Пользователи сети поделились идеями крутых новогодних подарков, которые точно не будут пылиться на полке

На Новый год так хочется поздравить всех: и близких, и коллег, и друзей. Вот только мозг взрывается от вопроса: «Кому и что дарить?» Пользователи сети поделились своими идеями крутых подарков, которые будет рад получить практически любой человек.

Вещи, которые периодически заканчиваются

Многие люди были бы не против получить в подарок нечто съедобное: конфеты, сыр, орехи. Даже если они уже получили подобный презент от кого-то другого, то вряд ли откажутся от второй порции вкусняшек. Главное, выбирать качественные продукты с хорошим вкусом.

В эту же категорию можно отнести гели для душа, мыло и тому подобное, но в таком случае нужно хорошо знать одаряемого и быть уверенным в том, что он вас правильно поймет. Хорошая идея подарка для людей, у которых все есть: дорогой шоколад, необычные крекеры, сыр, ореховая смесь. В этом году я просил купить мне хорошие шоколадные конфеты, которые сам себе не купишь, потому что они недешевые. Что-нибудь, чем можно помыться, — тоже хороший подарок. © Fine-for-now / Reddit

Я попросил жену купить мне ассорти закусок. Все смотрю на них, но никак не куплю. Можно также подарить какой-нибудь гель для душа, который классно пахнет. © Tactically_Fat / Reddit

Полезные подарочные карты и сертификаты

Если совсем нет никаких идей для презента, то совершенно нормально будет подарить деньги или сертификат на что-то «повседневное». Некоторые люди отмечают, что подарочные карты на бытовые нужды, например, в продуктовый магазин, на бензин, в аптеку — очень полезная и нужная штука. Также к этой категории можно добавить оплату каких-нибудь услуг, например, клининга или обучающих курсов. Лучший подарок, который я получала, когда уже была взрослой, — подарочная карта на бензин, сертификат в автомойку и продуктовый магазин. © Angeldlynn / Reddit

Я мать-одиночка, и мои тетя с дядей как-то раз просто подарили мне деньги. Честно говоря, это был отличный подарок. Но другая моя тетя взяла и все испортила, позвонила и наорала на них, что те не покупают нам игрушки и одежду. Я рада любому подарку, но деньги — это всегда полезно. © throwawaythrowyellow / Reddit

Родители как-то раз оплатили мне услуги клининга на год в качестве презента. Это был лучший подарок на свете. © HometownHero89 / Reddit

Подарки-впечатления

Покупать не вещи, а впечатления — отличная идея для презентов на Новый год. В этом случае, конечно, важно хорошо знать предпочтения одаряемого, но если попасть в его интересы, то такой подарок точно не забудется. Это может быть оплаченный ужин в ресторане или даже ваучер на путешествие.

Хендмейд подарки

То, что сделано собственными руками, всегда кажется особенным, ведь человек в эту вещь вложил не только деньги, но и свое время, навыки. Это может быть нарисованная открытка, самодельный альбом для фото или, возможно, вязаная шапка или носки. В прошлом году купила несколько орнаментов и нарисовала на них тематические зимние картинки. Подарила коллегам, все сказали, что это очень миленько. © PixelRapunzel / Reddit

Я всем советую научиться вязать шапки. Очень крутой подарок, особенно если вы живете в холодных краях. Все, кто получал от меня такой подарок, были в восторге. Вязаные носки — тоже отличный вариант. © Unknown author / Reddit

А если вы отличный кулинар, то можно сделать самодельное печенье или пряники. Вдвойне приятно, что подарок и съесть можно, и сделан он собственными руками. Каждый год заказываю формочки в интернете, а потом с конца ноября пеку печенье. Выходит недорого, а еще не приходится стоять в очередях за подарками. © PatrickRsGhost / Reddit

Подарочная корзина

Если вы не сильны в рукоделии, а подарить что-то, сделанное собственными руками, хочется, то в таком случае подарочная корзина — это отличный вариант. Необходимо просто купить красивую упаковку и положить в нее предметы на определенную тематику, например, вещи для зимних посиделок. Набор, чтобы не замерзнуть зимой: грелка, кружка, пакетики с какао или чай, ароматическая свечка. Можно купить сразу «оптом» несколько коробок или корзинок и по ним распределить предметы и продукты. © NuttyMc****y / Reddit

