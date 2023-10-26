Почему пары с большой разницей в возрасте часто разводятся?

Когда речь идет о литературных героях, мы часто слышим ободряющую фразу: «Любви все возрасты покорны». В жизни же люди чаще восклицают: «Седина в бороду — бес в ребро». И не имеет значения, знаменитость это, как Аль Пачино, или сосед Василий Петрович из первого подъезда. Как показали исследования, шансы брака закончиться разводом повышаются пропорционально величине разницы в возрасте. Даже небольшая разница в три года уже повышает риск развестись на 87 %. Мы разобрали наиболее частые причины разводов таких пар.

Финансовая зависимость

Многим девушкам нужна стабильность, эмоциональная зрелость, поддержка и понимание в поддержании домашнего уюта, опытное, надежное «плечо». Всему этому часто соответствует партнер «постарше». Не секрет, что с возрастом человек обретает уверенность в себе и бесценный жизненный опыт, что не может не привлекать. Сейчас мне чуть за 40. Но в последние несколько лет я стал замечать, что ко мне присматриваются девушки лет 20-25, и это странно. Я не красавец. Бородатый, немного рыжий, борода тоже рыжая, светлые волосы, бледный, как стенка, ростом всего 165 см, и пузико. О чем думают эти девушки? Я женат. Причем на той единственной девчонке, которая заинтересовалась мной 20 лет назад. © sixstringsikness / Reddit

Я никогда не осознавал, что привлекателен. Я стал старше и заметил, что меня снова начали замечать женщины. За последние пару месяцев со мной флиртовали несколько раз. Обычно это происходит, когда я иду за продуктами один. Это и лестно, и абсурдно. Мне 67. © Retired_Jarhead55 / Reddit

Vianney Le Caer / Invision / East News

И вот, половинка помоложе думает, что нашла в старшем партнере защиту, зрелость и стабильность и может полностью положиться на такую надежную «стену». Но тут-то и подстерегает первая опасность: отношения с большой разницей в возрасте могут потенциально привести к дисбалансу сил, особенно в отношении денег. Один из супругов может распоряжаться всеми финансами и даже осуществлять принудительный финансовый контроль над другим. Это могут преподносить как «заботу» о супруге, но по факту за этим может крыться тотальный контроль. Старший супруг, обладающий сбережениями, инвестициями, подкованный в вопросах финансов, запросто может убедить менее искушенного в этих вопросах младшего партнера пойти на неудобные для последнего договоренности. При этом половинка помоложе в порыве чувств даже может полностью и не осознавать, как такие договоренности могут аукнуться в последующем. С другой стороны, у зрелого супруга своя правда, ведь он всю жизнь копил на комфортную жизнь на пенсии, и резкий невыгодный развод может повлиять на все его планы. Такие неизбежные вопросы отнюдь не добавляют романтики в отношениях и приводят к расставанию. По мнению поклонников Шер, ее пассия, который на 40 лет моложе, позарился на ее богатство. Ожидаемо, роман оказался недолговечен.

Дети и фертильность

Другой проблемой, которая встает в браках с большой разницей в возрасте, является проблема детей и возможности завести ребенка. Супруг постарше может не хотеть детей в зрелом возрасте, что партнер помоложе может воспринять как эгоизм. Не каждый человек решится на тяжелую борьбу с бесплодием или воспользуется услугами по заморозке клеток для будущего воспроизводства, суррогатной матери. Более того, у возрастного супруга уже могут быть дети от предыдущих отношений, нередко возраста новой половинки. Вопрос налаживания общения со взрослыми детьми может тоже стать серьезной проблемой, подобной ситуации героини Джулии Робертс в драме «Мачеха», и не прибавит гармонии семейным отношениям в такой паре. Наличие более чем одной семьи означает большие расходы, недостаток внимания и, если предыдущий брак не расторгнут, — еще стресс от этого развода. И негативные аспекты от его расторжения не могут не отразиться на новых отношениях. Но даже если у пары схожие взгляды на вопрос планирования семьи — это не гарантия долговечности отношений. На первый взгляд, Тина Кунаки и Венсан Кассель, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, представляли пример идеальных отношений, постили совместные фото в социальных сетях, делились радостью от рождения дочери. Однако расставание не заставило себя долго ждать — спустя пять лет от былой идиллии не осталось и следа. Главной причиной разрыва называлась именно разница в возрасте, которую они не смогли преодолеть. Какая же еще причина расставания таких пар?

Здоровье и старение

zz / Galaxy / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

С возрастом здоровья не прибавляется. Поэтому, даже если на момент начала отношений с ним все в порядке, велик риск, что спустя непродолжительное время возраст даст о себе знать. Более молодые половинки должны быть морально готовыми, что в некоторых случаях они могут даже оказаться опекунами своих пожилых супругов. А к таким историям готовы не все. Немощность и проблемы со здоровьем, которые в силу возраста неизбежно поджидают супруга постарше, становятся тяжелым испытанием для пары и дают повод обществу посудачить. К примеру, Аль Пачино влюбился в девушку на 53 года моложе, о чем сразу зашумели таблоиды. Многим было трудно поверить в искренность чувств между людьми с такой большой разницей в возрасте. А новость об ожидании ребенка многих даже разозлила: Да ему будет 100 лет, когда ребенок только достигнет совершеннолетия. Какие же они оба эгоисты! Ей 29 лет, и она не может не осознавать, что ребенок вырастет без отца. © liscottyy / Reddit Новость о расставании пары не заставила себя долго ждать.

Неужели разница в возрасте — приговор?

К счастью, есть и примеры крепких взаимоотношений между партнерами с большой разницей в возрасте. Так, Сэм Тейлор-Джонсон и ее муж Аарон, более известный как златокудрый Вронский в «Карениной», будто и не чуют разницу в 22 года, уже 14 лет вместе и продолжают радовать публику своими отношениями. Сэм — художница, режиссер и мать двух дочерей, победившая онкологию, — занималась съемками своего фильма, когда повстречала свою будущую половинку. Аарон до сих пор помнит день знакомства в деталях, вплоть до того, в чем была одета Сэм. При взгляде на их выходы на ковровых дорожках в глаза сразу бросается их близость, а совсем не разница в возрасте. Очень точно на эту тему высказалась Джулиана Мур. Актриса тоже замужем за мужчиной младше себя — ее супруг Барт Фрейндлих на 9 лет моложе. О разнице в возрасте Мур поведала журналистам: «Я раньше думала, а получится ли? А потом жизнь идет своим чередом, отношения развиваются, и вопрос возраста постепенно исчезает с повестки дня». Все пары сталкиваются с проблемами в отношениях, но не всем удается их преодолеть. У партнеров с большой разницей в возрасте эти проблемы чуть более специфичны и сложны. Однако примеры успешных отношений оставляют надежду, что иногда они преодолимы.