Писатель чуть не плакал из-за того, что никто не хотел брать у него автограф. Но теперь его книги нарасхват

Тиктокер пошел за покупками и, увидев расстроенного мужчину, решил с ним познакомиться. Оказалось, что это начинающий автор, который презентовал свою книгу в магазине, но все безразлично проходили мимо. Блогер придумал, как помочь писателю, и это растопило наши сердца.

Шон Уорнер мечтал стать писателем с самого детства. Вырастив двоих детей и выйдя на пенсию, мужчина решил исполнить свою мечту. Он написал свой первый роман: «Ли Ховард и призраки поместья Симмонс-Пирс». В местном продуктовом начинающий автор должен был продавать свои книги и ставить авторграфы, но никто не подходил к его столику. Покупатели будто не замечали мужчину и безразлично проходили мимо, из-за чего Уорнер очень сильно расстроился.

Когда Шон уже практически отчаялся, с ним заговорил мужчина. Это оказался блогер по имени Рэд, который просто пришел за мороженым в супермаркет, но когда увидел, в каком состоянии находится писатель, не смог это игнорировать. «Этот начинающий автор казался таким грустным и подавленным, когда я первый раз прошел мимо него. Поэтому я решил вернуться», — поделился Рэд.



Уорнер был бесконечно благодарен прохожему за то, что тот решил поддержать его хотя бы разговором. «В тот момент я был благодарен уже за то, что есть с кем поговорить. Я был совсем один. Люди пришли сюда за продуктами, но уж точно не за книгами». Тиктокер не только поднял настроение грустному пенсионеру, но и решил помочь ему в продвижении книги. Купив у него книгу и попросив ее подписать, Рэд также записал видео для своего TikTok.

В ролике Уорнер рассказал о своей книге, еще не предполагая, что через неделю его жизнь перевернется. Ролик завирусился и набрал более 20 миллионов просмотров, а книга стала безумно популярной. О том, что ролик получил огромные просмотры, Уорнеру рассказала дочь, ведь сам писатель даже не был зарегистрирован в соцсетях. Автор и сам блогер были в шоке от свалившийся на них известности, а вскоре книга Уорнера стала бестселлером на Amazon.



«Я просто увидел грустного человека, и мне захотелось ему помочь. Я купил книгу, думая, что это вызовет улыбку на его лице. Не ожидал, что все так сложится», — признался блогер. Мужчина смог помочь автору заявить о себе на весь мир, но при этом и сам набрал большое количество подписчиков. Теперь у Уорнера тоже есть свой аккаунт в TikTok, где он общается с подписчиками и рекламирует свои книги. Еще несколько недель назад о писателе никто не знал, а теперь о нем пишут СМИ и приглашают на передачи.

Рэд и Уорнер на одной из передач

«Рэд увидел, что я сижу один, подошел и поздоровался. Это скрасило мой день, а затем скрасило мою жизнь», — сказал на одном из эфиров счастливый писатель. Мужчина также признался, что вначале просто не мог поверить в свой успех, думая, что его книгу покупают только из-за жалости. «Самое сложное для писателя — это добиться того, чтобы его заметили. Написать книгу, конечно, сложно. Но как только она написана, чертовски трудно сделать так, чтобы о ней узнали».