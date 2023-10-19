Памела Андерсон решила жить в бабушкином доме с 5 собаками, но не исключает, что еще может встретить хорошего мужчину

Памела Андерсон, известная своей гламурной внешностью и смелым макияжем, оставляет свой образ позади. Она проводит дни в старом доме бабушки и дедушки вместе со своими собаками. По ее словам, она никогда не была так счастлива!

Восхождение к славе и личные трудности

Gregorio Binuya / Everett Collection / East News

Андерсон родилась в городе Ледисмит (Британская Колумбия) 1 июля 1967 года. Ее путь к известности начался, когда ее заметили на футбольном матче команды Бритиш Коламбия Лайонс. Ее изображение промелькнуло на экране стадиона и вызвало одобрительные возгласы публики, что ознаменовало начало ее модельной карьеры. Известность Андерсон резко возросла после выхода обложки журнала. Девушка переехала в Лос-Анджелес, чтобы осуществить свою мечту.

Однако в ее личной жизни возникли трудности: спонтанный брак с барабанщиком группы Motley Crue Томми Ли и рождение двух сыновей. Ее жизнь стала еще более бурной, когда ее частное видео с Ли было украдено и распространено в Интернете. Несмотря на все это, Андерсон не стала прятаться, предприняв действия против виновных и разведясь с Ли в конце 1998 года.

Принятие себя

Adhemar Sburlati / Broadimage / East News

Мужество Андерсон проявилось и в том, что она удалила грудные имплантаты, оставшись верной себе, несмотря на давление общества. Она призналась, что сожалеет о том, что сделала их, и хочет принять свою естественную красоту.



Помимо Голливуда, она основала Фонд Памелы Андерсон для поддержки тех целей, в которые она верит. Фонд борется за права животных и человека, а Памела на протяжении многих лет поддерживала различные кампании PETA и выступала в качестве модели.

babiradpicture / AndyKnoth / SIPA / Sipa Press / East News

Преображение без макияжа

Charles Sykes / Invision / East News

Недавно Андерсон сделала смелый выбор, отказавшись от макияжа, что является отходом от ее фирменного гламурного стиля. Это решение имеет более глубокие корни, связанные с ее ранней карьерой, когда она не имела особого права распоряжаться своей внешностью.



После того, как ее визажист Алексис Фогель скончалась от рака груди, Андерсон решила отказаться от макияжа в знак уважения к ней. С тех пор она постоянно публикует в социальных сетях фотографии без макияжа, а также появляется на улице в естественном виде.

Переезд в дом бабушки и дедушки

Андерсон также шокировала фанатов своим решением переехать. Она взялась за реконструкцию дома бабушки и дедушки после того, как продала свой дом на берегу Малибу за 2,9 миллиона долларов и дом, в котором она прожила несколько десятилетий, за 11,8 миллионов долларов.



56-летняя актриса рассказала, что пошла на такой шаг, поскольку хотела почувствовать себя ближе к своим корням. В настоящее время на участке расположены три отдельных здания, включая эллинг, домик и хижину, которые являются символом ее страсти и творчества.

Она наслаждается одиночеством и покоем

Несмотря на громкие связи и бурные любовные романы, Андерсон нравится быть одной. Свой дом на берегу озера она делит с пятью верными собаками. Она живет более простой жизнью, наполненной мягким светом свечей, любимой музыкой, фортепиано и уходом за великолепным розовым садом. Андерсон признается, что находит счастье в одиночестве и дорожит подлинными моментами радости.

Памела не позволяет прошлому удерживать ее

Во время романтической связи с рокером Томми Ли Памела Андерсон думала, что они останутся вместе навсегда. Но этого не произошло, и их развод дался ей очень тяжело. Она признается, что было сложно, но ей пришлось расстаться с ним, чтобы защитить своих детей.



Бывшая пара до сих пор появляется в жизни друг друга, и Памела признает, что Томми теперь играет роль отца в жизни их детей. Но пока ей нравится быть одной и проводить дни у моря. «Сейчас, когда я одна, в моей жизни больше романтики, чем когда я была в отношениях», — признается Памела. Но она не теряет надежды найти подходящего человека в будущем.

Фото на превью Gregorio Binuya / Everett Collection / East News