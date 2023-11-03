Персонажи нашей любимой классики, чей возраст может удивить даже школьного учителя

В прежние времена, когда замуж выходили в довольно юном возрасте, старость, что называется, подкрадывалась быстро. Так, женщина уже к 35 годам могла обзавестись внуками и стать «бабушкой». В классической литературе мы часто встречаем характеристики героини, связанные с ее возрастом и вызывающие неоднозначную реакцию. Например, женщину в самом расцвете лет автор мог обозвать «старушкой». Мы решили выяснить раз и навсегда, сколько на самом деле лет было нашим любимым персонажам.

А в бонусе мы развеем еще одно заблуждение, касающееся дам определенного возраста.

Татьяна Ларина

В романе «Евгений Онегин» мать Татьяны Лариной громко сокрушается, что ее старшая дочь уже «не дитя» и, мол, «пристроить девушку пора», то есть выдать замуж. Из текста мы знаем, что Татьяна на год старше своей сестры, за которой уже вовсю ухаживает кавалер. А вот Татьяна наотрез отказывается выходить за кого бы то ни было замуж. Так сколько же ей лет? Исследователи пришли к выводу, что на момент знакомства с Онегиным Татьяне Лариной 17 лет.

Муж Татьяны Лариной — Князь N

Еще один персонаж из «Евгения Онегина», вокруг возраста которого не утихают споры. В тексте произведения Пушкин не называет его по имени и не указывает возраст, лишь отмечает, что тот «важный генерал». А раз мужчина имеет такой высокий чин, то складывается мнение, что князь N обязательно старик.

Однако это не так. Из романа мы знаем, что Татьяна знакомится с будущим мужем примерно через год после дуэли Онегина и Ленского. При этом выясняется, что князь N знаком с Онегиным, они общаются на «ты» и вспоминают совместные проделки. То есть, они если не ровесники, то сверстники, и разница в возрасте у них может составлять всего 2-3 года. Следовательно, «пожилому» мужу Татьяны примерно 30 лет. Таким образом, в финале «Евгения Онегина», когда герои прожили много лет и стали мудрее, Онегину всего 29, Татьяне — 21, а ее мужу — немного за 30.

Лариса Огудалова

Героиня «Бесприданницы» Лариса — романтичная девушка, которая к началу первого действия пьесы уже успела пережить несчастную любовь и в отчаянии собирается выйти замуж за первого, кто за нее посватался, то есть Карандышева. В тексте Островский прямо не написал, сколько лет Ларисе, но сделал тонкий намек на ее возраст через одну деталь: он отметил, что Карандышев постоянно посещал дом Огудаловых в течение последних 3 лет. Скорее всего, имеется в виду, что он стал их постоянным гостем с момента официального выхода девушки в свет, то есть с 16 лет. Так можно подсчитать, что на момент начала пьесы Ларисе 19.

Харита Игнатьевна Огудалова

Островский описывает Хариту Игнатьевну как вдову средних лет, одетую изящно, но смело и не по летам. Исследователи предполагают, что если социальная норма возраста для вступления в брак в XIX веке располагалась в границах от 16 до 25 лет, а у Огудаловой 3 дочери, 2 из которых уже вышли замуж, то можно сказать, что Огудаловой от 38 до 45 лет.

Евгений Базаров

Про главного героя романа Тургенева «Отцы и дети» мы знаем, что это молодой человек, студент медицинского факультета и будущий врач. Но точно его возраст не называется. Базаров старше своего 23-летнего друга Аркадия Кирсанова и именно ему адресованы слова его возлюбленной Анны Одинцовой: «мы оба уже не первой молодости, особенно я». А поскольку с 28-летней Анной он приблизительно одного возраста, то Евгению Базарову может быть от 25 до 30 лет.

Старуха-процентщица

Еще одно популярное заблуждение — возраст старухи-процентщицы Алены Ивановны из «Преступления и наказания» Достоевского. Почему-то интернет-пользователи дружно скинули ей пару десятков лет и решили, что «старушонке» было 42 года. Но это ошибочное мнение легко опровергается самим автором, вот как он ее описывает: «это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая». Скорее всего, путаница произошла из-за упоминания в романе возраста матери Раскольникова Пульхерии Александровны — той как раз шел 43-й год. Но любопытно, что про Пульхерию Александровну Достоевский написал следующее: «лицо ее все еще сохраняло в себе остатки прежней красоты, и к тому же она казалась гораздо моложе своих лет, что бывает почти всегда с женщинами, сохранившими ясность духа, свежесть впечатлений и честный, чистый жар сердца до старости».

Григорий Печорин

В «Герое нашего времени» Михаил Лермонтов намеренно придает портрету Печорина противоречивые черты. Он упоминает, что в улыбке Печорина было «что-то детское», его кожа была нежная, но при этом на лбу можно было заметить «следы морщин, пересекавших одна другую». О реальном возрасте главного героя мы узнаем из повести «Бэла». Печорин знакомится с Максимом Максимычем после дуэли с Грушницким, в возрасте 23 лет. Их повторная встреча происходит через 5 лет после этих событий, когда Печорину уже 28. А погибает он годом или двумя позже, будучи на пороге тридцатилетия.

Бонус

Сейчас женщиной бальзаковского возраста называют дам от 30 до 40 лет, но это искажение изначального смысла фразы. Выражение обрело популярность после выхода в свет романа Оноре де Бальзака «Тридцатилетняя женщина». Дело в том, что героиня этого произведения отличалась независимостью, свободолюбием и самостоятельностью суждений. Поэтому выражение употреблялось иронически по отношению к женщинам, которые были похожи или стремились походить на героиню романа. То есть «женщина бальзаковского возраста» — это не про возраст, а про характер.