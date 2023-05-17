Обычные люди проголосовали за самых красивых знаменитостей, которым «немножко» за 40. И мы слегка в шоке от результатов

Клиника красоты Glowday решила выяснить, кто из знаменитостей «за 40» по мнению простых женщин не сдает свои позиции, сохраняет обаятельность и выглядит моложе своих лет. Для этого она провела опрос и составила рейтинг звезд. А мы также подглядели, как знаменитости ухаживают за собой и сохраняют форму.

Кейт Бекинсейл, 49 лет

LISA O'CONNOR / AFP / East News

8 % опрошенных проголосовали за Кейт, она заняла 25-е место в рейтинге. Актриса не использует никаких специальных средств для ухода за кожей. Весь ее арсенал — это недорогое мыло, солнцезащитный крем и масла.

Клаудия Винклеман, 51 год

Phil Loftus / Capital Pictures / Capital Pictures / East News

24-е место досталось Клаудии Винклеман. Телеведущая из Англии признается, что не придерживается строгих правил ухода за собой и иногда даже засыпает, не смыв косметику. У Клаудии нет секретов по уходу за кожей, единственное, что она может посоветовать, — это спать достаточное количество часов.

Хелен Миррен, 77 лет

Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

На 23-й строчке в опросе — Хелен Миррен. Несмотря на возраст, актриса продолжает активно сниматься в фильмах. Она не считает себя красивой, хотя ее внешность вызывает восхищение. Хелен говорит, что если бы у нее было $ 20 и она оказалась в аптеке, то в первую очередь купила бы помаду, карандаш для губ и увлажняющий крем.

Кейт Хадсон, 44 года

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

По итогу опроса Кейт Хадсон получила 20-е место. Неудивительно, что американская актриса попала в этот список. Она очень серьезно относится к своей внешности и здоровью, придерживается здорового питания и имеет большой арсенал средств для ухода. Кейт не стесняется наносить маску даже в самолете и регулярно посещает косметические процедуры. Кроме того, она пьет много воды и занимается медитацией. Для нее психическое и физическое здоровье — это фундамент, без которого невозможно быть красивой.

Сара Джессика Паркер, 58 лет

KELA / Broadimage / Broad Image / East News

На 19-м месте — Сара Джессика Паркер. Знаменитость из «Секса в большом городе» признает, что ее шикарные волосы — заслуга профессионалов, а она сама не использует особые косметические средства. Актриса придерживается обычного ухода за волосами: мытье, использование шампуня и увлажняющего крема утром и вечером.

Дэниел Крейг, 55 лет

Miguel Cordoba/SIPA/SIPA/East News

Мужчина оказался на 17-м месте по результатам опроса. Тренер Крейга работал с актером на протяжении всего времени, пока тот снимался в роли Джеймса Бонда. Они чередовали тренировки в зависимости от того, что было более важным для эпизода — показать мускулы или, к примеру, быстро бегать. Тренер также признался, что чем старше актер, тем сложнее и дольше подготовить тело к съемкам.

Риз Уизерспун, 47 лет

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

16-е место — Риз Уизрспун. Номинированная на «Оскар» актриса не перестает удивлять своей молодостью и привлекательностью. Ее секрет — в правильном сочетании высокоинтенсивных кардиотренировок и силовых упражнений, в сбалансированном рационе с большим количеством зелени, уважении к солнцезащитному крему, а также в постоянной заботе о себе, несмотря на роль матери.

Кейт Мосс, 49 лет

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / East News

В опросе супермодель получила 15 % голосов и заняла 13-е место. Ее секрет красоты весьма интересен: достаточно набрать в раковину холодной воды, добавить кубики льда и нарезанные огурцы, затем опустить туда свое лицо и держать так долго, как только возможно. Как утверждает сама Кейт, это замечательно убирает отеки и мгновенно разглаживает кожу.

Том Харди, 45 лет

Invision/Invision/East News

Том Харди набирал массу для многих своих ролей, чтобы на экране были настоящие мускулы. Обычно такие тренировки включают в себя силовые упражнения и занятие боевыми искусствами. Актер признается, что некоторые трансформации не идут ему на пользу, особенно когда после столь интенсивных тренировок нет возможности их продолжать. Он на 12-м месте в рейтинге.

Том Круз, 60 лет

CHRIS DELMAS/AFP/East News

По итогам голосования актер оказался на 9-м месте. Даже в 60 лет актер остается в шикарной форме и выглядит моложе своих лет. Однажды его спросили, как ему это удается, а он ответил, что постоянно занимается различными видами активности, среди которых каякинг, фехтование, бег, силовые упражнения.

Наоми Кэмпбелл, 52 года

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

Наоми Кэмпбелл получила 20 % голосов и заняла в списке 8-ю строчку. Супермодель использует валик для массажа кожи, а также увлажняющие спреи и кремы. Наоми красится только перед работой и всегда смывает макияж перед сном. По ее словам, самое главное — это иметь сияющую увлажненную кожу.

Виктория Бекхэм, 49 лет

Fred Duval / MEGA / Mega Agency / East News

В список с 25 % голосов (5-е место) попала Виктория Бекхэм — британская певица и дизайнер. Она не пренебрегает посещением процедур массажа для лица и светотерапии, использует натуральную косметику, предпочитает патчи для глаз и не может представить жизнь без увлажняющих средств для кожи. Главным же ее секретом является сияющая и здоровая кожа.

Ким Кардашьян, 42 года

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

На 3-м мест в списке — Ким Кардашьян, которая является источником вдохновения для многих визажистов во всем мире благодаря своему крутому макияжу. Ее секретом красоты также является добавление ложки сахара в гель для душа, чтобы отшелушить кожу.

Дженнифер Энистон, 54 года

Invision / Invision / East News

2-е место получила Джннифер Энистон — одна из самых известных голливудских актрис, и это не только благодаря ее таланту, но и внешности. Она обладает потрясающей фигурой и кожей, и такие результаты не могут быть достигнуты без силы воли. Для поддержания своей красоты актриса умывается ледяной водой, занимается спортом и медитацией, предпочитает органические косметические продукты и заменила кофе на сок сельдерея. Она также применяет инфракрасную терапию, но почти не использует косметику и тепловую укладку для волос.

Дженнифер Лопес, 53 года

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Среди всех претенденток Джей Ло получила наибольшее количество голосов — целых 38 %, заняв 1-е место в списке. Она не любит говорить о возрасте и внешности, считая, что красота не имеет отношения к времени. Ее философия жизни основана на искренности и контроле над своими эмоциями. Как Дженнифер ухаживает за собой? Ее главным секретом является оливковое масло, которое ее мама любила так сильно.

Грамотный уход за собой, правильное питание и тренировки, конечно же, сильно влияют на внешность. Однако знаменитости не ограничиваются только ими — у них также есть маленькие хитрости, которые помогают им поддерживать красоту.