«Он входит в комнату, и я загораюсь», — рассказывает Энн Хэтэуэй о своем браке с Адамом

Представьте себе: вы в комнате со множеством других людей и вдруг встречаетесь взглядами с человеком в другом конце помещения. Если верить экспертам, достаточно 0,2 секунды, чтобы влюбиться. А 34 % опрошенных признались, что испытывали любовь с первого взгляда. Именно это случилось, когда Энн Хэтэуэй встретила Адама Шульмана.

ADME считает, что любая история любви достойна того, чтобы ею поделиться. И сегодня мы хотели бы рассказать о романе Энн и Адама и доказать вам, что любовь с первого взгляда действительно существует.

У Энн Хэтэуэй появилось предчувствие, что она выйдет замуж за Адама, как только она его увидела

Актриса мало рассказывает о своей личной жизни, но все же мы кое-что узнали об истории ее отношений с мужем. Они познакомились в 2008 году через общих друзей. «Мы сразу нашли общий язык, но нам потребовалось довольно много времени, чтобы начать встречаться», — сказала Энн.

Когда Энн Хэтэуэй впервые увидела Адама Шульмана, она поняла, что это любовь с первого взгляда. «За этого человека я собираюсь выйти замуж. С той секунды, как я его встретила, я знала, что это любовь всей моей жизни», — заявила Энн. Адам — актер, хотя он также занимается продюсированием фильмов и дизайном украшений. Кстати, он сам разработал дизайн обручального кольца Энн Хэтэуэй.

За 10 лет Энн и Адам дважды стали родителями, прошли через сложные испытания, но смогли их преодолеть

В 2012 году состоялась эксклюзивная церемония бракосочетания, на которой присутствовало 180 гостей. Почти через 4 года у Энн и Адама родился первый ребенок, Джонатан, а в 2019 году — второй, Джек. Актриса рассказала, что оба малыша дались ей нелегко: «Всем, кто борется с бесплодием и пытается забеременеть, я хочу сказать, что ни одна из моих беременностей не шла по плану. Посылаю вам лучи любви».

Благодаря Адаму Энн изменилась в лучшую сторону

«Когда я встретила его, я просто подняла глаза и подумала: „О, а вот и ты!“ Мы не знали, что наше первое свидание было нашим первым свиданием, мы доверились интуиции и решили, что посмотрим, что из этого выйдет. Кто-то спросил меня, что будет, если мы не поладим. Если так произойдет, то это будут просто еще одни 24 часа нашей жизни. А если все будет хорошо, мы, вероятно, поженимся. В общем, мы пошли на то первое свидание, и все завертелось».

«Он изменил мою способность комфортно жить в этом мире. Мне нужен мой муж. Его уникальная и особенная любовь изменила меня. Я начала больше доверять людям, и я смогла увидеть, кем стала... Он входит в комнату, и я загораюсь. Я ничего не могу с собой поделать», — говорит актриса.

«Мне очень повезло, я счастлива в браке. Я чувствую, что где он, там мой дом. Когда он, я и наши собаки вместе, мне хорошо, я дома».