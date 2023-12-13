Почти 60 лет назад эта женщина стала «Мисс Вселенной», а выглядит так, будто только вчера получила престижный титул

Многие участницы конкурсов красоты производят неизгладимое впечатление. Апасра Хонгсакула, победительница конкурса «Мисс Вселенная» 1965 года, — прекрасный пример нестареющей грации и красоты. Даже в свои 76 лет она по-прежнему выглядит удивительно молодо.

Апасра Хонгсакула — первая представительница Таиланда, которая победила на конкурсе «Мисс Вселенная»

Апасра Хонгсакула победила в конкурсе «Мисс Вселенная», что стало историческим достижением 1965 года и до сих пор вызывает чувство гордости у нации. Ее обаяние и исключительная красота произвели неизгладимое впечатление на международной арене, а ее победа остается важной вехой в истории конкурсов красоты Таиланда.

Время словно не властно над ней

В свои 76 лет Апасра Хонгсакула сохранила неподвластную времени красоту. На фотографии, сделанной вместе с внуком, многие не оставили без внимания внешность женщины: «Бабушка выглядит так молодо». Апасра служит настоящим примером «изящного старения».

Несмотря на обвинения в пластических операциях, Апасра раскрыла свои секреты красоты

Менеджер Апасры опроверг слухи о дорогостоящих омолаживающих процедурах. Он заявил, что Апсара отказалась от волнистых локонов и теперь у нее прямые волосы. Больше ничего в ее внешности не менялось.