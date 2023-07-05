Джессика Симпсон решила всех ошеломить и стала многодетной мамой. А потом преподнесла еще один сюрприз
Мало кто не слышал в начале нулевых о поп-звезде Джессике Симпсон. Тогда ее хиты круглосуточно крутили по радио, а клипы — по телевизору, а уж после выхода реалити-шоу «Молодожены: Ник и Джессика» о ней стали судачить все вокруг. Но уже давненько о певице ничего особо не слышно, и мы решили узнать, почему. Как оказалось, своим приоритетом она решила сделать семью. Но обо всем по порядку.
Джессика с юности привыкла к вниманию и славе: свой первый контракт она подписала в 17 лет в 1997 году. Ее дебютный альбом ворвался в мир и покорил его, хотя и не мгновенно. Имели успех и последующие за ним альбомы, хиты с них частенько попадали во всевозможные топы.
Хотя у нее была сильная конкуренция в виде Бритни Спирс и Кристины Агилеры, которые уже к тому моменту были мегазвездами, певица нашла свою аудиторию: она продвигала образ невинной девочки. Карьера певицы набирала обороты.
В 1998 году певица начала встречаться с участником группы «98 Degrees» Ником Лаше. Они то сходились, то расходились, но все-таки поженились в 2002 году. Тогда же образ Джессики стал постепенно меняться. Чтобы добавить паре популярности и заодно подогреть интерес к третьему альбому Джессики, было решено снимать реалити-шоу о жизни молодоженов.
Ник и Джессика в 2005 году.
Певица в нем играла роль глуповатой блондинки и добилась своего: они с Ником действительно стали известны как никогда. Их выходки на шоу обсуждали все кому не лень, а имена пары стали нарицательными. Теперь все воспринимали Джессику только как особу, которая не блещет умом.
Певица попробовала себя в качестве актрисы, а еще вместе с мужем запустила линии косметики, а затем и одежды. Но в 2005 году пара объявила о разводе, причем Джессике пришлось заплатить бывшему кругленькую сумму. Через 10 лет она назовет этот брак своей «самой большой финансовой ошибкой».
После расставания с Ником она стала чаще сниматься в кино, впрочем, не очень удачно: фильмы с ней не имели особого успеха. Да и ее музыкальная карьера переживала не лучшие времена, так же как и личная жизнь, в которой скандал следовал за скандалом.
После череды неудачных отношений она встретила бывшего игрока в американский футбол Эрика Джонсона, и все встало на свои места. Звезда наконец-то была счастлива. В отличие от предыдущих ее возлюбленных, Эрик не был особо известным.
Эрик и Джессика.
Они успели завести двух детей, прежде чем поженились. Всего их у них 3: дочери Максвелл и Берди и сын Эйс. Джессика говорит, что Эрик отличный отец и человек, и радуется, что наконец-то состоит в нормальных отношениях.
Вдохновившись беременностью и материнством, певица запустила линию одежды для беременных, для занятий спортом и даже создала духи. Также она делала попытки снова начать петь и сниматься в кино, но в итоге решила сосредоточиться на семье и бизнесе и не прогадала. С детства привыкшая ко всеобщему вниманию, она изменила свои взгляды на жизнь с тех пор, как стала матерью. Семья для нее стала важнее карьеры.
Компания Джессики значительно расширилась со времен своего основания и процветает. Несмотря на финансовый успех и известность, пара предпочитает особо не светиться перед камерами и жить обычной жизнью.
Стоит только заглянуть в ее соцсети, чтобы понять, на чем Джессика сосредоточена сейчас больше всего. Конечно же, на детях. Она фиксирует все значительные и не особо важные моменты их жизни.
Также звезда обожает наблюдать за тем, как они общаются друг с другом, какими растут, и с удовольствием делится своими наблюдениями с поклонниками.
В 2020 году звезда преподнесла сюрприз, выпустив мемуары «Открытая книга», в которых подчеркнула, что семья для нее — все. Для нее это настоящий источник счастья, и когда она слышит галдеж своих детей, то ей сразу становится лучше.
Певица отметила, что дети благотворно влияют на ее психическое здоровье, и все, чего она хочет, это научить их нравственности, привить ценности и оберегать. Также она призналась, что благодаря детям решила избавиться от вредной привычки. Именно осознание того, что как мать она должна быть примером для подражания, и подтолкнуло ее к изменениям, а муж помог ей с этим. Певица считает, что как пара они стали сильнее, чем в начале отношений.
Джессика уверена, что самое важное — быть хорошим примером. Ее старшая дочь, Максвелл, очень уверенная в себе девочка, и певица утверждает, что это дочка переняла от нее: «Дело не в том, что я говорю, а в том, что делаю. Детям важно видеть, что вы любите себя. Тогда и они будут любить себя».
С каждым из своих детей ей нравится создавать маленькие традиции. Например, с той же Максвелл она любит делать печенье с воздушным рисом. Также, когда она раньше укладывала ее спать, то проговаривала различные позитивные слова, и дочь мгновенно засыпала.
Джессика призналась, что иметь 3 детей, безусловно, сложно, но они с мужем научились справляться со всем вместе. В одном из интервью она сказала: «Трое детей — это не шутки, это вызов. Мы пытаемся войти в ритм и убедиться, что все они получают одинаковое внимание».
Также она пошутила о том, как справляется с малышней: «Прошлой ночью все трое плакали одновременно, так что я просто начала рыдать вместе с ними».
Счастливая мать поделилась секретом того, как ей удается сохранять спокойствие и терпение, заботясь о своей большой семье. Оказалось, она ведет дневник. Стоит только ей выплеснуть мысли на бумагу, как ей становится легче, и она может спокойно заснуть.
Также они с мужем раз в неделю устраивают себе «выходной»: передают детей родителям и просто смотрят фильм или разговаривают.
Кстати, Джессика не единственная знаменитость, которая решила поставить на первое место семью. Актриса Хелен Хант тоже сделала своим приоритетом материнство, взяв паузу на самом пике своей карьеры.