Улучшенная или обновленная версия того, что есть

Иногда кажется, что у человека все есть, и не знаешь, что ему дарить-то. В таком случае, если вы хорошо знакомы с одаряемым, стоит присмотреться, а не вышли ли его любимые вещи из строя. Такой подарок будет не только полезным, но еще и покажет, что вы внимательны к человеку. Также можно подарить и то, что уже есть у человека, но ваш вариант новый, красивый или более функциональный. Например, подружка пользуется старой плойкой — почему бы не прикупить ей более современную модель. Обратите внимание на то, что человек любит делать, и подарите ему что-то из его увлечений. Например, улучшенную версию коврика для йоги. © mialaren_ / Reddit

Дарю отцу сертификаты в гольф-клуб более высокого уровня, чем тот, в который он ходит. © CPOx / Reddit

Как-то раз ремонтировал машину и заметил, что мои рабочие перчатки совсем износились. То же самое с велосипедным шлемом. Для меня было бы приятным сюрпризом получить что-то из этого. © ilusnforc / Reddit

Вещи, которые делают жизнь комфортнее

Бывают такие вещи, которые сам себе не купишь, потому что вроде смысла нет. А потом они у тебя появляются, и жизнь становится комфортнее. Вот таким вещам будет рад любой. Это может быть электрическая грелка, портативный аккумулятор, подставка под ноги, подушка для спины, термокружка. Отличный подарок — электрическая грелка. Не то, чтобы это был предмет первой необходимости, у большинства людей ее нет, но никто не откажется иметь у себя такую вещь. © iranintoawall / Reddit

Сейчас у каждого есть сотовый телефон, а вот пауэрбанк не все себе покупают, но подарок такой люди точно оценят. © rocky8u / Reddit

Памятные подарки

Не всегда подарки должны быть дорогими, главное, чтобы они попадали в самое сердце. Для близких людей можно сделать такие памятные подарки, как семейный фотоальбом, фотография в рамочке или сувенир с фото. В прошлом году, когда были проблемы с деньгами, я подарила отцу нашу с ним старую фотографию в рамке. © ilh6797 / Reddit

Мой приятель подарил мне подставку с фотографией всей нашей компании друзей, и я постоянно ею пользуюсь. © pburydoughgirl / Reddit

Жене (теперь уже бывшей) когда-то давно делал фотоальбом в подарок, где расположил все фото в хронологическом порядке. Она плакала как ребенок. Ей он так понравился, что она повесила его на видном месте, а еще показывала всем, кто к нам приходил. © The_dooster / Reddit

Пушистый плед или одеяло

При покупке таких товаров не обязательно подбирать размер, а стоит плед обычно не очень дорого. Зато в холода всегда приятно укутаться во что-то мягкое, поэтому вряд ли кто-то будет против такого презента. Мы с женой подарили невестке утяжеленное одеяло. В нем себя чувствуешь так, будто тебя кто-то крепко обнимает. Я втайне мечтаю, чтобы и мне такое подарили. © shinyflip / Reddit

Мне и моей невесте сосед подарил одеяло. Оно настолько крутое, что нам пришлось с ней «разделить» его по дням: я использую его по понедельникам, средам, пятницам и каждую вторую субботу, а она в остальные дни. © WentzToDJax / Reddit

Канцелярские принадлежности

Некоторые люди считают, что милые блокнотики и ручки — это всегда полезный подарок. И это действительно так, канцелярия так или иначе заканчивается, и всегда приятно не бежать сломя голову в магазин, а достать из закромов когда-то подаренную тетрадку. А вот если подарить необычный блокнот, например, который будет ассоциироваться с вами или отвечать интересам вашего друга, то такую вещь точно не закинут в дальний ящик. К счастью, сейчас большой выбор ежедневников со строчками из известных фильмов, произведений, с картинами любимых художников, смешными надписями. Каждый год дарю друзьям модные кожаные блокноты, и всем они нравятся. © EatsAtomsRegularly / Reddit