Пасхальные яйца — не самое крутое, что создала ювелирная мастерская Карла Фаберже

Когда мы слышим имя Фаберже, то тут же вспоминаем о его изысканных творениях — знаменитых яйцах. Однако настоящее увлечение одного из самых известных ювелиров XX века было связано с цветами. Существует около 80 цветочных и фруктовых этюдов, которые сегодня оцениваются в миллионы долларов за штуку.

И это совершенно заслуженно, потому что эти изящные произведения настолько реалистичны, что часто неотличимы от настоящих цветов и ягод.

Итак, мастера Дома Фаберже создавали не только искусно инкрустированные драгоценными камнями яйца, но и многие другие произведения искусства высокого качества и сложной детализации. Одними из самых сложных творений были цветы и ягоды.

Фаберже в то время любил баловаться китайской и японской ботаникой, его одержимость была связана с полевыми цветами, которые часто прорастали на короткое время на грани зимы и весны.

Он и его мастера украшали свои творения редкими изысканными минералами, включая халцедон, сердолик и агат, аквамарин и опал, яшму и обсидиан, нефрит и родонит. Помимо прочего эти цветы дополнительно украшались золотом, бриллиантами, рубинами и сапфирами для дополнительного блеска.

Специальная гравировка на стеблях, чаще золотых, делает изделия по-настоящему уникальными. Листья из нефрита вырезаны с изяществом или украшены эмалевыми вставками. Цветы, созданные мастерами, обычно не клеймили, ведь они слишком хрупкие.

Растения зачастую находятся в вазочках из горного хрусталя, прозрачность которого создает иллюзию сосуда, наполненного водой.

Благодаря искусному подбору тонов и прозрачности некоторых камней, эти работы производят колоссальное впечатление.

Вот еще несколько прекрасных творений от мастеров Дома Фаберже:

Кстати, на фото выше показано изделие «Анютины глазки». При нажатии кнопки раскрываются крохотные позолоченные лепестки цветка и становится видна целая галерея миниатюрных портретов.