Мы сравнили лица девушек разных народов 100 лет назад и их современных землячек и присвистнули от удивления

Прошлое всегда манило нас. Ведь так любопытно узнать, как раньше выглядели люди, что они носили и чем жили. И конечно, сильно ли они отличались от тех, кто населяет нашу планету сегодня. В каждое время люди прекрасны по-своему, вот мы и решили сравнить женщин из разных уголков мира и узнать, как поменялась их внешность за последние 100 лет.