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Мы сравнили лица девушек разных народов 100 лет назад и их современных землячек и присвистнули от удивления

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Прошлое всегда манило нас. Ведь так любопытно узнать, как раньше выглядели люди, что они носили и чем жили. И конечно, сильно ли они отличались от тех, кто населяет нашу планету сегодня. В каждое время люди прекрасны по-своему, вот мы и решили сравнить женщин из разных уголков мира и узнать, как поменялась их внешность за последние 100 лет.

Китаянки

© Unknown author / Wikimedia Commons, Invision / Invision / East News

Египтянки

Индонезийки

Индианки

Ланкийки

Тайки

Мексиканки

Британки

Норвежки

Сербки

Маори

Нидерландки

Шведки

Полинезийки (Самоа)

А какие девушки из нашей статьи поразили вас сильнее остальных?

Фото на превью Municipal Archives of Trondheim / Wikimedia Commons, CC BY 2.0, Carl Curman / Swedish National Heritage Board / Wikimedia Commons
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AdMe/Культура/Мы сравнили лица девушек разных народов 100 лет назад и их современных землячек и присвистнули от удивления
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