Мы сравнили лица девушек разных народов 100 лет назад и их современных землячек и присвистнули от удивления
Прошлое всегда манило нас. Ведь так любопытно узнать, как раньше выглядели люди, что они носили и чем жили. И конечно, сильно ли они отличались от тех, кто населяет нашу планету сегодня. В каждое время люди прекрасны по-своему, вот мы и решили сравнить женщин из разных уголков мира и узнать, как поменялась их внешность за последние 100 лет.
Китаянки
Египтянки
Индонезийки
Индианки
Ланкийки
Тайки
Мексиканки
Британки
© Rotary Photo, London, E.C. / Private collection / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 4.0, LAURENT BENHAMOU / SIPA / EAST NEWS
Норвежки
Сербки
Маори
Нидерландки
Шведки
Полинезийки (Самоа)
А какие девушки из нашей статьи поразили вас сильнее остальных?
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