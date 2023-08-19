Один мастер решил сеять добро и начал делать татуировки маленьким деткам. Правда, есть один нюанс

В мире, где боди-арт является распространенной формой самовыражения, появилась противоречивая тенденция. Этот тату-мастер наносит татуировки детям в возрасте 6 лет. Тема, конечно, вызвала бурные дебаты и люди разделились на два лагеря.

С чего все начиналось

Художник Бенджамин Ллойд получил широкую известность после того, как опубликовал пост, где он делает татуировку ребенку. Публикация набрала более 400 000 лайков, и с тех пор видеоролики и фотографии Ллойда, на которых он наносит татуировки детям с помощью аэрографа, становятся все более популярными, набирая сотни тысяч просмотров на его страницах в социальных сетях.



Он уже посетил детскую больницу Starship в Окленде (Новая Зеландия), а также организацию IHC, предоставляющую услуги для людей с задержкой развития. Он собирает средства в интернете, чтобы продолжить помогать людям улыбаться.

Улыбки детей стоят многого

Сначала многие возмущались, так как думали, что это навсегда. Но в своем посте он написал: «Это аэрография, рисунок смоется». Все дети, которым он сделал татуировку, были счастливы.



Бенджамин делает это потому, что, по его словам, «детям так нравится. Как только они делают татуировку, они чувствуют себя увереннее».

Используемые чернила безопасны

Он использует органические нетоксичные чернила, безопасные для детей. Тату выглядит настолько реалистично, что люди думают, что это навсегда. Бенджамин делает это не из-за лайков и внимания, а потому, что он хочет подарить улыбки детям.

Дети чувствуют себя увереннее