Ким. Это классическое положение королевы красоты позволяет звезде одновременно демонстрировать свои достоинства и кокетливо смотреть в камеру. Знаменитость будто вот-вот уйдет, и на психологическом уровне зритель хочет последовать за ней, потому обращает на Кардашьян все свое внимание.

Джиджи Хадид

Vianney Le Caer/Invision/East News , Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Надувать губы на красной дорожке не принято. Единственная возможность подчеркнуть скулы — «отправить» фотографу воздушный поцелуй. Есть в этом жесте некий элемент самолюбования. Как бы то ни было, Джиджи Хадид, например, часто использует такой прием, чтобы круто выглядеть на фото.

Бейонсе

Frederick Taylor/Broadimage/EAST NEWS , Dan Steinberg/Invision/AP/East News

Упирающиеся в бедра руки и широко разведенные локти означают, что человек довольно высокого мнения о себе. При этом выпяченная грудь и открытая область подмышек могут говорить о некоторой агрессии.

Находясь под прицелом фотокамер, звезды стараются показать себя с лучшей стороны. Например, Аня Тейлор-Джой не просто так всегда фотографируется с приоткрытым ртом.