Джессика Симпсон решила всех ошеломить и стала многодетной мамой. А потом преподнесла еще один сюрприз

Мало кто не слышал в начале нулевых о поп-звезде Джессике Симпсон. Тогда ее хиты круглосуточно крутили по радио, а клипы — по телевизору, а уж после выхода реалити-шоу «Молодожены: Ник и Джессика» о ней стали судачить все вокруг. Но уже давненько о певице ничего особо не слышно, и мы решили узнать, почему. Как оказалось, своим приоритетом она решила сделать семью. Но обо всем по порядку.

Джессика с юности привыкла к вниманию и славе: свой первый контракт она подписала в 17 лет в 1997 году. Ее дебютный альбом ворвался в мир и покорил его, хотя и не мгновенно. Имели успех и последующие за ним альбомы, хиты с них частенько попадали во всевозможные топы. Хотя у нее была сильная конкуренция в виде Бритни Спирс и Кристины Агилеры, которые уже к тому моменту были мегазвездами, певица нашла свою аудиторию: она продвигала образ невинной девочки. Карьера певицы набирала обороты.

В 1998 году певица начала встречаться с участником группы «98 Degrees» Ником Лаше. Они то сходились, то расходились, но все-таки поженились в 2002 году. Тогда же образ Джессики стал постепенно меняться. Чтобы добавить паре популярности и заодно подогреть интерес к третьему альбому Джессики, было решено снимать реалити-шоу о жизни молодоженов.

Ник и Джессика в 2005 году.

Певица в нем играла роль глуповатой блондинки и добилась своего: они с Ником действительно стали известны как никогда. Их выходки на шоу обсуждали все кому не лень, а имена пары стали нарицательными. Теперь все воспринимали Джессику только как особу, которая не блещет умом.

Певица попробовала себя в качестве актрисы, а еще вместе с мужем запустила линии косметики, а затем и одежды. Но в 2005 году пара объявила о разводе, причем Джессике пришлось заплатить бывшему кругленькую сумму. Через 10 лет она назовет этот брак своей «самой большой финансовой ошибкой».

После расставания с Ником она стала чаще сниматься в кино, впрочем, не очень удачно: фильмы с ней не имели особого успеха. Да и ее музыкальная карьера переживала не лучшие времена, так же как и личная жизнь, в которой скандал следовал за скандалом.

После череды неудачных отношений она встретила бывшего игрока в американский футбол Эрика Джонсона, и все встало на свои места. Звезда наконец-то была счастлива. В отличие от предыдущих ее возлюбленных, Эрик не был особо известным.

Эрик и Джессика.

Они успели завести двух детей, прежде чем поженились. Всего их у них 3: дочери Максвелл и Берди и сын Эйс. Джессика говорит, что Эрик отличный отец и человек, и радуется, что наконец-то состоит в нормальных отношениях.

Вдохновившись беременностью и материнством, певица запустила линию одежды для беременных, для занятий спортом и даже создала духи. Также она делала попытки снова начать петь и сниматься в кино, но в итоге решила сосредоточиться на семье и бизнесе и не прогадала. С детства привыкшая ко всеобщему вниманию, она изменила свои взгляды на жизнь с тех пор, как стала матерью. Семья для нее стала важнее карьеры.

DDNY / Broadimage / Broad Image / East News

Компания Джессики значительно расширилась со времен своего основания и процветает. Несмотря на финансовый успех и известность, пара предпочитает особо не светиться перед камерами и жить обычной жизнью.

Стоит только заглянуть в ее соцсети, чтобы понять, на чем Джессика сосредоточена сейчас больше всего. Конечно же, на детях. Она фиксирует все значительные и не особо важные моменты их жизни.

Также звезда обожает наблюдать за тем, как они общаются друг с другом, какими растут, и с удовольствием делится своими наблюдениями с поклонниками.

В 2020 году звезда преподнесла сюрприз, выпустив мемуары «Открытая книга», в которых подчеркнула, что семья для нее — все. Для нее это настоящий источник счастья, и когда она слышит галдеж своих детей, то ей сразу становится лучше.

Певица отметила, что дети благотворно влияют на ее психическое здоровье, и все, чего она хочет, это научить их нравственности, привить ценности и оберегать. Также она призналась, что благодаря детям решила избавиться от вредной привычки. Именно осознание того, что как мать она должна быть примером для подражания, и подтолкнуло ее к изменениям, а муж помог ей с этим. Певица считает, что как пара они стали сильнее, чем в начале отношений.

Джессика уверена, что самое важное — быть хорошим примером. Ее старшая дочь, Максвелл, очень уверенная в себе девочка, и певица утверждает, что это дочка переняла от нее: «Дело не в том, что я говорю, а в том, что делаю. Детям важно видеть, что вы любите себя. Тогда и они будут любить себя».

С каждым из своих детей ей нравится создавать маленькие традиции. Например, с той же Максвелл она любит делать печенье с воздушным рисом. Также, когда она раньше укладывала ее спать, то проговаривала различные позитивные слова, и дочь мгновенно засыпала.

Джессика призналась, что иметь 3 детей, безусловно, сложно, но они с мужем научились справляться со всем вместе. В одном из интервью она сказала: «Трое детей — это не шутки, это вызов. Мы пытаемся войти в ритм и убедиться, что все они получают одинаковое внимание».

Также она пошутила о том, как справляется с малышней: «Прошлой ночью все трое плакали одновременно, так что я просто начала рыдать вместе с ними».

Счастливая мать поделилась секретом того, как ей удается сохранять спокойствие и терпение, заботясь о своей большой семье. Оказалось, она ведет дневник. Стоит только ей выплеснуть мысли на бумагу, как ей становится легче, и она может спокойно заснуть.

Также они с мужем раз в неделю устраивают себе «выходной»: передают детей родителям и просто смотрят фильм или разговаривают.