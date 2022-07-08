Почему Киану Ривз и Сандра Буллок не начали встречаться даже после того, как признались, что были влюблены друг в друга

Сандра Буллок и Киану Ривз впервые работали вместе в 1994 году на съемочной площадке фильма «Скорость». Химия между ними вызывала у нас бурю эмоций, и мы все дружно восхищались их актерскими навыками. И только когда годы спустя они признались в том, что были влюблены друг в друга, до нас наконец-то дошло, что эта химия на самом деле была чем-то большим, чем просто хорошей игрой.

Когда мы в ADME узнали о чувствах Киану и Сандры друг к другу, мы удивились, почему же этот дуэт так и остался лишь в кинематографе. И использовали свои детективные навыки, чтобы узнать больше об их отношениях.

Сандра Буллок и Киану Ривз играли вместе в 2 фильмах: «Скорость» и «Дом у озера»

East News

Сандру и Киану выбрали на роли Энни и Джека Травена для фильма «Скорость» не специально. Но после совместной репетиции на прослушивании режиссеру понравилась их игра и он выбрал их в свою картину в качестве актерского дуэта, за который они были удостоены премии канала MTV в номинации «Лучший экранный дуэт» в 1995 году. Мы никогда не узнаем, сыграла ли здесь свою роль судьба или нет, но именно этот фильм положил начало многолетней дружбе между Буллок и Ривзом.

East News

12 лет спустя дуэт воссоединился в фильме «Дом у озера», и зрители все еще чувствовали химию между актерами. Когда Ривза спросили о том, каково ему было снова работать с Буллок, он ответил: «Я не могу объяснить словами, почему у нас с Сандрой так хорошо получается передавать эмоции. Я просто рад с ней работать, потому что она мне очень нравится как личность». Буллок разделяла те же чувства к Ривзу: «Я рада снова работать с ним. Я не знаю, по какой причине, но мне нравится быть рядом с Киану, правда. Он такой хороший человек».

Даже за кадром у них были очень хорошие отношения

Ривз и Буллок не только коллеги, но и друзья. Время от времени они ужинают вместе, чтобы рассказать обо всем, что происходит у них в жизни. Буллок также упоминала, что на протяжении многих лет она писала Киану письма, чтобы узнать, как у него дела. Мы еще раз увидели, насколько прочна их связь, когда Ривз помог вручить Буллок награду «Самая горячая женщина десятилетия» на Spike Guys Choice Awards и произнес речь, которая тронула ее до слез. «Сандра, у тебя доброе сердце и широкая душа. Ты удивительная, прекрасная и необыкновенная женщина и талантливая актриса. Такой, как ты, в этом мире больше нет!»

Они не знали, что оба были влюблены друг в друга

В интервью в 2018 году, спустя 25 лет после того, как Буллок и Ривз впервые встретились, актриса призналась, что была влюблена в Ривза, когда они снимались в фильме «Скорость». «Он был таким красивым и милым», — признается Сандра. Киану ей нравился, и это было очевидно. Она хихикала каждый раз, когда он смотрел на нее. Однако никто из них не решился сделать первый шаг, чтобы быть вместе. Буллок считает, что все сложилось так потому, что ей казалось, что она не нравилась Ривзу.

Позже, когда Ривз увидел интервью Буллок, он сказал, что не знал о чувствах Сандры. Ривз признался, что тоже был влюблен в актрису, и добавил, что она, вероятно, этого не знала. Он не пытался сделать первый шаг, потому что тогда они работали вместе.

Буллок считает, что отношения разрушили бы их крепкую дружбу

Буллок считает, что если бы она и Ривз в какой-то момент попытались начать отношения, то они бы долго не продлились. «Киану — парень, который, как мне кажется, дружит со всеми женщинами, с которыми он когда-либо встречался. Я не думаю, что хоть кто-то в этом мире может сказать о нем что-то плохое». Актриса считает, что это было к лучшему. «Нам просто посчастливилось развиваться вместе как отдельные личности, встречаться за ужином и поработать вместе. И чем больше времени проходит, тем больше я восхищаюсь этим человеком».