Пользователи сети выбрали 20 красивейших женщин всех времен и озадачили нас не на шутку
Красоту измерить сложно, ведь недаром есть мудрость, что она в глазах смотрящего. Однако взгляды разных людей могут и совпадать. Пользователи сети решили выбрать самую привлекательную голливудскую актрису, и вот как распределились их голоса.
20 место: Энн-Маргрет
19 место: Жаклин Биссет
18 место: Натали Вуд
17 место: Элизабет Тейлор
16 место: Хэлли Берри
15 место: Жаклин Смит
14 место: Натали Портман
13 место: Кейт Бекинсейл
12 место: Мишель Пфайффер
11 место: Элизабет Херли
10 место: Сальма Хайек
9 место: Джессика Альба
8 место: Софи Лорен
7 место: Кэтрин Зета-Джонс
6 место: Скарлетт Йоханссон
5 место: Шарлиз Терон
4 место: Ракель Уэлч
3 место: Мэрилин Монро
2 место: Грейс Келли
1 место: Одри Хепберн
Одри Хепберн всегда выглядела просто восхитительно, во многом благодаря нарядам от Юбера де Живанши. В этой статье мы как раз рассказывали историю этого модельера. Оказывается, их знакомство с Одри началось со скандала.
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