Оказывается, Киану Ривз и Вайнона Райдер женаты уже 30 лет. Мы узнали, как так получилось

Во время просмотра «Дракулы» все зрители прониклись химией этой пары. Несмотря на то, что актеры никогда не встречались, недавно выяснилось, что они женаты уже 30 лет.

Актеры были близки на протяжении десятилетий

Всем известно, что Киану — джентльмен Голливуда. Однако мало кто знал о его маленьком секрете. Вайнона и Киану были близкими друзьями на протяжении многих лет и снялись вместе в нескольких фильмах, включая «Дракулу» Брэма Стокера 1992 года, где они случайно вступили в законный брак.

Брак актеров

Вайнона поделилась в интервью, что во время сцены свадьбы в фильме «Дракула» в 1992 году они поженились по-настоящему: «Клянусь Богом, мне кажется, что мы поженились в реальной жизни. Для съемки сцены режиссер Фрэнсис Коппола позвал настоящего румынского священника. Он провел всю церемонию, так что, можно сказать, что мы женаты».



Позже Киану подтвердил эту историю в интервью и заявил, что они женаты по сей день. Он сказал: «У нас был целый дубль церемонии бракосочетания с настоящим священником... Вайнона говорит, что мы женаты, режиссер тоже. Так что, да, думаю, в глазах Бога все так и есть».

Актеры были влюблены друг в друга

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Оба актера признавались, что в прошлом были влюблены друг в друга, но из этого ничего не вышло. Однако их брак не помешал им влюбиться в других людей. Киану находится в отношениях с Александрой Грант с 2019 года. Вайнона тоже состоит в серьезных отношениях со Скоттом Макинлеем Ханом с 2011 года.





Киану Ривз не распространяется о своей личной жизни, но мы уверены, что все поклонники желают Киану счастья. Поэтому, когда фанаты увидели, с кем актер появился на публике, они были приятно удивлены.