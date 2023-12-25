«Новый год — это праздник, а не повинность». Почему я отказалась от всех приготовлений и ни разу не пожалела об этом

Всем привет! Меня зовут Настя и я не понаслышке знаю, что значит устать от Нового года задолго до его наступления. Ведь для многих этот праздник давно стал ассоциироваться не только с весельем, но и с усталостью. Причем зачастую весь ворох предпраздничных дел ложится на женские плечи. В этой статье я хочу рассказать, почему перестала мучить себя изнурительной подготовкой к Новому году, а еще собрала истории людей, которые тоже плюнули на предпраздничные заботы.

В детстве я часто наблюдала, что мама особенно не радуется Новому году, и не понимала почему. Осознание пришло, когда я выросла и захотела разделить с ней семейные заботы.



Однажды я взяла на себя генеральную уборку перед торжеством. Полдня носилась по квартире, намывала полочки, вылизывала полы и полировала кафель. Под конец дом блестел аки интерьеры Версаля. За два часа до полуночи сажусь за новогодний стол и едва не вскрикиваю — неожиданно я ощутила пронзительную боль в спине. Видимо, ползание по всем углам с тряпкой в руках не прошло без последствий. Через полчаса я уже не могла повернуть шею, а еще через 30 минут — даже спокойно сидеть. Настолько я устала от уборки. Так и пришлось справлять Новый год, лежа на диване и стараясь вообще не двигаться.

С тех пор я стала понимать, почему моя мама никогда особо не веселилась в новогоднюю ночь. Она всегда была главной хранительницей очага и, пока отец допоздна работал и не мог заниматься подготовкой к празднику, брала на себя миссию «помощницы Деда Мороза». Именно мама украшала дом, шила мне костюмы для новогоднего утренника, выбирала подарки, окучивала полки магазинов в поисках зеленого горошка, накрывала стол и так далее по списку. Она создавала всю магию праздника, а ей самой не доставалось и сотой доли рождественского настроения. Настряпав кучу блюд, она уже не могла смотреть на них и, сидя за новогодним столом, ела в основном мандарины.

Так уж повелось, что во многих семьях именно женщины берут на себя большую часть предновогодних дел. Ведь мужчины и дети не успевают или не могут заняться этой горой проблем. При этом праздника хотят все. Вот и получается, что женщина взваливает на себя все заботы, чтобы порадовать семью и не разочаровать домашних.

Эксперты утверждают, что привычка возлагать на себя слишком много забот и пытаться устроить идеальный праздник, забывая о себе и своем здоровье, до добра не доведет. Это нередко приводит к повышенной тревожности, переутомлению, стрессу и эмоциональному выгоранию.

Смотря на маму и понимая, сколько сил отнимают приготовления к Новому году, я в корне изменила собственное отношение к празднику. Каждый год я отказываюсь от все большего количества ненужных дел, которыми мы зачем-то окружаем себя накануне гуляний. Уже несколько лет я не готовлю огромный стол и обхожусь 1–2 несложными блюдами. Всем остальным — фруктами, мясными и рыбными нарезками и сладостями — меня снабжает ближайший супермаркет.

Еще я не стараюсь одарить абсолютно всех родственников и знакомых. Вместо этого, вручаю презенты самым близким людям. А в последнее время и вовсе стала обговаривать подарки заранее, чтобы не тратить силы на попытки угадать предпочтения каждого. В результате все довольны — у меня уходит меньше времени на покупки, а близкие получают то, что действительно хотят.



Наконец, я перестала превращать дом в декорацию к фильму «Один дома». Больше я не трачу драгоценное время на кропотливое украшение елки, из-за которой все руки потом покрываются царапинами. Вместо этого, я купила маленькую елочку, которую можно украсить за пару минут и переносить из комнаты в комнату.

Все это отразилось на праздничном настроении. Я стала меньше думать о предновогодних делах и сконцентрировалась на приятных мелочах. Теперь я смотрю больше рождественских фильмов, не спеша выбираю красивый и удобный наряд для новогодней ночи, высыпаюсь и наслаждаюсь прогулками.

Психологи говорят, что перфекционизм излишен — не стоит стремиться к надуманным идеалам. Лучше потратить время на заботу о своем эмоциональном состоянии. Также эксперты советуют не взваливать на себя кучу обязанностей. Новый год — это праздник, а не повинность. Стоит делать только то, что под силу и что приносит удовольствие, и не тратить время на дела, которые не слишком важны. Их результат потом мало кто оценит. И не стоит забывать, что самое главное в рождественских празднествах — волшебное настроение.

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У нас в семье принято перед Новым годом делать супермегагенеральную уборку. Это когда надо двигать мебель, чистить потолки, гладить шнурки и так далее. Мне в предновогодней суете совершенно некогда и лень этим заниматься. Мама дважды порывалась приехать и навести у меня дома новогоднюю чистоту «на свой вкус», но я была вежлива и непреклонна. В итоге она сначала обиделась, а потом смирилась.

и так далее. Мне в предновогодней суете совершенно некогда и лень этим заниматься. Мама дважды порывалась приехать и навести у меня дома новогоднюю чистоту «на свой вкус», но я была вежлива и непреклонна. В итоге она сначала обиделась, а потом смирилась. Однажды разговорилась со знакомой. Она стала откровенничать о том, как раньше всегда тщательно готовилась к Новому году. Все приготовления длились у нее несколько дней, так как приходилось еще с работой сочетать. В обязательном списке были генеральная уборка и шикарный стол, глядя на который боишься, что лопнешь от переедания. К новогодней ночи она так уставала, что праздник уже сидел в печенках. В 40 с хвостиком лет моя знакомая плюнула на все и больше вообще не готовится к Новому году. Нарядить елочку и купить мандарины с конфетами — ее предел. Зато, приезжая домой с работы после 6 вечера, она может спокойно начинать отдыхать и праздновать.

Подруга праздновала Новый год у родителей мужа. Свекровь доверила ей самое важное — приготовить оливье . А дел и так было много, еще и у детей температура. Но подруга салат принесла. За столом все хвалят оливье, мужчины уминают его за обе щеки. А она вдруг выдает: «Да, вот это постарались в кулинарии». Свекровь в ответ как откроет рот от удивления и чуть не роняет с ложки салат. А подруга просто не успела его приготовить. Вот и решила купить 5 кг оливье в кулинарии . Что в этом такого? Готовить все самим в наше время необязательно. Правда, видели бы вы лицо свекрови! Весь оставшийся вечер смотрела на невестку с презрением.

. А дел и так было много, еще и у детей температура. Но подруга салат принесла. За столом все хвалят оливье, мужчины уминают его за обе щеки. А она вдруг выдает: «Да, вот это постарались в кулинарии». Свекровь в ответ как откроет рот от удивления и чуть не роняет с ложки салат. А подруга просто не успела его приготовить. Вот и . Что в этом такого? Готовить все самим в наше время необязательно. Правда, видели бы вы лицо свекрови! Весь оставшийся вечер смотрела на невестку с презрением. Каждый год одно и то же — бесконечная готовка, вместо того чтобы смотреть любимые рождественские фильмы. Лавина салатов и закусок, которые мы будем есть еще неделю. В прошлом году мы с мамой поняли, что это уже невозможно. Поэтому взяли и заказали роллы вместо вечного оливье, а еще нарядили елку в последний момент. И — надо же! — праздник прошел прекрасно, потому что половина семьи не была уставшей после многочасовой готовки.

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